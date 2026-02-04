CGTN: Mere end en rejse: Sådan afspejler den hektiske rejseaktivitet omkring det kinesiske nytår et ændret Kina

Den hektiske rejseaktivitet omkring det kinesiske nytår 2026 begynder den 2. februar og fortsætter i 40 dage, til det slutter den 13. marts. Forud for denne årlige migration udgav CGTN en kronik, der udforskede, hvordan begivenheden har overskredet sin rolle som et transportfænomen og er blevet et unikt blik på, hvordan man kan anskue Kinas sociale transformation.

BEIJING, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Under skæret fra projektører på en vedligeholdelsesbase i Nanchang i det østlige Kinas Jiangxi-provins står rækker af højhastighedstog i perfekt formation. Ovenfra ligner rækken af toge en flåde af landbaserede hangarskibe klar til tjeneste.

Dette er en af affyringsramperne i Kina for verdens største menneskelige migration: chunyun. Den hektiske rejseaktivitet omkring den 40 dage lange fejring af det kinesiske nytår begynder officielt ved midnatsslaget den 2. februar, hvilket indvarsler landets vigtigste helligdag.

I år er chunyun sat til at slå alle tidligere rekorder. De officielle estimater forudsiger svimlende 9,5 milliarder interregionale passagerrejser over en periode på de 40 dage, som løber frem til den 13. marts.

På grund af en ferieperiode på ni dage, som er den længste i nyere tid, er rejseaktiviteten i 2026 mere end en logistisk bedrift; den er et levende vindue til Kinas sociale transformation.

Den kinesiske logistiks ukuelighed

Som alle andre år er chunyun i 2026 noget af et logistisk vidunder. Embedsmænd anslår, at den dominerende transportform er at køre selv, hvilket svarer til omkring 80 procent af alle rejser. Sideløbende forventes antallet af rejser med jernbane og civil luftfart at nå historiske højdepunkter, med passagerantal på henholdsvis 540 millioner og 95 millioner.

Bag disse tal ligger en sofistikeret, flerstrenget infrastruktur. For at understøtte stigningen i elbiler har transportministeriet udvidet ladenetværket langs motorvejene til 71.500 ladepunkter. Rejsende kan bruge et specielt miniprogram til at overvåge tilgængeligheden af opladere i realtid, mens mobile nødopladningsenheder er blevet indsat i løbet af myldretiden.

Som supplement til motorvejene bruger Kinas jernbanesystem avancerede billetformer og omfattende infrastruktur til at sikre en problemfri rejse med høj kapacitet – og forstærkes nu af et højhastighedsnetværk på over 50.000 kilometer.

Sikkerheden er fortsat den ultimative prioritet. Da kolde fronter truer de nordlige og centrale regioner med sne og is, har den kinesiske meteorologiske administration og beredskabsafdelinger på forhånd tilvejebragt afisningsudstyr og specialiserede redningshold. Højteknologiske værktøjer, herunder droner og helikoptere, står klar til hurtigt at kunne reagere. Embedsmænd siger, at koordineringen af chunyun er en kæmpe bedrift, der involverer mere end 20 regeringsafdelinger.

Hjertevarmende tjenester

I en dybere forpligtelse til passagerkomfort byder dette års hektiske rejseaktivitet på flere "hjertevarmende tjenester", der imødekommer millioner af forskellige behov og transformerer en massiv migration til en personlig oplevelse.

Et vigtigt højdepunkt er udvidelsen af "stillekupeer." Disse kupeer er nu tilgængelige i over 8.000 højhastighedstog og tilbyder et tilflugtssted for passagerer, der ønsker en fredelig rejse. Lydstyrken fra højttalerne er begrænset til 40 procent, og togpersonalet yder "lydløs" service og erstatter høje meddelelser med blid assistance. Personalet tilbyder også gratis engangsørepropper og sjove pakker, herunder billedbøger, for at holde de yngste underholdt og rolige.

I større lufthavne og jernbanestationer arbejdes der på at lukke den digitale kløft. Centralt i dette er tjenesterne for det grå guld, der giver seniorer mulighed for at rejse nemt og værdigt. I Shijiazhuang Lufthavn i det nordlige Kina kan rejsende på 80 år og derover for eksempel nyde fortrinsret til check-in og boarding.

Det bliver også mere inkluderende for familier at rejse, inklusive deres firbenede familiemedlemmer. I Kinas centrale Henan-provins er kæledyrstjenesterne udvidet fra én station til fire, så rejsende får mulighed for at booke specialiserede transportkasser via 12306-appen.

Det kinesiske nytår

Den store bevægelse af mennesker under chunyun er en kollektiv rejse hjem, der kulminerer med Forårsfestivalen, også kendt som det kinesiske nytår, som falder den 17. februar i år. Festivalen har rod i den kinesiske kultur med mange forskellige fejringer og markerer den første dag i månekalenderen og symboliserer fornyelse og familiesammenhold. Det vækker en universel genklang af håb og forhåbninger om et bedre liv.

De vigtigste skikke – familiesammenkomster, røde dekorationer, der symboliserer velstand, ønsker om held, festlige familiefester og fremstilling af traditionelt håndværk som f.eks. lanterner – tryllefanger kulturelle entusiaster verden over med deres unikke tilgang til at byde det nye år velkommen.

Hvert år sendes "Spring Festival Gala", et tv-program, der sendes direkte af China Media Group og bliver set af milliarder af mennesker verden over, og det er et eksempel på Kinas kulturelle tiltrækningskraft. Der er allerede blevet afholdt tre prøver, og 2026-gallaen vil fortsætte med at tage form i en festlig og opløftende atmosfære, der på levende vis afspejler Kinas dynamik i en ny æra.

På den kinesiske nytårsaften præsenterede CGTN også sit live flagskibsprogram, "Super Night". Programmet bød på ledsagende kommentarer til CMG Spring Festival Gala på fem sprog – engelsk, spansk, fransk, arabisk og russisk – sammen med en række originale indslag. Indslagene viste levende aspekter af den kinesiske kultur, der tryllefanger et oversøisk publikum, herunder forårsfestivalens skikke, den immaterielle kulturarv og traditionel opera, som hjælper globale seere med bedre at forstå essensen af kinesisk kultur og til at kunne forbinde sig følelsesmæssigt med den.

For flere oplysninger, klik her:

https://news.cgtn.com/news/2026-02-01/More-than-a-journey-How-chunyun-travel-rush-reflects-a-changing-China-1KptvLAeFPi/p.html

Kontakt: cgtn@cgtn.com