Equinor ASA: Nøkkelinformasjon angående foreslått kontantutbytte for fjerde kvartal 2025

Nøkkelinformasjon angående foreslått kontantutbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) for fjerde kvartal 2025.
Utbyttebeløp: 0,39
Annonsert valuta: USD
Siste dag inklusive: 12. mai 2026
Ex-dato Oslo Børs: 13. mai 2026
Ex-dato New York Stock Exchange: 15. mai 2026
Record date (eierregisterdato): 15. mai 2026
Betalingsdato: 27. mai 2026
Vedtaksdato: foreslått kontantutbytte er betinget av godkjennelse fra generalforsamlingen i Equinor ASA den 12. mai 2026.
Øvrig informasjon: Kontantutbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 21. mai 2026.
Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser og er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandelloven §5-12.