SFIL 2026 EMTN 1 B

Paris, 3 février 2026

Les termes en majuscules utilisés dans le présent document auront la signification qui leur est donnée dans le Sfil base prospectus to the €20,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme daté du 10 juin 2025 (le « Base Prospectus »).

Sfil a décidé d'émettre des Notes en date du 5 février 2026, pour un montant de 250.000.000 d’euros à taux fixe, à échéance le 23 mai 2031 assimilables dès la cotation et formant une souche unique avec la tranche déjà existante de 1.000.000.000 d’euros à taux fixe, à échéance le 23 mai 2031 émise le 23 janvier 2026.

Le Base Prospectus en date du 10 juin 2025 et les suppléments en date des 10 octobre 2025 et 31 octobre 2025 approuvés par l'Autorité des Marchés Financiers et les Final Terms relatifs à l’émission sont disponibles sur le site internet de l'émetteur (www.Sfil.fr), sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et auprès du Paying Agent désigné dans le Base Prospectus.

