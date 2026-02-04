CGTN: Más que un viaje: Cómo la fiebre de viajes del Festival de Primavera refleja una China en pleno cambio

La fiebre de viajes del Festival de Primavera de 2026 comienza el 2 de febrero y durará 40 días, y finalizará el 13 de marzo. Antes de esta migración anual, CGTN publicó un reportaje especial que explora cómo el evento ha trascendido su rol como fenómeno de transporte, convirtiéndose en una lente única a través de la cual se observa la transformación social de China.

BEIJING, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bajo el resplandor de los reflectores en una base de mantenimiento en Nanchang, en la provincia de Jiangxi, al este de China, filas de trenes bala plateados permanecen perfectamente alineados. Vista desde arriba, la escena se asemeja a una flota de portaaviones terrestres listos para entrar en servicio.

Este es uno de los puntos de partida en China de la mayor migración humana del mundo: chunyun. La fiebre anual de viajes del Festival de Primavera de 40 días comienza oficialmente a la medianoche del 2 de febrero, antes de la festividad más importante del país.

Este año, el chunyun está listo para romper todos los récords anteriores. Las estimaciones oficiales prevén la asombrosa cifra de 9.5 mil millones de viajes interregionales de pasajeros durante el período de 40 días, que se extenderá hasta el 13 de marzo.

Impulsado por un feriado de nueve días, el más largo de la historia reciente, el chunyun de 2026 es más que una hazaña logística; es una ventana vívida a la transformación social de China.

Resiliencia de la logística china

Como todos los años, el chunyun 2026 se presenta como un espectáculo logístico. Las autoridades proyectan que la conducción autónoma seguirá siendo el modo de transporte dominante, representando aproximadamente el 80 por ciento de todos los viajes por carretera. Mientras tanto, se espera que el transporte ferroviario y la aviación civil alcancen picos históricos, con volúmenes de pasajeros que alcanzan los 540 millones y 95 millones, respectivamente.

Detrás de estas cifras se encuentra una infraestructura sofisticada y multinivel. Para hacer frente al aumento de los vehículos eléctricos, el Ministerio de Transporte ha ampliado la red de carga en carreteras a 71.500 puntos de recarga. Los viajeros pueden usar un mini programa especial para monitorear en tiempo real la disponibilidad de cargadores, mientras que unidades móviles de carga de emergencia han sido desplegadas durante las horas pico.

En complemento a las autopistas, el sistema ferroviario de China, ahora reforzado por una red de alta velocidad que supera los 50.000 kilómetros, utiliza sistemas avanzados de venta de boletos y una amplia infraestructura para garantizar viajes fluidos y de alta capacidad.

La seguridad sigue siendo la máxima prioridad. Mientras que los frentes fríos amenazan las regiones norte y central con nieve y hielo, la Administración Meteorológica de China y los departamentos de emergencia han preposicionado equipos de deshielo y de rescate especializados. Las herramientas de alta tecnología, incluidos drones y helicópteros, están listas para responder con rapidez. Las autoridades señalan que la coordinación del chunyun es una operación de gran escala que involucra a más de 20 departamentos gubernamentales.

Servicios que reconfortan el corazón

En un compromiso más profundo con la comodidad de los pasajeros, la fiebre de viajes de este año presenta más "servicios reconfortantes" diseñados para atender las diversas necesidades de millones de personas, transformando una migración masiva en una experiencia personalizada.

Uno de los principales avances es la ampliación de los “vagones silenciosos”. Ahora disponibles en más de 8.000 trenes de alta velocidad, estos vagones ofrecen un refugio para los pasajeros que buscan un viaje tranquilo. El volumen de los anuncios se limita al 40 por ciento, y los miembros de la tripulación brindan un servicio "silencioso", sustituyendo los anuncios ruidosos por una asistencia discreta. El personal también ofrece tapones para los oídos desechables gratuitos y paquetes divertidos, incluidos libros ilustrados, para mantener a los niños pequeños entretenidos y calmados.

En los principales aeropuertos y estaciones de tren, se intensifican los esfuerzos para cerrar la brecha digital. Un elemento central son los servicios "Silver Hair", que permiten a los adultos mayores viajar con dignidad y comodidad. En el aeropuerto de Shijiazhuang, en el norte de China, por ejemplo, los viajeros mayores de 80 años disfrutan de prioridad en el registro y el abordaje.

Los viajes también son cada vez más inclusivos para las familias, incluidos sus miembros de cuatro patas. En la provincia de Henan, en el centro de China, los servicios de "Pet Rail" se han ampliado de una a cuatro estaciones, permitiendo a los viajeros reservar cajas de transporte especializadas para mascotas a través de la aplicación 12306.

El Año Nuevo Chino

El vasto movimiento de personas durante el chunyun es un viaje colectivo de regreso a casa que culmina con el Festival de Primavera, también conocido como el Año Nuevo Chino, que este año se celebra el 17 de febrero. Arraigado en la cultura china con celebraciones de diversas formas, el festival marca el primer día del calendario lunar y simboliza la renovación y la unión familiar. Posee una resonancia universal de esperanza y aspiraciones a una vida mejor.

Las costumbres fundamentales, las reuniones familiares, las decoraciones rojas que simbolizan prosperidad, los deseos de buena fortuna, los banquetes festivos y la creación de artesanías tradicionales como faroles, cautivan a entusiastas culturales de todo el mundo con su singular forma de dar la bienvenida al nuevo año.

Cada año, la Gala del Festival de Primavera, un programa televisivo anual transmitido en vivo por China Media Group y visto por miles de millones de personas en todo el mundo, encarna el atractivo cultural de China. Con tres ensayos ya completados, la gala de 2026 continúa tomando forma en un ambiente festivo y optimista, reflejando vívidamente el dinamismo de China en una nueva era.

En la víspera del Año Nuevo Chino, CGTN también presentó su especial en vivo insignia, “Super Night”. El programa ofreció comentarios en formato de acompañamiento sobre la Gala del Festival de Primavera de CMG en cinco idiomas, inglés, español, francés, árabe y ruso, junto con una serie de contenidos originales. Estos segmentos mostraron de manera vívida aspectos de la cultura china que fascinan al público internacional, incluidos los usos y costumbres del Festival de Primavera, el patrimonio cultural inmaterial y la ópera tradicional, ayudando a los espectadores de todo el mundo a comprender mejor la esencia de la cultura china y conectar emocionalmente con ella.

