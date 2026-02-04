Equinors resultater for fjerde kvartal og året 2025

Equinor (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) leverte et justert driftsresultat* på 6,20 milliarder USD og 1,55 milliarder USD etter skatt* i fjerde kvartal 2025. Det rapporterte driftsresultatet var 5,49 milliarder USD, og resultatet for perioden var 1,31 milliarder USD. Justert resultat* var 2,04 milliarder USD, som ga et justert resultat per aksje* på 0,81 USD.

Resultatet for fjerde kvartal og året 2025 var kjennetegnet av:

Høy produksjon og god drift som ga en produksjonsvekst på 6 % i kvartalet og 3,4 % for hele året

Fortsatt optimalisering av porteføljen

Kostnads- og kapitaldisiplin

Styrker konkurranseevne, kontantstrøm og robusthet

Strategiske prioriteringer retningsgivende for kapitalallokering:

- Utvikle norsk sokkel for å maksimere verdiskaping

- Fokusert vekst innen internasjonal olje og gass

- Bygge en integrert kraftvirksomhet

Styrke fri kontantstrøm* ved å redusere forventede organiske investeringer* i 2026/27 med 4 milliarder USD

Redusere driftskostnader(1) med 10 % i 2026 gjennom sterkt kostnadsfokus og optimalisering av porteføljen

Forventer produksjonsvekst på rundt 3 % for olje og gass i 2026

Forventer å levere en avkastning på sysselsatt kapital* på rundt 13 % for 2026/2027

Kapitaldistribusjon

Foreslått økning av kontantutbytte for fjerde kvartal til 0,39 USD per aksje

Kunngjort tilbakekjøpsprogam på inntil 1,5 milliarder USD for 2026

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA:

- Med nye felt i produksjon og god drift, leverer vi rekordhøy produksjon og konkurransedyktig avkastning i 2025.

- Vi fortsetter å allokere kapital for å videreutvikle og maksimere verdiskapingen fra norsk sokkel. Samtidig leverer vi fokusert vekst i vår internasjonale olje- og gassportefølje, og bygger vår integrerte kraftvirksomhet, med fokus på å gjennomføre allerede sanksjonerte prosjekter.

- I 2026 forventer vi en produksjonsvekst på om lag 3 prosent, en økning fra rekordnivåer i 2025. Vi gjør målrettede tiltak for å styrke fri kontantstrøm, være robust mot lavere priser, og opprettholde konkurransedyktig kapitaldistribusjon.

Høy produksjon

Equinor leverte høy produksjon i fjerde kvartal, med en samlet egenproduksjon på 2,198 millioner foe per dag. Dette er en økning på 6 % fra 2,072 millioner foe per dag i samme kvartal i fjor. For året som helhet var produksjonen rekordhøy med 2,137 millioner foe per dag, en økning på 3,4 % fra året før.

På norsk sokkel var produksjonen i kvartalet høy med en økning på 5 % sammenlignet med samme kvartal i 2024. Nye felt som Johan Castberg og Halten Øst bidro betydelig, sammen med nye brønner. Dette motvirket innvirkning fra uplanlagt vedlikehold på Johan Castberg. For året som helhet, økte produksjonen med 2 % i 2025 sammenlignet med 2024.

Kjøpet av ytterligere eierandeler i landbaserte gassfelt i USA i slutten av 2024 samt nye brønner i drift, førte til høy produksjon fra E&P USA-segmentet i fjerde kvartal og året 2025, sammenlignet med året før.

Equinors salg av virksomheten i Nigeria og Aserbajdsjan i 2024, en produksjonsstans og salg av en egenoperert eierandel på 40 % i Peregrino-feltet i Brasil i fjerde kvartal 2025, førte til lavere produksjon i Leting og produksjon internasjonalt i fjerde kvartal og året 2025. Produksjon fra nye brønner i Argentina og Angola bidro positivt til resultatene. Andre viktige bidrag var etableringen av joint venture-selskapet Adura i Storbritannia sammen med Shell, og oppstart av produksjonen fra Bacalhau-feltet i Brasil.

