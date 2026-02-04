Equinor ASA: Nøkkelinformasjon angående foreslått kontantutbytte for fjerde kvartal 2025

Nøkkelinformasjon angående foreslått kontantutbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) for fjerde kvartal 2025.

Utbyttebeløp: 0,39

Annonsert valuta: USD

Siste dag inklusive: 12. mai 2026

Ex-dato Oslo Børs: 13. mai 2026

Ex-dato New York Stock Exchange: 15. mai 2026

Record date (eierregisterdato): 15. mai 2026

Betalingsdato: 27. mai 2026

Vedtaksdato: foreslått kontantutbytte er betinget av godkjennelse fra generalforsamlingen i Equinor ASA den 12. mai 2026.

Øvrig informasjon: Kontantutbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 21. mai 2026.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser og er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandelloven §5-12.