ZenaTech firma una oferta para adquirir una segunda empresa de topografía en Virginia y refuerza su oferta de Drone como Servicio para oportunidades con el Gobierno federal en el área metropolitana de Washington, D.C.

VANCOUVER, Columbia Británica, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con IA (Inteligencia Artificial), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia que firmó una oferta para adquirir una empresa de topografía con sede en Virginia y tres décadas de trayectoria, con un portafolio de clientes consolidado en el área metropolitana de Washington, D.C. Una vez completada, esta adquisición fortalecerá la presencia de Drone como Servicio de ZenaTech en la región, en combinación con una adquisición previamente anunciada. La empresa planea centrar sus esfuerzos en ampliar las oportunidades para ofrecer sus soluciones de Drone como Servicio (DaaS) a múltiples agencias del gobierno federal.

"El área de Washington, D.C. es uno de los mercados más estratégicos de Estados Unidos, y esta posible adquisición amplía nuestra presencia de Drone como Servicio en el área metropolitana de Washington, D.C., donde creemos que hay una gran demanda de servicios avanzados de tecnología de drones para agencias federales, que creemos que podemos satisfacer de la mejor manera", afirmó Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Esta adquisición propuesta fortalece nuestras capacidades de Drone como Servicio en una región donde la demanda de soluciones basadas en drones continúa creciendo. Ampliar nuestra presencia aquí posiciona a ZenaTech para profundizar sus relaciones con agencias federales, estatales y municipales y para apoyar iniciativas de infraestructura y modernización a largo plazo.

Creemos que ofrecemos plataformas de autonomía basadas en drones superiores, que pueden ayudar a las agencias a realizar tareas esenciales de inspección, topografía y cumplimiento normativo de manera más eficiente, sin el costo que supone poseer y operar una flota propia de drones. Además, esperamos que esta expansión en el área metropolitana de Washington, D.C. genere nuevas oportunidades de generación de ingresos para nuestras plataformas ZenaDrone en el futuro", concluyó Passley.

La empresa de topografía con sede en Virginia ofrece una amplia gama de servicios de levantamiento topográfico para proyectos comerciales, industriales y de infraestructura aeroportuaria en el área de Washington, D.C., atendiendo a clientes con requisitos regulatorios y operativos complejos. Se espera que la integración de las tecnologías habilitadas por drones de ZenaTech permita ampliar aplicaciones como el monitoreo en tiempo real del progreso de obras de construcción, el mapeo ambiental y forestal avanzado, y una gestión más eficiente de proyectos de obras públicas, lo que contribuirá a acelerar la ejecución de proyectos, mejorar la precisión de los datos y optimizar la planificación de infraestructuras.

La plataforma Drone como Servicio de ZenaTech ofrece a clientes empresariales y gubernamentales acceso bajo demanda o por suscripción a servicios de drones más rápidos y de mayor calidad para una amplia gama de aplicaciones, entre ellas topografía, inspección, mantenimiento, limpieza industrial, gestión de inventarios y agricultura de precisión, sin los costos de capital ni las cargas operativas asociadas a la propiedad de los equipos. Mediante la adquisición de empresas de servicios consolidadas y rentables que actualmente utilizan procesos de baja tecnología y presentan un alto potencial para la innovación con drones, ZenaTech está construyendo una red global y multiservicio de ubicaciones DaaS, anclada en comunidades con clientes y flujos de ingresos existentes, diseñada para la integración de drones de próxima generación que aportan velocidad, precisión, mejores datos y mayor seguridad. La empresa continúa desarrollando su negocio global y su red de ubicaciones, así como su integración de drones y nuevos servicios.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA) Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones de misión crítica en los sectores comercial, gubernamental y de defensa. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha ampliado sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento normativo y topografía. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de seguridad pública, gubernamental e industrial, y con drones implementados en estos y otros sectores, como agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficiencias operativas excepcionales, así como mayor precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio de DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone , una filial de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones de drones empresariales autónomos que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creada originalmente para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización ha evolucionado hacia soluciones de drones multifuncionales para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y operaciones críticas de carga en campo en el sector de defensa; el IQ Nano un dron de interior, se emplea para gestión de inventarios y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística; y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

