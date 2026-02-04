Amundi : Lancement d'un programme de rachat d’actions d’un montant de 500 millions d’euros

Comme annoncé lors de la publication de ses résultats annuels 2025, Amundi lance aujourd’hui un programme de rachat d’actions d’un montant de 500 millions d’euros.

Amundi a donné instruction à un prestataire de services d’investissement, agissant de manière indépendante, de réaliser des rachats d’actions pour un montant de 500 millions d’euros (représentant environ 3,1% du capital d’Amundi au cours actuel). La période de rachat débutera le 4 février 2026 et se terminera au plus tard le 26 janvier 2027. Les actions seront acquises sur le marché et conservées en vue de leur annulation.

Les actions Amundi concernées sont celles admises à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sous le code ISIN FR0004125920. Les rachats seront réalisés conformément aux conditions de prix et de volume énoncées dans le règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission du 8 mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation.

Le présent programme, qui a obtenu l’accord de la Banque Centrale Européenne, s’inscrit dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale du 27 mai 2025 et du programme de rachat d’actions dont le descriptif figure au chapitre 4 (pages 288-289) du Document d’Enregistrement Universel 2024 d’Amundi déposé le 16 avril 2025 auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro D.25-0272, disponible sur le site d’Amundi : https://legroupe.amundi.com/informations-reglementees. Toute modification d’une des caractéristiques du programme de rachat d’actions pendant sa réalisation fera l’objet d’une communication selon les modalités prévues au II de l’article 241-2 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Il est précisé qu’Amundi a l’intention de proposer aux actionnaires, lors de sa prochaine Assemblée Générale, le renouvellement de l’autorisation donnée le 27 mai 2025 aux mêmes conditions. Sous réserve de son adoption par les actionnaires, les rachats d'actions effectués dans le cadre du programme de rachat d’actions seront alors réalisés, à compter de cette date, conformément à l'autorisation renouvelée et dans le cadre du programme dont le descriptif figurera dans le Document d’Enregistrement Universel 2025.

La Société procédera par ailleurs aux publications et communications concernant l’exécution du présent programme conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est enfin rappelé qu’Amundi détenait déjà 1 631 846 actions au 31 décembre 2025 au titre du contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux et dans le cadre des précédents programmes de rachat d’actions. Ces actions n’ont pas vocation à être impactées par le présent programme, ni à être réaffectées à l’objectif d’annulation.

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 200 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 600 professionnels dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

Contacts presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com

AVERTISSEMENT





Ce document ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou à acheter, ni une sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de titres d'Amundi aux États-Unis d'Amérique ou en France. Les titres d'Amundi ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux États-Unis d'Amérique sans enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), sauf en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une opération non soumise à enregistrement au titre du U.S. Securities Act. Les titres d'Amundi n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act et Amundi n'a pas l'intention de faire une offre publique de ses titres aux États-Unis d'Amérique ou en France.

Ce document peut contenir des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats d’Amundi. Ces données ne constituent pas une « prévision » ou une « estimation » du bénéfice au sens du Règlement délégué (UE) 2019/980.

Ces informations prospectives comportent des projections et des estimations financières qui sont issues de scenarii fondés sur un certain nombre d’hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné, de considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements, des opérations, des produits et des services futurs, ainsi que des suppositions en termes de performances et de synergies futures. Par nature, elles sont donc soumises à des aléas et en conséquence, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces projections et estimations et la situation financière et les résultats d’Amundi pourraient différer significativement de ceux projetés ou impliqués dans les informations prospectives contenues dans ce document.

Amundi ne s’engage en aucun cas à publier des mises à jour ou révisions des informations prospectives qui sont données à la date de ce document. Les risques susceptibles d’affecter la situation financière et les résultats d’Amundi sont plus détaillés dans le chapitre « Facteurs de risques » de notre Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers. Le lecteur est invité à prendre en considération l’ensemble de ces facteurs d’incertitudes et de risques avant de fonder sa propre opinion.

Les données chiffrées présentées dans ce document ont été approuvées par le conseil d'administration d'Amundi et ont été préparées conformément aux règles prudentielles en vigueur et aux normes IFRS, telles qu'adoptées par l'Union européenne et applicables à la date du présent document, mais demeurent sujettes aux travaux des commissaires aux comptes qui sont en cours.

Sauf mention contraire, les sources des classements et des positions de marché sont internes. Les informations contenues dans ce document, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres entités qu’Amundi, ou sont issues de sources externes, n’ont pas été revues par une autorité de supervision, ni n’ont plus généralement fait l’objet de vérifications indépendantes, et aucune déclaration ni aucun engagement n’est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée quant à l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce document. Ni Amundi ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour toute décision prise ou négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de ce document ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.

La somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total reporté en raison des arrondis.

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

2 Données Amundi au 31/12/2025

3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

Pièce jointe