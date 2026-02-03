FEMSA Anuncia Conferencia para Comentar sus Resultados del Cuarto Trimestre

MONTERREY, México, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA” o la “Compañía”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) se complace en invitarle a su Conferencia del Cuarto Trimestre que se llevará a cabo:

Miércoles 25 de febrero del 2026

11:00 AM Tiempo de México

(12:00 PM Tiempo de Nueva York)

Para participar en la conferencia, por favor regístrese en el siguiente enlace:

Registro: Conferencia FEMSA | 4T25

Los resultados trimestrales serán publicados el 25 de febrero antes de la apertura de los mercados.

El audio de la conferencia se transmitirá en vivo a través de nuestro enlace de Zoom. Para registrarse, por favor visite https://bit.ly/FEMSA_4Q25

En caso de no poder participar, la grabación de la conferencia estará disponible en http://ir.femsa.com/mx/results.cfm

Sobre FEMSA

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en la industria del comercio al detalle a través de la División Proximidad Américas, de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño, y otros formatos minoristas relacionados, y Proximidad Europa, que incluye a Valora, nuestra unidad de retail europea que opera tiendas de conveniencia y foodvenience. En el comercio al detalle, FEMSA también participa a través de la División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; Y en Spin, que incluye Spin by OXXO y Spin Premia, entre otras iniciativas de servicios financieros digitales. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 392 mil colaboradores en 18 países. FEMSA es miembro del Índice Dow Jones Best-in-Class World Index y del Dow Jones Best-in-Class MILA Pacific Alliance Index, ambos de S&P Global; Índice FTSE4Good Emerging; Índice MSCI EM Latin America ESG Leaders; S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices.