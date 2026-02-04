CGTN: 単なる旅を超えるもの: 春節の旅行ラッシュが示す、変わりつつある中国の実態

2026年春節の旅行ラッシュは2月2日に始まり、3月13日まで40日間続く。CGTNは、毎年恒例のこの大移動に先立ち、単なる交通現象の域を超え、中国の社会変革を捉える独自の視点として機能するに至った経緯を探る特集記事を掲載した。

北京発, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国東部の江西省南昌市にある整備基地の投光照明の下、銀色の高速列車が完璧な隊列を組み並んでいる。上空から見ると、まるで就航準備が整った陸上空母の艦隊のようである。

ここは、春節期間中の中国全土での世界最大の人民大移動である「春運」の出発点のひとつである。40日にわたる春節の旅行ラッシュは、中国で最も重要な祝日を前に、2月2日午前0時に正式に始まる。

今年の春運は、これまでのすべての記録を塗り替えることになると予想される。公式な予測によると、3月13日までの40日間で、95億回という途方もない数の地域間旅客移動が見込まれている。

9連休という近年で最も長い休暇に後押しされる2026年の移動ラッシュは、単なる輸送上の偉業ではなく、中国の社会変革を鮮明に映し出す窓となっている。

中国における輸送のレジリエンス

毎年同様、2026年の春節の大移動は壮観たる輸送力を誇示するものとなる。当局によると、自家用車による運転が全移動手段のおよそ80%を占め、依然として主な交通手段になると予測される。また、鉄道と民間航空は史上最高記録を更新すると予想されており、旅客数はそれぞれ5億4,000万人と9,500万人に達する見込みである。

これらの数字の背景には、洗練された多層構造のインフラがある。電気自動車の急増を支えるため、交通運輸部は高速道路での充電網を7万1,500カ所にまで拡大した。旅行者は専用ミニプログラムを使って充電装置の空き状況をリアルタイムでモニターでき、ピーク時には移動式の緊急充電ユニットが配備される。

高速道路を補完する中国の鉄道システムは、現在50,000キロメートルを超える高速ネットワークによって強化されており、多数の人々が利用できるシームレスな旅を保証するために、高度なチケット発行と広範なインフラを活用している。

安全は依然として最優先事項である。寒冷前線により北部と中部地域は降雪と結氷に影響される恐れがあるため、中国気象局と緊急対応部は、除氷設備と専門救助チームを事前に配置した。ドローンやヘリコプターなどのハイテク機器も、迅速な対応のために待機している。政府関係者によると、春運の調整は、20以上の政府部門が関与する大規模な対策だという。

心温まるサービス

乗客の快適さに対する深いコミットメントとして、今年の旅行ラッシュでは、数百万人の多様なニーズに応える「心温まるサービス」をさらに充実させ、大移動をパーソナライズされた体験へと進化させている。

主な目玉は「静かな客車」の拡大である。現在8,000以上の高速列車で利用できる「静かな車両」は、穏やかな旅を求める乗客に安らぎの空間を提供している。放送の音量は最大40%に制限され、乗務員は「無音」でサービスを提供し、大音量のアナウンスに代わる優しいアシストを行う。乗務員はまた、幼い子供たちが楽しく落ち着いて過ごせるよう、使い捨ての耳栓や、絵本などが入った楽しいパッケージを無料で提供する。

主要な空港や鉄道駅では、デジタルディバイドを解消する取り組みが進められている。その中心となっているのが、高齢者が尊厳をもって安心して旅行できるようにする「銀髪 (Silver Hair)」サービスである。例えば、中国北部の石家荘空港では、80歳以上の旅行者は優先チェックインと優先搭乗が利用できる。

旅行は、ペットのいる家族にとっても、より利用しやすいものになってきている。中国中部の河南省では、「ペット・レール」サービスを1駅から4駅に拡大し、旅行者は12306アプリで専用の輸送用クレートを予約できるようになった。

旧正月

春節期間中の大移動は、人々が集団で故郷へ向かう旅であり、その頂点が旧正月とも呼ばれる春節で、今年は2月17日に当たる。中国文化に根ざし、さまざまな形で祝われるこの祝祭は、旧暦の一年の始まりの日を祝い、再生と家族の団結を象徴する。そこには、より良い生活への希望と願いという、誰もが共感する普遍的な響きがある。

家族が集まり、繁栄を象徴する赤い装飾、幸運への願い、家族の宴、提灯などの伝統工芸品作りなど、その中心となる風習は、新年を迎える独自のスタイルで、世界中の文化愛好家を魅了している。

毎年、中央広播電視総台 (China Media Group) が生中継し、世界中で数十億人が視聴するテレビ番組「春節の夕べ (Spring Festival Gala)」は、中国の文化的魅力を象徴するものである。3回のリハーサルを終えた2026年の春節の夕べは、引き続き祝祭的で高揚した雰囲気の中で形作られ、新時代における中国のダイナミズムを鮮やかに映し出す。

旧正月の大晦日に、CGTNは旗艦の生特番、 「超級夜 (Super Night)」も放送した。この番組では、視聴者が一緒に楽しめるよう、英語、スペイン語、フランス語、アラビア語、ロシア語の5ヶ国語でCMG春節の夕べについて解説を行い、オリジナルの特集も放送した。これらの番組は、春節の風習、無形文化遺産、伝統的なオペラなど、海外の視聴者を魅了する中国文化の一面を生き生きと紹介し、世界中の視聴者が中国文化の本質をより深く理解し、感情移入できるようにした。

