Communiqué de presse

4 février 2026 - N° 03

Renouvellements P&C de janvier 2026

Croissance sélective dans un environnement tarifaire concurrentiel

Dans un environnement tarifaire concurrentiel, SCOR développe son portefeuille P&C de manière sélective, saisissant des opportunités rentables tout en maintenant une politique de souscription disciplinée. Lors des renouvellements de janvier 2026, SCOR enregistre une croissance de l’EGPI1 de 4,7 % pour la réassurance traditionnelle et de 80,5 % en « Alternative Solutions ». Grâce à la composition diversifiée de son portefeuille et à ses achats de rétrocession, SCOR anticipe une augmentation de son ratio de souscription de 2.0pp. Soutenue par son fonds de commerce de premier plan et par un pilotage dynamique de son portefeuille, SCOR réalise une croissance ciblée : Une augmentation de l’EGPI 1 de 7,4 % pour les lignes P&C, la croissance étant tirée par le « flight-to-quality » opéré par ses clients, par les marchés d’Asie-Pacifique et d’Amérique du Nord, ainsi que par ses cédantes multilignes ; Une discipline de souscription conduisant à un pilotage dynamique du portefeuille afin de protéger ses marges dans les lignes « Specialty ». Ces lignes enregistrent une croissance de 0,3 % dans un contexte de pression sur les tarifs d’assurance et de réassurance ; Une dynamique maintenue en « Alternative Solutions » enregistrant une croissance de l’EGPI 1 de 80,5 %, tirée par les transactions d'optimisation des besoins en capital.



Jean-Paul Conoscente, Directeur général de l’activité P&C de SCOR, déclare : « Dans un environnement plus concurrentiel, nous sommes satisfaits du résultat des renouvellements de janvier, qui conjuguent croissance et niveau approprié de rentabilité. SCOR a réalisé une croissance ciblée de 4,7 % en réassurance traditionnelle en s’appuyant sur son fonds de commerce pour se développer auprès de ses cédantes multilignes, et en maintenant des termes et conditions globalement inchangés, y compris sur les points d’attachement. L’augmentation du ratio net de souscription, qui bénéficie de nos achats de rétrocession, est estimée à 2.0pp. Je veux également souligner la dynamique continue en Alternative Solutions, qui enregistre encore une fois d’excellents résultats de renouvellement, tirés principalement par notre appétit pour les transactions d'optimisation des besoins en capital. Nous sommes convaincus que SCOR peut continuer à faire valoir ses atouts pour saisir les opportunités rentables du marché. »

Renouvellements P&C de janvier 2026

La demande de couvertures de réassurance reste élevée. La concurrence est plus forte sur le marché de la réassurance P&C, après une année de profits élevés et d’augmentation de la capacité de réassurance disponible. Cette situation a tiré les prix vers le bas dans la plupart des lignes, en particulier sur les contrats non-proportionnels. Néanmoins, le marché de la réassurance a maintenu sa discipline de souscription sur les structures de couverture ainsi que sur les termes et conditions.

Portefeuille de réassurance P&C renouvelé au 1er janvier 2026(1)

Primes renouvelées

(en EUR millions) Évolution par rapport à janvier 2025 Principales lignes concernées Lignes P&C(2) 2 848 +7,4 % dont risques de catastrophes naturelles (+12,5%) Lignes « Specialty »(3) 1 645 +0,3 % Total réassurance traditionnelle 4 493 +4,7 % « Alternative Solutions » 1 185 +80,5 %

Environ 2/3 du portefeuille de réassurance P&C est renouvelé en janvier – cela représente environ 50 % du montant total des primes P&C de SCOR. Inclut les branches Dommages, Dommages cat., Responsabilité, Automobile et d’autres lignes d’affaires apparentées (Assurances de personnes, Nucléaire, Terrorisme, Risques spéciaux, Extension de garantie automobile et Rétrocession). Inclut les branches Agriculture, Aviation, Crédit Caution, Assurance décennale, Engineering, Marine et Énergie, Espace, Cyber.

Pour les renouvellements à venir en 2026, SCOR se tient prêt pour un marché qui reste concurrentiel et maintiendra sa discipline de souscription afin d’atteindre ses objectifs de croissance diversifiée.

1 Estimation du revenu brut des primes par année de souscription - Estimated Gross Premium Income (EGPI).







Pièce jointe