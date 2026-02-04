CGTN: Mehr als nur eine Reise – wie die Reisewelle zum Frühlingsfest ein China im Wandel widerspiegelt

Die Reisewelle zum Frühlingsfest 2026 beginnt am 2. Februar und wird über einen Zeitraum von 40 Tagen bis zum 13. März andauern. Im Vorfeld dieser alljährlichen Reisewelle hat CGTN in einem aktuellen Hintergrundbericht aufgezeigt, dass dieses Ereignis längst kein rein logistisches Phänomen mehr ist, sondern vielmehr eine einzigartige Perspektive auf die gesellschaftliche Transformation der Volksrepublik bietet.

PEKING, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Schein der Flutlichter einer Wartungshalle in Nanchang in der ostchinesischen Provinz Jiangxi stehen silberne Hochgeschwindigkeitszüge in Reih und Glied. Aus der Luft betrachtet erinnert die Szenerie an eine Flotte landgestützter Flugzeugträger, die nur auf ihr Startsignal warten.

Dies ist einer der vielen Ausgangspunkte in ganz China für die größte Reisewelle der Welt: Chunyun. Pünktlich um Mitternacht fiel am 2. Februar der offizielle Startschuss für den 40-tägigen Reiseansturm zum chinesischen Frühlingsfest, dem bedeutendsten Feiertag des Landes.

Die Prognosen für die diesjährige Chunyun sprengen alle bisherigen Dimensionen. Die Behörden rechnen mit einer Rekordzahl von 9,5 Milliarden interregionalen Reisen im 40-tägigen Zeitraum bis zum 13. März.

Begünstigt durch eine neuntägige Ferienperiode – die längste der jüngeren Vergangenheit – ist der Ansturm 2026 nicht nur eine logistische Meisterleistung, sondern auch ein anschauliches Beispiel für den gesellschaftlichen Wandel in China.

Resilienz der chinesischen Logistik

Wie in jedem Jahr erweist sich die Chunyun auch 2026 als logistisches Großereignis. Behörden gehen davon aus, dass die individuelle Anreise mit dem Auto mit rund 80 Prozent aller Fahrten die dominierende Transportart bleibt. Gleichzeitig werden im Schienen- und Flugverkehr historische Höchststände von 540 Millionen bzw. 95 Millionen Passagieren erwartet.

Hinter diesen Zahlen steht eine ausgefeilte, mehrstufige Infrastruktur. Um den Anstieg bei Elektrofahrzeugen zu bewältigen, hat das Verkehrsministerium das Ladenetz entlang der Autobahnen auf 71.500 Ladepunkte erweitert. Über ein spezielles Mini-Programm können Reisende die Verfügbarkeit von Ladesäulen in Echtzeit verfolgen, während zu Stoßzeiten mobile Notfall-Ladeeinheiten bereitstehen.

Parallel dazu bietet Chinas Eisenbahnsystem – mit einem Hochgeschwindigkeitsnetz von über 50.000 Kilometern – moderne Ticketingsysteme und eine umfassende Infrastruktur, um reibungslose Reisen mit hoher Kapazität zu gewährleisten.

Sicherheit bleibt oberste Priorität. Angesichts drohender Kaltfronten mit Schnee und Eis im Norden und Zentrum des Landes halten die chinesische Wetterbehörde und die Notfalldienste Enteisungsgeräte und spezialisierte Rettungsteams in Bereitschaft. Hochtechnologie wie Drohnen und Hubschrauber steht für einen schnellen Einsatz bereit. Offiziell heißt es, die Koordinierung der Chunyun sei eine groß angelegte Operation, an der mehr als 20 Regierungsstellen beteiligt sind.

Herzlicher Service

Mit einem verstärkten Fokus auf den Passagierkomfort bietet die diesjährige Reisewelle mehr „herzliche Services“, die auf die vielfältigen Bedürfnisse von Millionen Menschen zugeschnitten sind und die massive Reisewelle in ein persönlicheres Erlebnis verwandeln.

Ein zentrales Highlight ist die Ausweitung der sogenannten „Ruhewagen“. Diese Wagen sind inzwischen in mehr als 8.000 Hochgeschwindigkeitszügen verfügbar und bieten einen Rückzugsort für Reisende, die eine ruhige Fahrt wünschen. Die Durchsagelautstärke ist dort auf 40 Prozent begrenzt, und das Personal bietet einen „geräuscharmen Service“ – zurückhaltende Unterstützung anstelle lauter Durchsagen. Das Personal bietet zudem kostenlose Einweg-Ohrstöpsel und Spaßpakete mit Bilderbüchern an, um kleine Kinder zu unterhalten und zu beruhigen.

An großen Flughäfen und Bahnhöfen wird versucht, die digitale Kluft zu schließen. Im Mittelpunkt stehen dabei die „Silver Hair“-Services, die Senioren ein Reisen in Würde und Unbeschwertheit ermöglichen. Am Flughafen Shijiazhuang etwa genießen Reisende ab 80 Jahren Vorrang beim Check-in und Boarding.

Auch für Familien, einschließlich ihrer vierbeinigen Mitglieder, wird das Reisen immer inklusiver. In der zentralchinesischen Provinz Henan wurde der „Pet Rail“-Service von einem auf vier Bahnhöfe ausgeweitet, sodass Reisende über die App 12306 spezielle Transportkisten buchen können.

Das chinesische Neujahrsfest

Die gewaltige Reisebewegung während der Chunyun ist eine kollektive Heimkehr, die im Frühlingsfest gipfelt, das auch als chinesisches Neujahrsfest bekannt ist und in diesem Jahr auf den 17. Februar fällt. Das tief in der chinesischen Kultur verwurzelte Fest wird in vielfältigen Formen gefeiert; es markiert den ersten Tag des Mondkalenders und symbolisiert Erneuerung sowie familiäre Einheit. Es trägt eine universelle Resonanz von Hoffnung und dem Streben nach einem besseren Leben in sich.

Die wichtigsten Bräuche – Familienzusammenkünfte, rote Dekorationen als Symbol für Wohlstand, Glückswünsche, festliche Familienmahlzeiten und die Herstellung traditioneller Handwerksprodukte wie Laternen – faszinieren Kulturliebhaber weltweit durch ihre ganz eigene Art, das neue Jahr willkommen zu heißen.

Die „Frühlingsfest-Gala“, eine jährliche Fernsehsendung, die von der China Media Group live ausgestrahlt und von Milliarden von Zuschauern weltweit verfolgt wird, ist jedes Jahr der Inbegriff der kulturellen Anziehungskraft Chinas. Nach Abschluss von drei Probevorführungen wird die Gala 2026 in einer festlichen und erhebenden Atmosphäre weiter Gestalt annehmen und Chinas Dynamik in einer neuen Ära anschaulich widerspiegeln.

Am chinesischen Neujahrsabend präsentierte CGTN zudem sein Live-Flaggschiffprogramm „Super Night“. Das Programm bot einen begleitenden Kommentar zur CMG-Frühlingsfest-Gala in fünf Sprachen – Englisch, Spanisch, Französisch, Arabisch und Russisch – sowie eine Reihe von Originalbeiträgen. Mit diesen Beiträgen wurden Aspekte der chinesischen Kultur, die das ausländische Publikum in ihren Bann ziehen, anschaulich dargestellt, darunter die Bräuche des Frühlingsfestes, das immaterielle Kulturerbe und die traditionelle Oper. So konnten Zuschauer in aller Welt das Wesen der chinesischen Kultur besser erfassen und eine emotionale Verbindung aufbauen.

