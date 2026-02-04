CGTN: יותר ממסע: כיצד עומס הנסיעות בפסטיבל האביב משקף את סין המשתנה

עומס הנסיעות של פסטיבל האביב 2026 התחיל ב-2 בפברואר ויימשך 40 יום, ויסתיים ב-13 במרץ. לקראת ההגירה השנתית הזו, CGTN פרסם כתבה מרכזית שבוחנת כיצד האירוע עבר את תפקידו כתופעה תחבורתית, והפך לעדשה ייחודית דרכה ניתן לצפות בשינוי החברתי של סין.

תחת אור פנסי הצפה בבסיס תחזוקה בננצ'אנג, מחוז ג'יאנגשי שבמזרח סין, שורות של רכבות קליע כסופות עומדות במבנה מושלם. מלמעלה, ההרכבה נראית כמו צי של נושאות מטוסים יבשתיות המוכנות לשירות.

זהו אחד ממקומות ההתאספות ברחבי סין להגירה האנושית הגדולה בעולם: צ'וניון (chunyun). תקופת הנסיעה השנתית בת 40 הימים של פסטיבל האביב התחילה רשמית בחצות ב-2 בפברואר, לקראת החג החשוב ביותר במדינה.

השנה, צ'וניון צפויה לשבור את כל השיאים הקודמים. הערכות רשמיות צופות 9.5 מיליארד נסיעות נוסעים בין אזוריות בתקופה של 40 יום, שנמשכת עד ה-13 במרץ.

במהלך חופשה בת תשעה ימים, הארוכה ביותר בזיכרון האחרון, המרוץ של 2026 הוא יותר מהישג לוגיסטי; זוהי הצצה חיה לשינוי החברתי של סין.

חוסן הלוגיסטיקה הסינית

כמו בכל שנה, צ'וניון 2026 מהווה מופע לוגיסטי. גורמים רשמיים צופים כי נהיגה עצמית תישאר אמצעי התחבורה הדומיננטי, ותהווה כ-80 אחוז מכלל הנסיעות. בינתיים, הרכבות והתעופה האזרחית צפויות להגיע לשיאים היסטוריים, עם מספר הנוסעים שיגיע ל-540 מיליון ו-95 מיליון, בהתאמה.

מאחורי המספרים הללו מסתתרת תשתית מתוחכמת ורב-שכבתית. כדי לתמוך בעלייה במספר כלי הרכב החשמליים, משרד התחבורה הרחיב את רשת הטעינה בכבישים מהירים ל-71,500 נקודות טעינה. נוסעים יכולים להשתמש במיני-תוכנה מיוחדת כדי לנטר את זמינות המטענים בזמן אמת, בעוד שיחידות טעינה ניידות לחירום יפרסו בשעות העומס.

מערכת הרכבות של סין – שכעת מחוזקת ברשת רכבות מהירות שאורכה עולה על 50,000 קילומטרים – משלימה את הכבישים המהירים, ומנצלת כרטוס מתקדם ותשתיות נרחבות כדי להבטיח נסיעה חלקה ובעלת קיבולת גבוהה.

בטיחות נותרה בראש סדר העדיפויות. בעוד חזיתות קור מאיימות על אזורי הצפון והמרכז בשלג וקרח, המינהל המטאורולוגי של סין ומחלקות החירום הציבו מראש ציוד להפשרת קרח וצוותי חילוץ מיוחדים. כלים מתקדמים, כולל רחפנים ומסוקים, מוכנים לתגובה מהירה. גורמים רשמיים אומרים שתיאום הצ'וניון הוא מבצע עצום הכולל יותר מ-20 משרדי ממשלה.

שירות מחמם לב

במחויבות עמוקה יותר לנוחות הנוסעים, עומס הנסיעות השנה כולל יותר "שירותים מחממי לב" המותאמים לצרכים המגוונים של מיליונים, והופך הגירה עצומה לחוויה מותאמת אישית.

נקודת שיא מרכזית היא הרחבת "הקרונות השקטים". קרונות אלה, הזמינים כעת ביותר מ-8,000 רכבות מהירות, מציעים מקלט לנוסעים המחפשים נסיעה שלווה. עוצמת השידור מוגבלת ל-40 אחוז, ואנשי הצוות מספקים שירות "שקט", המחליף הכרזות רועשות בסיוע עדין. הצוות מציע גם אטמי אוזניים חד פעמיים בחינם וחבילות פנאי, כולל ספרים מתאימים, כדי לשמור על בידור ורוגע של ילדים צעירים.

בשדות תעופה ובתחנות רכבת מרכזיות, נעשים מאמצים לסגור את הפער הדיגיטלי. מרכזי בכך הם שירותי "שיער כסוף", המאפשרים לקשישים לנסוע בכבוד ובקלות. בנמל התעופה שיג'יאג'ואנג בצפון סין, למשל, נוסעים בני 80 ומעלה נהנים מעדיפות בצ'ק-אין ובעלייה למטוס.

הנסיעות גם הופכות ליותר מכלילות עבור משפחות, כולל לחבריהן בעלי ארבע הרגליים. במחוז הנאן במרכז סין, שירותי "Pet Rail" התרחבו מתחנה אחת לארבע, מה שמאפשר לנוסעים להזמין ארגזי הובלה מיוחדים דרך אפליקציית 12306.

ראש השנה הסיני

תנועת האנשים העצומה במהלך צ'וניון היא מסע קולקטיבי הביתה, שמגיע לשיאו בפסטיבל האביב, המכונה גם ראש השנה הסיני, שחל ב-17 בפברואר השנה. הפסטיבל, המושרש בתרבות הסינית עם חגיגות בצורות שונות, מציין את היום הראשון של לוח השנה הירחי ומסמל התחדשות ואחדות משפחתית. הוא נושא תהודה אוניברסלית של תקווה ושאיפות לחיים טובים יותר.

מנהגים מרכזיים – מפגשי משפחות, קישוטים אדומים המסמלים שגשוג, איחולים למזל טוב, סעודות משפחתיות חגיגיות ויצירת מלאכות מסורתיות כמו פנסים – מרתקים חובבי תרבות ברחבי העולם בגישה הייחודית שלהם לקבלת השנה החדשה.

בכל שנה, "גאלה פסטיבל האביב", תוכנית טלוויזיה שנתית המשודרת בשידור חי על ידי China Media Group ונצפתה על ידי מיליארדי אנשים ברחבי העולם, מגלמת את המשיכה התרבותית של סין. עם סיום שלוש החזרות, הגאלה של 2026 תמשיך להתגבש באווירה חגיגית ומרוממת, המשקפת בבירור את הדינמיות של סין בעידן החדש.

בערב ראש השנה הסיני, CGTN מציגה גם את תוכנית הדגל שלה בשידור חי, "Super Night". בתוכנית מוצעת פרשנות בסגנון נלווה על גאלה פסטיבל האביב של CMG בחמש שפות - אנגלית, ספרדית, צרפתית, ערבית ורוסית - לצד מגוון קטעים מקוריים. הקטעים הללו מציגים בצורת חיה היבטים של התרבות הסינית שמרתקים קהלים בחו"ל, כולל מנהגי פסטיבל האביב, מורשת תרבותית בלתי מוחשית ואופרה מסורתית, ואשר מסייעים לצופים ברחבי העולם להבין טוב יותר את מהות התרבות הסינית ולהתחבר אליה רגשית.

