CGTN: 단순한 이동을 넘어 — 춘절 특별 수송이 보여주는 변화하는 중국

2026년 춘절 특별 수송(춘운)은 2월 2일 시작해 3월 13일까지 40일간 이어진다. 이 연례 대이동을 앞두고 CGTN은 춘운이 단순한 교통 현상을 넘어, 중국 사회의 변화를 들여다볼 수 있는 독특한 창으로 자리 잡았음을 조명하는 기획 기사를 게재했다.

베이징, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 중국 동부 장시성 난창에 위치한 한 정비 기지에서는 투광등 불빛 아래 은빛의 고속열차들이 완벽한 대형을 이루며 늘어서 있다. 위에서 내려다보면 그 모습은 출격을 앞둔 육상 항공모함 함대처럼 보인다.

이곳은 세계 최대 규모의 인구 이동으로 불리는 ‘춘운(春運•chunyun)’이 시작되는 중국 전역의 출발 거점 가운데 하나다. 40일간 이어지는 연례 춘절 특별 수송은 중국에서 가장 중요한 명절을 앞두고, 2월 2일 자정이 되는 순간 공식적으로 막을 올린다.

올해 춘운은 모든 기존 기록을 갈아치울 전망이다. 공식 추산에 따르면, 2월 2일부터 3월 13일까지 이어지는 40일 동안 지역 간 이동 여객 수는 무려 95억 회에 달할 것으로 예상된다.

최근 들어 가장 긴 9일간의 연휴에 힘입어, 2026년 춘운은 단순한 물류 작전을 넘어 중국 사회 변화를 보여주는 생생한 창이 되고 있다.

중국 물류 시스템의 회복력

매년 그렇듯, 2026년 춘운 역시 거대한 물류 역량을 과시하는 장면이 될 전망이다. 당국은 자가용 운전이 전체 이동의 약 80%를 차지하며 여전히 가장 주요한 교통수단이 될 것으로 보고 있다. 한편 철도와 민간 항공 이용객 수도 사상 최고치를 기록할 것으로 예상되며, 여객 수는 각각 5억4,000만 명과 9,500만 명에 이를 것으로 전망된다.

이 같은 수치 뒤에는 정교하고 다층적인 인프라 체계가 자리하고 있다. 전기차 증가에 대응하기 위해 교통운수부는 고속도로 충전 네트워크를 7만1,500개의 충전 포인트로 확대했다. 이용객들은 전용 미니 프로그램을 통해 실시간 충전기 가용 현황을 확인할 수 있으며, 성수기에는 이동식 긴급 충전 장비도 배치된다.

고속도로 인프라와 함께, 총연장 5만 킬로미터를 넘는 고속철도망으로 강화된 중국의 철도 시스템은 첨단 발권 시스템과 광범위한 인프라를 활용해 대규모 수송을 원활하고 효율적으로 처리하고 있다.

안전은 여전히 최우선 과제다. 한랭 전선이 중국 북부와 중부 지역에 눈과 결빙을 예고한 가운데, 중국 기상국과 관련 긴급 대응 부서는 제설 장비와 전문 구조 인력을 사전 배치했다. 드론과 헬리콥터 등 첨단 장비도 신속 대응을 위해 대기 중이다. 당국은 춘운 조정 작업이 20개가 넘는 정부 부처가 참여하는 대규모 운영 체계라고 설명했다.

마음을 따뜻하게 하는 서비스

올해 춘운은 수백만 명의 다양한 수요에 맞춘 ‘마음 따뜻한 서비스’를 한층 강화해, 대규모 이동을 보다 개인화된 경험으로 전환하고 있다.

대표적인 변화는 ‘조용한 객차’ 확대다. 현재 8,000편이 넘는 고속열차에서 운영 중인 조용한 객차는 보다 평온한 여행을 원하는 승객들에게 안식처를 제공한다. 안내 방송 음량은 일반 대비 40% 수준으로 제한되며, 승무원들은 큰 소리 안내 대신 조용한 방식으로 서비스를 제공한다. 또한 어린 승객을 위해 일회용 귀마개와 그림책 등으로 구성된 놀이 패키지도 무료로 제공해, 아이들이 차분하게 이동할 수 있도록 돕고 있다.

주요 공항과 철도역에서는 디지털 격차 해소 노력도 진행 중이다. 그 중심에는 고령층을 위한 ‘실버 헤어’ 서비스가 있다. 이를 통해 노년층 승객들이 보다 존엄하고 편리하게 여행할 수 있도록 지원한다. 예를 들어, 중국 북부 스자좡 공항에서는 80세 이상 승객에게 우선 체크인과 탑승 혜택을 제공하고 있다.

여행은 가족 단위 이용객, 특히 반려동물을 포함한 이동객에게도 더욱 포용적으로 변화하고 있다. 중국 중부 허난성에서는 ‘펫 레일(Pet Rail)’ 서비스가 기존 1개 역에서 4개 역으로 확대됐다. 이용객들은 12306 앱을 통해 반려동물 전용 운송 케이지를 예약할 수 있다.

중국 설에 해당하는 춘절

춘운 기간 동안 이루어지는 방대한 인구 이동은 집으로 향하는 집단적 여정이며, 그 정점은 올해 2월 17일에 맞이하는 춘절, 즉 중국 설이다. 다양한 방식의 기념행사로 중국 문화에 깊이 뿌리내린 이 명절은 음력의 첫날을 의미하며, 새 출발과 가족의 화합을 상징한다. 더 나은 삶에 대한 희망과 염원을 담고 있어 보편적인 공감대를 형성한다.

가족 상봉, 번영을 상징하는 붉은 장식, 행운을 기원하는 덕담, 명절 음식이 가득한 가족 만찬, 등(燈) 만들기와 같은 전통 공예 활동 등 핵심 풍습들은 새해를 맞이하는 독특한 방식으로 전 세계 문화 애호가들의 관심을 끌고 있다.

매년 중국 미디어 그룹(CMG)이 생중계하며 전 세계 수십억 명이 시청하는 연례 TV 프로그램 ‘춘절 갈라’는 중국 문화의 매력을 상징적으로 보여준다. 세 차례의 리허설을 마친 2026년 갈라는 축제 분위기 속에서 준비가 이어지고 있으며, 새로운 시대 속 중국의 역동성을 생생하게 반영할 예정이다.

또한 중국 설 전야에는 CGTN이 대표 생방송 특집 프로그램 ‘슈퍼 나이트(Super Night)’를 선보였다. 이 프로그램은 영어, 스페인어, 프랑스어, 아랍어, 러시아어 등 5개 언어로 CMG 춘절 갈라에 대한 동반 해설을 제공했으며, 다양한 오리지널 콘텐츠도 함께 방송했다. 춘절 풍습, 무형문화유산, 전통 경극 등 해외 시청자들의 관심을 끄는 중국 문화 요소들을 생동감 있게 소개함으로써, 전 세계 시청자들이 중국 문화의 정수를 보다 깊이 이해하고 정서적으로 연결될 수 있도록 도왔다.

추가 정보가 필요할 경우 아래 링크를 통해 확인하세요:

https://news.cgtn.com/news/2026-02-01/More-than-a-journey-How-chunyun-travel-rush-reflects-a-changing-China-1KptvLAeFPi/p.html

연락처: cgtn@cgtn.com