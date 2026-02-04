Equinor vil starte første transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2026

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) vil den 5. februar 2026 starte første transje på inntil 375 millioner USD av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2026, som kommunisert i forbindelse med selskapets fjerde kvartalsresultat den 4. februar 2026.

I denne første transjen av tilbakekjøpsprogrammet for 2026 vil aksjer for inntil 123,75 millioner USD bli kjøpt i markedet, noe som vil gi en samlet transje på inntil 375 millioner USD inkludert aksjer som skal innløses fra den norske stat. Transjen vil avsluttes senest 30. mars 2026.

Equinor annonserer et tilbakekjøpsprogram for aksjer på inntil 1,5 milliarder USD for 2026, inkludert aksjer som skal innløses fra den norske stat. Tilbakekjøpsprogrammet vil være betinget av markedsutsiktene og selskapets balanse og være oppdelt i transjer der Equinor vil kjøpe tilbake aksjer for et bestemt USD-beløp over en definert periode. For den første transjen for 2026 vil Equinor inngå en irreversibel avtale med en uavhengig tredjepart som vil foreta tilbakekjøp av aksjer basert på egne handelsbeslutninger uavhengig av selskapet.

Igangsetting av nye transjer med tilbakekjøp etter første transje for 2026 vil avgjøres av selskapets styre på kvartalsvis basis, i tråd med selskapets utbyttepolitikk og vil være betinget av styrefullmakt for tilbakekjøp av aksjer fra selskapets ordinære generalforsamling og avtale med den norske stat om tilbakekjøp av aksjer (som nærmere beskrevet nedenfor).

Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å redusere den utstedte aksjekapitalen i selskapet. Alle aksjer som blir tilbakekjøpt som en del av den første transjen for 2026 vil følgelig bli slettet gjennom en kapitalnedsettelse på selskapets generalforsamling i mai 2026.

Ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet og den første transjen:

Første transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2026 er basert på en styrefullmakt for tilbakekjøp gitt på selskapets generalforsamling 14. mai 2025. I henhold til fullmakten, er det høyeste antallet aksjer som kan kjøpes i markedet 84 millioner, hvorav 33.097.247 er tilgjengelige ved oppstart av den første transjen for 2026 (hensyntatt tilbakekjøp gjennomført under tidligere transjer i fullmaktsperioden). Den laveste prisen som kan betales for en aksje er NOK 50, og den høyeste prisen er NOK 1.000. Styrefullmakten er gyldig fram til selskapets ordinære generalforsamling i mai 2026, men ikke lenger enn 30. juni 2026.

En avtale mellom Equinor og den norske stat regulerer statens deltakelse i tilbakekjøpsprogrammet: på den ordinære generalforsamlingen i selskapet i mai 2026 vil staten, i tråd med forslag fra selskapets styre, stemme for sletting av aksjer som er kjøpt i markedet i henhold til fullmakten, og for innløsning og sletting av et forholdsmessig antall av statens aksjer for å opprettholde eierandelen i selskapet på 67%. Prisen som skal betales til staten for innløsning av aksjer skal være det volumveide gjennomsnittet av prisen betalt av Equinor for aksjer kjøpt i markedet, pluss en rentekompensasjon, justert for eventuelle utbyttebetalinger.

I den første transjen for 2026 vil aksjer bli kjøpt på Oslo Børs og potensielt andre handelsplattformer innenfor EØS. Transaksjonene vil bli gjennomført i henhold til gjeldende safe harbour-vilkår, og som fastsatt i den norske verdipapirhandelloven av 2007, EU Commission Regulation (EC) nr. 2016/1052, og Finanstilsynets retningslinjer for tilbakekjøpsprogrammer fra mars 2025.

Selskapets styre vil foreslå for den ordinære generalforsamlingen i selskapet som skal avholdes i mai 2026 å slette aksjer kjøpt i markedet under denne første transjen for 2026, samt å innløse og slette et forholdsmessig antall av statens aksjer i henhold til avtalen med staten. Basert på fornyelse av denne avtalen, vil videre aksjer som blir kjøpt under påfølgende transjer av tilbakekjøpsprogrammet for 2026 og en forholdsmessig andel av statens aksjer følge en tilsvarende prosess på selskapets ordinære generalforsamling i 2027.

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EUs Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, direktør, Investor Relations,

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, informasjonsdirektør,

+47 412 60 584