ZenaTech firma una oferta para adquirir una segunda empresa de topografía en Virginia y refuerza su oferta de Drone como Servicio para oportunidades con el Gobierno federal en el área metropolitana de Washington, D.C.

VANCOUVER, Columbia Británica, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con IA (Inteligencia Artificial), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia que firmó una oferta para adquirir una empresa de topografía con sede en Virginia y tres décadas de trayectoria, con un portafolio de clientes consolidado en el área metropolitana de Washington, D.C. Una vez completada, esta adquisición fortalecerá la presencia de Drone como Servicio de ZenaTech en la región, en combinación con una adquisición previamente anunciada. La empresa planea centrar sus esfuerzos en ampliar las oportunidades para ofrecer sus soluciones de Drone como Servicio (DaaS) a múltiples agencias del gobierno federal.
"El área de Washington, D.C. es uno de los mercados más estratégicos de Estados Unidos, y esta posible adquisición amplía nuestra presencia de Drone como Servicio en el área metropolitana de Washington, D.C., donde creemos que hay una gran demanda de servicios avanzados de tecnología de drones para agencias federales, que creemos que podemos satisfacer de la mejor manera", afirmó Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Esta adquisición propuesta fortalece nuestras capacidades de Drone como Servicio en una región donde la demanda de soluciones basadas en drones continúa creciendo. Ampliar nuestra presencia aquí posiciona a ZenaTech para profundizar sus relaciones con agencias federales, estatales y municipales y para apoyar iniciativas de infraestructura y modernización a largo plazo.
Creemos que ofrecemos plataformas de autonomía basadas en drones superiores, que pueden ayudar a las agencias a realizar tareas esenciales de inspección, topografía y cumplimiento normativo de manera más eficiente, sin el costo que supone poseer y operar una flota propia de drones. Además, esperamos que esta expansión en el área metropolitana de Washington, D.C. genere nuevas oportunidades de generación de ingresos para nuestras plataformas ZenaDrone en el futuro", concluyó Passley.
La empresa de topografía con sede en Virginia ofrece una amplia gama de servicios de levantamiento topográfico para proyectos comerciales, industriales y de infraestructura aeroportuaria en el área de Washington, D.C., atendiendo a clientes con requisitos regulatorios y operativos complejos. Se espera que la integración de las tecnologías habilitadas por drones de ZenaTech permita ampliar aplicaciones como el monitoreo en tiempo real del progreso de obras de construcción, el mapeo ambiental y forestal avanzado, y una gestión más eficiente de proyectos de obras públicas, lo que contribuirá a acelerar la ejecución de proyectos, mejorar la precisión de los datos y optimizar la planificación de infraestructuras.
La plataforma Drone como Servicio de ZenaTech ofrece a clientes empresariales y gubernamentales acceso bajo demanda o por suscripción a servicios de drones más rápidos y de mayor calidad para una amplia gama de aplicaciones, entre ellas topografía, inspección, mantenimiento, limpieza industrial, gestión de inventarios y agricultura de precisión, sin los costos de capital ni las cargas operativas asociadas a la propiedad de los equipos. Mediante la adquisición de empresas de servicios consolidadas y rentables que actualmente utilizan procesos de baja tecnología y presentan un alto potencial para la innovación con drones, ZenaTech está construyendo una red global y multiservicio de ubicaciones DaaS, anclada en comunidades con clientes y flujos de ingresos existentes, diseñada para la integración de drones de próxima generación que aportan velocidad, precisión, mejores datos y mayor seguridad. La empresa continúa desarrollando su negocio global y su red de ubicaciones, así como su integración de drones y nuevos servicios.
Acerca de ZenaTech
ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA) Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones de misión crítica en los sectores comercial, gubernamental y de defensa. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha ampliado sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento normativo y topografía. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de seguridad pública, gubernamental e industrial, y con drones implementados en estos y otros sectores, como agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficiencias operativas excepcionales, así como mayor precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio de DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.
Acerca de ZenaDrone
ZenaDrone, una filial de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones de drones empresariales autónomos que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creada originalmente para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización ha evolucionado hacia soluciones de drones multifuncionales para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y operaciones críticas de carga en campo en el sector de defensa; el IQ Nano un dron de interior, se emplea para gestión de inventarios y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística; y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para inspecciones en los sectores comercial y de defensa.
Declaración de salvaguarda
Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño, y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otros, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; las expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluyendo sus productos de drones ZenaDrone 1000, IQ Square e IQ Nano; la capacidad de ZenaTech para desarrollar productos para los mercados actualmente contemplados; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones, así como los riesgos de ejecución; las expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la emisión de capital o compromisos de deuda; el capital de inversión y la participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; los cambios en los mercados objetivo; la incertidumbre en los mercados; la capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes y regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech; y otros riesgos e incertidumbres relacionados que se describen bajo el título “Factores de Riesgo” en los Formularios F-1, 20-F y otros informes presentados por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la “SEC”), disponibles a través de EDGAR en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar la información prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la ley aplicable. Esta información prospectiva representa el mejor juicio de la administración basado en la información disponible en la actualidad. No se puede garantizar que las declaraciones prospectivas se materialicen y los resultados reales pueden diferir de manera sustancial. En consecuencia, se recomienda a los lectores no depositar confianza indebida en las declaraciones o información prospectiva.