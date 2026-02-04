CGTN: Meer dan reizen alleen: wat de reisdrukte rond het Lentefestival zegt over een veranderend China

De reisdrukte rond het Lentefestival van 2026 begint op 2 februari en duurt 40 dagen, tot en met 13 maart. Voorafgaand aan deze jaarlijkse volksverhuizing publiceerde CGTN een speciaal artikel waarin wordt uitgelicht hoe het fenomeen is uitgegroeid tot meer dan een logistieke operatie, en inmiddels inzicht biedt in China’s sociale transformatie.

BEIJING, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Onder het licht van schijnwerpers staan, op een onderhoudsbasis in Nanchang in de provincie Jiangxi in Oost-China, ​​rijen zilverkleurige hogesnelheidstreinen perfect opgesteld. Vanuit de lucht lijkt het geheel op een vloot op land gestationeerde vliegdekschepen die klaar staan voor gebruik.

Dit is een van de vertrekpunten in China voor 's werelds grootste volksverhuizing: de Chunyun. De jaarlijkse, 40 dagen durende reisdrukte rond het Chinese Nieuwjaar begint officieel op 2 februari om middernacht, voorafgaand aan de belangrijkste feestdag van het land.

Dit jaar zal de Chunyun naar verwachting alle voorgaande records verbreken. Volgens officiële schattingen zullen er in de veertig dagen tot en met 13 maart maar liefst 9,5 miljard interregionale reizen worden gemaakt.

Gedreven door een negen dagen durende vakantie, de langste in recente jaren, is de drukte van 2026 meer dan een logistieke prestatie; het biedt een levendig inzicht in de sociale transformatie van China.

Veerkracht van de Chinese logistiek

Net als ieder jaar is de Chunyun in 2026 een logistiek spektakel. De autoriteiten verwachten dat zelfrijdend vervoer de dominante vorm van transport zal blijven en goed zal zijn voor ongeveer 80 procent van alle reizen. Tegelijkertijd stevenen het spoor en de burgerluchtvaart af op historische records, met respectievelijk 540 miljoen en 95 miljoen passagiers.

Achter deze cijfers schuilt een geavanceerde, gelaagde infrastructuur. Om de sterke groei van elektrische voertuigen op te vangen, heeft het Ministerie van Transport het netwerk van laadpunten langs snelwegen uitgebreid tot 71.500. Reizigers kunnen via een speciaal miniprogramma in real time zien waar laadpalen beschikbaar zijn. Tijdens de piekuren worden bovendien mobiele noodlaadstations ingezet.

Als aanvulling op de snelwegen maakt het Chinese spoorwegnet, dat inmiddels is uitgegroeid tot een hogesnelheidsnetwerk van meer dan 50.000 kilometer, gebruik van geavanceerde ticketsystemen en een uitgebreide infrastructuur om een ​​vlotte reis met hoge capaciteit te garanderen.

Veiligheid blijft te allen tijde de hoogste prioriteit. Nu koufronten sneeuw en ijzel dreigen te brengen in de noordelijke en centrale regio's, hebben de Chinese Meteorologische Dienst en de hulpdiensten ontdooiingsapparatuur en gespecialiseerde reddingsteams paraat staan. Hightech hulpmiddelen, waaronder drones en helikopters, staan klaar om snel in actie te kunnen komen. Volgens overheidsmedewerkers is de coördinatie van Chunyun een grootschalige operatie waarbij meer dan 20 overheidsdepartementen betrokken zijn.

Hartverwarmende service

Met een sterkere focus op passagierscomfort kent de reisdrukte van dit jaar meer zogeheten ‘hartverwarmende services’. Die spelen in op de uiteenlopende behoeften van miljoenen mensen en geven de massale volksverhuizing een persoonlijker karakter.

Opvallend is de uitbreiding van de zogenoemde 'stiltecoupés'. Deze stiltecoupés, die nu beschikbaar zijn in meer dan 8.000 hogesnelheidstreinen, bieden een oase van rust voor passagiers die een ontspannen reis willen. Het volume van omroepberichten is beperkt tot 40 procent en crewleden bieden een ‘stille service’, waarbij luidruchtige aankondigingen zijn vervangen door rustige, persoonlijke hulp. Het personeel biedt ook gratis wegwerpoordopjes en leuke pakketjes aan, met onder andere prentenboeken. Dit dient om jonge kinderen te vermaken en rustig te houden.

Op grote luchthavens en spoorwegstations wordt gewerkt aan het verkleinen van de digitale kloof. Centraal hierin staat ​​de 'Silver Hair'-service, waarmee senioren waardig en comfortabel kunnen reizen. Op de luchthaven van Shijiazhuang in Noord-China krijgen reizigers van 80 jaar en ouder bijvoorbeeld voorrang bij het inchecken en boarden.

Reizen wordt ook steeds toegankelijker voor gezinnen, inclusief hun viervoeters. In de provincie Henan in centraal China zijn de 'Pet Rail'-services uitgebreid van één naar vier stations, waardoor reizigers via de 12306-app speciale transportboxen kunnen reserveren.

Het Chinese Nieuwjaar

De enorme volksverhuizing tijdens de Chunyun is een collectieve reis naar huis, die resulteert in het Lentefestival, beter bekend als het Chinees Nieuwjaar, dat dit jaar op 17 februari valt. Het feest is diep verankerd in de Chinese cultuur en wordt op uiteenlopende manieren gevierd. Het luidt het nieuwe maanjaar in en staat symbool voor een nieuw begin en familiebanden. Het weerspiegelt een universeel gevoel van hoop en de wens naar een beter bestaan.

Kerntradities zoals familiebijeenkomsten, rode versieringen die voorspoed symboliseren, gelukwensen, feestelijke familiemaaltijden en het maken van traditionele handwerken zoals lantaarns, fascineren cultuurliefhebbers over de hele wereld met hun unieke manier om het nieuwe jaar te verwelkomen.

Het jaarlijkse 'Spring Festival Gala', een live tv-programma van China Media Group dat door miljarden mensen wereldwijd wordt bekeken, toont de culturele aantrekkingskracht van China. Na drie repetities begint het gala van 2026 steeds meer vorm te krijgen, in een feestelijke en inspirerende sfeer, die op levendige wijze de dynamiek van China in een nieuw tijdperk weerspiegelt.

Op oudejaarsavond van het Chinese Nieuwjaar presenteerde CGTN ook zijn belangrijkste uitzending 'Super Night', live op televisie. Naast een reeks originele reportages verzorgde het programma begeleidend commentaar bij het CMG Spring Festival Gala, in vijf talen: Engels, Spaans, Frans, Arabisch en Russisch. Deze segmenten lieten op levendige wijze aspecten van de Chinese cultuur zien die een internationaal publiek aanspreken, waaronder de gebruiken rond het Lentefestival, het immateriële culturele erfgoed en de traditionele opera. Dit droeg bij aan een beter begrip en emotionele betrokkenheid bij de Chinese cultuur wereldwijd.

Voor meer informatie, bezoek:

https://news.cgtn.com/news/2026-02-01/More-than-a-journey-How-chunyun-travel-rush-reflects-a-changing-China-1KptvLAeFPi/p.html

