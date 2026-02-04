CGTN: Lebih daripada sekadar perjalanan: Bagaimana kesibukan perjalanan Perayaan Musim Bunga mencerminkan perubahan China

Kesibukan perjalanan Perayaan Musim Bunga (Tahun Baru Cina) 2026 bermula pada 2 Februari dan berlangsung selama 40 hari, berakhir pada 13 Mac. Menjelang fenomena migrasi tahunan ini, CGTN menerbitkan sebuah artikel khas yang meneliti bagaimana acara tersebut telah melangkaui peranannya sebagai sekadar fenomena pengangkutan, sebaliknya menjadi lensa unik untuk memahami transformasi sosial China.

BEIJING, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Di bawah cahaya terang lampu limpah di sebuah pangkalan penyelenggaraan di Nanchang, wilayah Jiangxi di timur China, deretan kereta api peluru berwarna perak tersusun dalam formasi sempurna. Dari pandangan udara, susunan itu menyerupai armada kapal induk darat yang bersedia beroperasi.

Ini ialah salah satu hab pelepasan di seluruh China bagi migrasi manusia terbesar di dunia: chunyun. Kesibukan perjalanan tahunan Perayaan Musim Bunga (Tahun Baru Cina) selama 40 hari secara rasmi bermula pada tepat tengah malam 2 Februari, menjelang cuti paling penting negara itu.

Tahun ini, chunyun dijangka memecahkan semua rekod sebelum ini. Anggaran rasmi meramalkan sebanyak 9.5 bilion perjalanan penumpang antara wilayah sepanjang tempoh 40 hari yang berakhir pada 13 Mac.

Didorong oleh cuti sembilan hari – yang terpanjang dalam beberapa tahun kebelakangan ini – kesibukan perjalanan 2026 bukan sekadar pencapaian logistik; ia adalah jendela jelas yang memperlihatkan transformasi sosial di China.

Ketahanan Logistik China

Seperti setiap tahun, chunyun 2026 menjadi satu demonstrasi keupayaan logistik yang luar biasa. Pegawai menjangkakan pemanduan sendiri kekal sebagai mod pengangkutan utama, merangkumi kira-kira 80 peratus daripada semua perjalanan. Sementara itu, sektor rel dan penerbangan awam dijangka mencatat paras tertinggi dalam sejarah, dengan jumlah penumpang masing-masing mencecah 540 juta dan 95 juta.

Di sebalik angka ini terdapat sebuah infrastruktur bertingkat yang canggih. Bagi menyokong lonjakan penggunaan kenderaan elektrik, Kementerian Pengangkutan telah memperluas rangkaian pengecas lebuh raya kepada 71,500 titik pengecasan. Pengembara boleh menggunakan mini-program khas untuk memantau ketersediaan pengecas secara masa nyata, manakala unit pengecasan kecemasan mudah alih turut dikerahkan pada waktu puncak.

Melengkapi rangkaian lebuh raya, sistem kereta api China – kini diperkukuh dengan rangkaian berkelajuan tinggi melebihi 50,000 kilometer – memanfaatkan sistem tiket canggih dan infrastruktur meluas bagi memastikan perjalanan lancar dan berkapasiti tinggi.

Keselamatan kekal sebagai keutamaan utama. Ketika gelombang sejuk mengancam wilayah utara dan tengah dengan salji serta ais, Pentadbiran Meteorologi China bersama jabatan kecemasan telah membuat penempatan awal peralatan nyah-ais serta pasukan penyelamat khusus. Peralatan berteknologi tinggi, termasuk dron dan helikopter, sedia digerakkan untuk tindak balas pantas. Pegawai menyatakan bahawa penyelarasan chunyun merupakan operasi berskala besar yang melibatkan lebih daripada 20 jabatan kerajaan.

Perkhidmatan yang menghangatkan hati

Dalam komitmen yang lebih mendalam terhadap keselesaan penumpang, kesibukan perjalanan tahun ini menampilkan lebih banyak perkhidmatan yang mesra penumpang untuk memenuhi pelbagai keperluan jutaan orang, menjadikan migrasi besar-besaran ini sebagai pengalaman yang lebih peribadi.

Sorotan utama ialah peluasan "gerabak senyap." Kini tersedia di lebih 8,000 kereta api berkelajuan tinggi, gerabak-gerabak ini menawarkan ruang yang tenang bagi penumpang yang mencari perjalanan penuh kedamaian. Tahap bunyi siaran dihadkan pada 40 peratus dan kru menyediakan perkhidmatan “senyap” dengan menggantikan pengumuman lantang kepada bantuan yang lebih lembut. Kakitangan juga menawarkan penutup telinga pakai buang percuma serta pek hiburan termasuk buku bergambar untuk menghiburkan dan menenangkan kanak-kanak kecil.

Di lapangan terbang utama dan stesen kereta api, usaha sedang dijalankan untuk merapatkan jurang digital. Tumpuan utama ialah perkhidmatan “Silver Hair”, yang membolehkan warga emas melakukan perjalanan dengan bermaruah dan mudah. Sebagai contoh, di Lapangan Terbang Shijiazhuang di utara China, pengembara berusia 80 tahun ke atas menikmati keutamaan daftar masuk dan menaiki pesawat.

Perjalanan juga semakin inklusif untuk keluarga, termasuk ahli berbulu empat kaki mereka. Di wilayah Henan, tengah China, perkhidmatan “Pet Rail” telah diperluas daripada satu stesen kepada empat, membolehkan pengembara menempah kotak pengangkutan khas melalui aplikasi 12306.

Tahun Baru Cina

Semasa chunyun, pergerakan besar-besaran jutaan manusia menjadi sebuah perjalanan kolektif pulang ke kampung halaman. Ia mencapai kemuncaknya pada Perayaan Musim Bunga – atau Tahun Baru Cina – yang jatuh pada 17 Februari tahun ini. Berteraskan budaya China dengan pelbagai bentuk sambutan, perayaan ini menandakan hari pertama kalendar lunar serta melambangkan pembaharuan dan kesatuan keluarga. Perayaan ini membawa gema sejagat tentang harapan dan aspirasi untuk kehidupan yang lebih baik.

Adat teras – perjumpaan semula keluarga, hiasan merah yang melambangkan kemakmuran, ungkapan keberuntungan, jamuan keluarga yang meriah serta pembuatan kraf tradisional seperti tanglung – terus memikat peminat budaya di seluruh dunia dengan pendekatan unik mereka dalam menyambut tahun baharu.

Setiap tahun, “Spring Festival Gala”, sebuah program TV tahunan yang disiarkan secara langsung oleh China Media Group dan ditonton oleh berbilion orang di seluruh dunia, menjadi lambang daya tarikan budaya China. Dengan tiga sesi raptai telah selesai, gala 2026 akan terus terbentuk dalam suasana meriah dan penuh semangat, mencerminkan secara jelas dinamisme China dalam era baharu.

Pada malam menjelang Tahun Baru Cina, CGTN turut menayangkan rancangan langsung khas utama mereka, "Super Night." Program tersebut turut menawarkan ulasan bergaya teman tentang CMG Spring Festival Gala dalam lima bahasa – Inggeris, Sepanyol, Perancis, Arab dan Rusia – di samping pelbagai segmen asal yang eksklusif. Segmen-segmen ini dengan jelas menonjolkan aspek budaya China yang memikat penonton antarabangsa – termasuk adat Perayaan Musim Bunga, warisan budaya tidak ketara, dan opera tradisional – sekali gus membantu penonton global memahami dengan lebih mendalam inti pati budaya China serta berhubung dengannya secara emosi.

