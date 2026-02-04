NETSOL中国子公司荣获国家高新技术企业认证

中国·天津, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 纳斯达克上市企业NETSOL科技有限公司（股票代码：NTWK），作为一家为原始设备制造商、经销商及金融机构提供人工智能解决方案与服务，助力其开展资产销售、融资及租赁业务的服务商，正式宣布：NETSOL中国旗下全资子公司天津诺金智诚科技有限公司，顺利通过中国国家高新技术企业认定，并成功取得《国家高新技术企业证书》。

该认证是国家层面针对企业核心自主研发能力与技术创新体系开展的权威评定。这标志着NETSOL在中国搭建的本土技术实体，符合国家高新技术企业认定相关技术标准与监管要求，为企业长期、可持续的研发工作及业务交付运营奠定了坚实基础。该认定将进一步强化我们在中国的本土研发与交付能力，更好支持客户对合规适配、系统稳定性与持续迭代的需求。

作为NETSOL在中国的全资子公司，天津诺金智诚科技有限公司遵循NETSOL全球统一的产品架构、技术标准与交付模式，负责NETSOL在中国及亚太地区核心系统研发、项目落地交付与技术支持等核心工作。

NETSOL中国团队聚焦汽车金融与租赁行业，构建了全面且具备可扩展性的核心能力，涵盖核心系统研发、适配中国本土商业规则与监管合规要求的系统化落地、大型复杂项目的工程化交付，以及可支撑金融业务高并发、高可用场景的系统架构设计。

NETSOL中国区总经理Amanda李琳洁女士补充道：“此次成果的取得，源于我们团队对监管政策与商业环境的深刻理解，同时依托于NETSOL核心产品Transcend Finance金融平台。这一认证充分证明，我们具备在本土交付复杂核心业务系统的能力，同时能够紧跟客户与市场需求持续迭代升级。”

她进一步表示：“依托经国家认证的本土研发与交付能力，NETSOL期待与全球范围内的金融机构、汽车经销商集团及行业合作伙伴，在中国市场开展更为深入的合作。”

NETSOL科技创始人兼首席执行官Najeeb Ghauri表示：“NETSOL在中国取得的成绩，印证了我们长期致力于打造符合全球标准、具备真实本土技术实力的坚定决心。此次获评国家高新技术企业，是对NETSOL中国综合实力的权威认可，充分肯定了团队的技术底蕴、成熟的研发体系以及长期持续创新的能力。这也彰显了我们卓越的工程文化、在创新领域的持续投入，以及将中国市场作为NETSOL全球增长战略核心支柱的坚定信心。”

在中国，国家高新技术企业资质并非简单的资格认证，而是意味着企业被纳入国家科技与产业核心评价体系，体现了企业具备长期技术投入、稳定研发产出与合规运营的综合实力。天津诺金智诚此次顺利通过认定，不仅进一步提升了 NETSOL 在中国市场的地位，使其成为具备自主研发、长期合规运营与持续技术迭代能力的本土技术主体，也印证了 NETSOL“全球统一技术标准 + 中国本土深度落地” 的运营模式行之有效，助力企业在监管严格、环境复杂的市场中，为跨国及本土金融机构提供长期、稳定、合规且值得信赖的技术与交付服务。

关于NETSOL科技

NETSOL科技为资产融资与租赁行业提供顶尖解决方案，服务覆盖全球30多个国家的汽车及主机厂（OEM）、汽车金融公司与金融机构。公司自1996年成立以来，始终站在技术前沿，凭借资产融资解决方案不断开拓创新，如今依托先进的人工智能与云服务技术，满足全球市场的复杂业务需求。NETSOL凭借深厚的行业专业知识、以客户为中心的服务理念与追求卓越的初心，与客户建立稳固的合作关系，助力客户在瞬息万变的市场环境中实现发展。凭借丰富的创新历程、合规的商业运营模式以及对可持续发展的重视，NETSOL致力于为全球企业赋能，成为全球领军企业值得信赖的合作伙伴。

合作咨询

电话：+86 10 6568 2256

邮箱：investors@netsoltech.com