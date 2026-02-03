Investissements Purpose annonce la fusion du FNB Purpose Ether Staking Corp. avec le FNB Ether Purpose

TORONTO, 03 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») a annoncé aujourd’hui, à la suite de ses communiqués de presse datés du 19 novembre 2025 et du 22 septembre 2025, qu’elle procédera à la fusion du FNB Purpose Ether Staking Corp. (Cboe Canada : ETHC.B) (le « fonds dissous ») avec le FNB Ether Purpose (TSX : ETHH.B) (le « fonds prorogé »), avec report d’impôt (la « fusion »), vers le 13 février 2025 (la « date de la fusion »).

Purpose estime que la fusion est dans le meilleur intérêt des investisseurs, puisqu’elle permet de regrouper deux fonds ayant des objectifs de placement et des approches d’évaluation essentiellement similaires au sein d’un seul fonds de plus grande taille, ce qui devrait favoriser une meilleure envergure, une efficacité opérationnelle accrue et une réduction des frais d’exploitation. À la réalisation de la fusion, les parts du fonds dissous seront échangées contre des parts du fonds prorogé selon leur valeur liquidative respective.

Ce que les investisseurs doivent savoir :

Aucune mesure requise : Après la clôture des marchés à la date de la fusion, les porteurs de parts du FNB Purpose Ether Staking Corp. recevront automatiquement des parts du FNB Ether Purpose selon le ratio d’échange applicable.

Ratio d’échange : Les parts seront échangées selon la valeur liquidative par part de chaque fonds, établie à la clôture des opérations à la date de la fusion.

Coûts : Tous les coûts et frais liés à la fusion sont assumés par Purpose.

Statut de négociation : Les parts du FNB Purpose Ether Staking Corp. ne seront plus négociées après la date de la fusion.

« Cette fusion vise à simplifier et à rendre plus efficace l’exposition à l’Ethereum pour les investisseurs », a déclaré Vlad Tasevski, chef de l’innovation. « Les clients bénéficient d’une exposition à un seul FNB d’ether au comptant, de plus grande envergure, qui combine une exposition directe à l’ether et des récompenses de jalonnement, soutenues par notre infrastructure de jalonnement exclusive, développée à l’interne et exploitée depuis 2024. Une plus grande envergure et une intégration opérationnelle accrue nous permettent d’offrir une expérience plus efficiente et plus fluide dans le cadre d’une structure de FNB réglementée. »

Purpose a déjà annoncé qu’elle commencera à jalonner l’ether détenu dans le FNB Ether Purpose (ETHH), après avoir obtenu l’approbation des porteurs de parts à l’égard des frais du service de jalonnement.

À propos d’Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs qui gère plus de 30 milliards de dollars d’actifs. Investissements Purpose met l’accent sur l’innovation axée sur les clients dans le cadre de stratégies gérées et quantitatives, et est dirigée par l’entrepreneur Som Seif à titre de division de Purpose Unlimited, une société indépendante de services financiers axée sur la technologie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez écrire à info@purposeinvest.com.

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent être associés aux placements dans des fonds d’investissement. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d’assurance-dépôts. Il n’y a aucune garantie que la totalité du montant investi dans un fonds sera récupérée. Si les titres sont achetés ou vendus sur une bourse, l’investisseur peut payer un prix supérieur ou recevoir un montant inférieur à la valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ; leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire. Les actifs crypto peuvent être extrêmement volatils et rien ne garantit que le montant investi sera récupéré.

Certains énoncés figurant dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs (« EP ») sont des énoncés de nature prévisionnelle qui dépendent d’événements ou de conditions futurs, ou qui s’y rapportent, ou qui comprennent des termes tels que « peut », « pourra », « devrait », « pourrait », « prévoit », « anticipe », « a l’intention de », « planifie », « croit », « estime » ou d’autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs, ou ceux qui ne sont pas fondés exclusivement sur des faits historiques, comportent des risques et des incertitudes, et les résultats, mesures ou événements réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur et reposent, de par leur nature, sur de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent document reposent sur des hypothèses jugées raisonnables par Investissements Purpose et le gestionnaire de portefeuille, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Le lecteur est prié d’examiner attentivement les énoncés prospectifs et de ne pas s’y fier indûment. Sauf si la loi applicable l’exige, Investissements Purpose décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.