Samlet kraftproduksjon var 1,76 TWh i kvartalet, og 5,65 TWh for året som helhet. Fornybar-porteføljen drev økningen gjennom opptrapping i produksjonen fra havvindparken Dogger Bank A og høyere landbasert produksjon. Dette førte til en økning i fornybarproduksjonen på 42 % i fjerde kvartal, og en økning på 25 % for året som helhet, sammenlignet med 2024.

Finansielle resultater

Equinor realiserte en europeisk gasspris på 10,6 USD per mmbtu, og realiserte væskepriser var 58,6 USD per fat i fjerde kvartal 2025.

Equinor leverte et justert driftsresultat* på 6,20 milliarder USD og 1,55 milliarder USD etter skatt* i fjerde kvartal. Resultatene er påvirket av lavere væskepriser, noe som delvis ble motvirket av høyere produksjon og høyere gasspriser i USA.

Det rapporterte driftsresultatet på 5,49 milliarder USD er en nedgang fra 8,74 milliarder USD i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet ble påvirket av netto nedskrivninger på 626 millioner USD i Fornybar, Leting og produksjon internasjonalt og Utforskning og produksjon Norge. Netto nedskrivninger for hele 2025 var på 2.481 millioner USD, hovedsakelig påvirket av reduserte forventede synergieffekter fra framtidige havvindprosjekter i USA, og oppdaterte prisforutsetninger.

Resultatene til Markedsføring, midtstrøm og prosesseringsvar sterke, drevet av gasshandel og optimalisering samt et gunstig utfall av en prisrevisjon.

Justerte drifts- og administrasjonskostnader* er høyere enn i samme kvartal i fjor. Dette skyldes hovedsakelig høyere transportkostnader drevet av markedsforhold og valutaeffekter. Dette ble delvis motvirket av en reduksjon i fjerningsforpliktelsen til Gassled, og kostnadsforbedringer innen Fornybar-segmentet.

Høy produksjon ga en kontantstrøm fra drift, før skatt og endringer i arbeidskapital, på 9,55 milliarder USD for fjerde kvartal.

Equinor gjorde tre skatteinnbetalinger knyttet til norsk sokkel på til sammen 5,96 milliarder USD i kvartalet.

Kontantstrøm fra drift etter skatt* var 3,31 milliarder USD i fjerde kvartal, og ga en kontantstrøm fra drift etter skatt* på 18.0 milliarder USD for året.

Organiske investeringer* var 3,29 milliarder USD for kvartalet, og 13,1 milliarder USD for året som helhet.

Justert netto gjeldsgrad* var 17,8 % ved utgangen av fjerde kvartal, sammenlignet med 12,2 % ved utgangen av tredje kvartal 2025.

Strategisk framgang

Equinor fortsatte å utvikle porteføljen og levere på strategien i kvartalet.

På norsk sokkel startet produksjonen fra havbunnsfeltet Verdande i Norskehavet, noe som øker produksjonsvolum og forlenger levetiden til Norne-feltet utover 2030.

2025 var et vellykket leteår med 14 drivverdige funn på norsk sokkel, hvorav sju var egenopererte. Tre drivverdige funn ble gjort i fjerde kvartal. Funnene bidrar med volumer for å oppnå ambisjonen om å opprettholde produksjonsnivået fra 2020 i 2035.

Den internasjonale porteføljen ble betydelig styrket med produksjonsstart på Bacalhau-feltet på brasiliansk sokkel, som øker framtidig produksjon og kontantstrøm. Operatøransvaret for Peregrino-feltet ble overført til PRIO dette kvartalet.

Adura ble offisielt etablert av Equinor og Shell. Adura forventes å spille en avgjørende rolle i å sikre Storbritannias energiforsyning. Adura er fullt ut selvfinansiert, og tar sikte på å distribuere mer enn 50 % av kontantstrømmen fra drift fra 2026.

En gassavtale med ti års varighet ble inngått med gass- og elektrisitetsselskapet Pražská plynárenská. Dette sikrer norsk gass til Tsjekkia til 2035.

Det nye forretningsområdet Kraft ble opprettet i fjerde kvartal 2025 og integrerer fornybarporteføljen med fleksible kraftanlegg. Kraft er et rapporteringspliktig segment fra 1. januar 2026.

Equinors første hybride kraftkompleks, som kombinerer sol- og vindkraftressurser, ble etablert i Brasil. I Texas, USA, ble Equinors første kommersielle batterilagringssystem satt i drift i kvartalet.

