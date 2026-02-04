CGTN: Mais do que uma viagem: Como o rush de viagens do Festival da Primavera reflete uma China em mudança

O rush de viagens do Festival da Primavera de 2026 começa em 2 de fevereiro e durará 40 dias, terminando em 13 de março. Antes dessa migração anual, a CGTN publicou um artigo explorando como o evento transcendeu seu papel de fenômeno de transporte, tornando-se uma visão única da transformação social da China.

PEQUIM, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sob o brilho dos holofotes em uma base de manutenção em Nanchang, província de Jiangxi, leste da China, fileiras de trens-bala prateados estão em perfeita formação. De cima, o conjunto se assemelha a uma frota de porta-aviões terrestres prontos para serviço.

Esta é uma das plataformas em toda a China de lançamento da maior migração humana do mundo: chunyun. O rush anual de viagens de 40 dias do Festival da Primavera começa oficialmente à meia-noite do dia 2 de fevereiro, antes do feriado mais importante do país.

Este ano, chunyun deve quebrar todos os recordes anteriores. Estimativas oficiais preveem 9,5 bilhões de viagens de passageiros inter-regionais ao longo do período de 40 dias, indo até 13 de março.

Impulsionada por um feriado de nove dias, o mais longo da história recente, o rush de 2026 é mais do que um feito logístico; é uma janela vívida da transformação social da China.

Resiliência da logística chinesa

Como em todos os anos, o 2026 chunyun é um espetáculo de logística. As autoridades estimam que a direção autônoma continuará sendo o modo de transporte dominante, representando cerca de 80% de todas as viagens. Enquanto isso, o sistema ferroviário e a aviação civil devem atingir picos históricos, com volumes de passageiros atingindo 540 milhões e 95 milhões, respectivamente.

A base desse evento é uma infraestrutura sofisticada e de vários níveis. Para apoiar o aumento dos veículos elétricos, o Ministério dos Transportes expandiu a rede de carregamento rodoviário para 71.500 pontos. Os viajantes podem usar um miniprograma especial para monitorar a disponibilidade do carregador em tempo real, e unidades móveis de carregamento de emergência foram implantadas para os horários de pico.

Complementando as rodovias, o sistema ferroviário da China – agora reforçado por uma rede de alta velocidade superior a 50.000 quilômetros – utiliza emissão avançada de bilhetes e ampla infraestrutura para garantir uma viagem perfeita e de alta capacidade.

A segurança continua sendo a prioridade final. Com as frentes frias ameaçando as regiões norte e central com neve e gelo, a Administração Meteorológica da China e os departamentos de emergência pré-posicionaram equipamentos de degelo e equipes de resgate especializadas. Equipamento de alta tecnologia, como drones e helicópteros, estão prontos para uma resposta rápida. As autoridades dizem que a coordenação de chunyun é uma operação massiva que envolve mais de 20 departamentos governamentais.

Serviço reconfortante

Em um compromisso mais profundo com o conforto dos passageiros, o rush de viagens deste ano apresenta mais "serviços reconfortantes" que atendem às diversas necessidades de milhões de pessoas, transformando uma migração maciça em uma experiência personalizada.

Um dos principais destaques é a expansão de "trens silenciosos". Agora disponíveis em mais de 8.000 rotas de alta velocidade, esses trens oferecem um refúgio para passageiros que buscam uma viagem tranquila. Os volumes de transmissão estão limitados a 40%, e a tripulação fornece um serviço "silencioso", substituindo anúncios altos por assistência gentil. Os funcionários também oferecem protetor de ouvido descartável gratuito e pacotes divertidos, incluindo livros ilustrados, para manter as crianças pequenas entretidas e calmas.

Nos principais aeroportos e estações ferroviárias, estão em andamento esforços para acabar com a exclusão digital. O serviço "Cabelo Branco", permite que os idosos viajem com dignidade e facilidade. No aeroporto de Shijiazhuang, no norte da China, por exemplo, os viajantes com 80 anos ou mais podem fazer check-in e terem embarque prioritário.

As viagens também estão se tornando mais inclusivas para as famílias, incluindo seus membros de quatro patas. Na província de Henan, no centro da China, o serviço de "Pet Rail" foi ampliado de uma estação para quatro, permitindo que os viajantes reservem caixas de transporte especializadas por meio do aplicativo 12306.

O Ano Novo Chinês

O vasto movimento de pessoas durante o chunyun é uma jornada coletiva para casa, culminando no Festival da Primavera, também conhecido como Ano Novo Chinês, que cai em 17 de fevereiro deste ano. Enraizado na cultura chinesa com celebrações de várias formas, o festival marca o primeiro dia do calendário lunar e simboliza a renovação e a unidade familiar. Ele tem uma repercussão universal de esperança e aspiração por uma vida melhor.

Tradições principais – reuniões familiares, decorações vermelhas simbolizando prosperidade, desejos de boa sorte, festas em família e criação de artesanato tradicional, como lanternas – cativam entusiastas culturais em todo o mundo com sua abordagem única para receber o novo ano.

Todos os anos, o "Festival de Gala da Primavera", um programa de TV anual transmitido ao vivo pelo China Media Group e assistido por bilhões de pessoas em todo o mundo, simboliza o apelo cultural da China. Com três ensaios concluídos, a gala de 2026 continuará a tomar forma em uma atmosfera festiva e edificante, refletindo vividamente o dinamismo da China em uma nova era.

Na véspera do Ano Novo Chinês, a CGTN também apresentou seu principal especial ao vivo, "Super Noite". O programa fez comentários de estilo complementar sobre a Gala do Festival da Primavera CMG em cinco idiomas – inglês, espanhol, francês, árabe e russo – juntamente com uma variedade de recursos originais. Esses segmentos mostraram enfaticamente os aspectos da cultura chinesa que cativam o público no exterior, incluindo as tradições do Festival da Primavera, o patrimônio cultural intangível e a ópera tradicional, ajudando os espectadores de todo o mundo a entender melhor a essência da cultura chinesa e se conectar emocionalmente com ela.