Ved utgangen av kvartalet fikk Empire Wind-prosjektet i USA en ny stoppordre. Arbeidet ble gjenopptatt etter en midlertidig forføyning i januar. Prosjektgjennomføringen er god og prosjektet er nå over 60 % fullført.

Den gjennomsnittlige reserveerstatningsraten (RRR) gjennom de siste tre årene (2023-2025) var 100 %, medregnet både organisk og uorganisk reserveerstatning.

Absolutte klimagassutslipp (scope 1 og 2) fra Equinors egenopererte produksjon (100 %-basis) var 10,2 millioner tonn CO2e i 2025. Dette utgjør en reduksjon på 33 % fra 2015.

Den positive utviklingen i gjennomsnittlig frekvens av alvorlige hendelser (SIF) fortsetter, og var 0,21 i 2025, sammenlignet med 0,3 i 2024.

Konkurransedyktig kapitaldistribusjon

Styret foreslår for den ordinære generalforsamlingen i 2026 et kontantutbytte på 0,39 USD per aksje for fjerde kvartal 2025. Dette er en økning på 0,02 USD per aksje fra tredje kvartal 2025, i tråd med tidligere kunngjort ambisjon. Equinor-aksjen vil handles eksklusivt utbytte på Oslo Børs fra og medregnet 13. mai og New York Stock Exchange fra og med 15. mai 2026.

Kontantutbytter for første, andre og tredje kvartal 2026, som skal vedtas av styret i tråd med selskapets utbyttepolitikk hvert kvartal, er forventet å være på samme nivå som for fjerde kvartal 2025. Kontantutbyttene vil være betinget av eksisterende og fornyet fullmakt fra generalforsamlingen i selskapet.

Fjerde transje av tilbakekjøpsprogrammet for 2025 var ferdig 29. januar 2026, med en samlet verdi på 1.266 millioner USD. Samlet tilbakekjøp av aksjer under tilbakekjøpsprogrammet for 2025 beløper seg etter dette til 5 milliarder USD.

Selskapets styre har besluttet å kunngjøre tilbakekjøp av aksjer på inntil 1,5 milliarder USD for 2026. Tilbakekjøpsprogrammet for 2026 vil være betinget av markedsutsiktene og selskapets balanse. Den første transjen på inntil 375 millioner USD av tilbakekjøpsprogrammet for 2026 vil igangsettes 5. februar og avsluttes senest 30. mars 2026. Igangsetting av nye transjer med tilbakekjøp etter den første transjen, vil avgjøres av selskapets styre på kvartalsvis basis i tråd med selskapets utbyttepolitikk. Dette vil være betinget av eksisterende og ny styrefullmakt for tilbakekjøp av aksjer fra selskapets ordinære generalforsamling og avtale med den norske stat om tilbakekjøp av aksjer.

Alle tilbakekjøpsbeløp inkluderer aksjer som vil bli innløst av den norske stat.

Styrker konkurranseevne, kontantstrøm og robusthet

Hovedbudskap:

Strategiske prioriteringer retningsgivende for kapitalallokeringen

- Organiske investeringer* anslås til rundt 13 milliarder USD for 2026(3).

- Olje- og gassproduksjonen i 2026 anslås å øke med rundt 3 % sammenlignet med 2025-nivå.

Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede utsagn. Se "Forward-looking statements" på vår nettside Equinor.com/investors/4q2025-forward-looking-statements.

- - -

*For uttrykk merket med en stjerne i denne rapporten, se Use and reconciliation of non-GAAP financial measures i the Supplementary disclosures.

1) Justerte drifts- og administrasjonskostnader*, eksklusive produksjonsavgift og transportkostnader, over-/underløft, og noen få utvalgte engangskostnader. Inklusive porteføljeendringer, effekter av bruk av egenkapitalmetoden, og eksklusive eiendeler tilgjengelig for salg.

2) Alle finansielle tall knyttet til framtid er basert på Brent blend 65 USD/bbl, europeisk gasspriser 9 USD/MMBtu og Henry Hub 3.5 USD/MMBtu.

3) Forutsetter vekslingskursen USD/NOK 10.

