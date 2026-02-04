Nasdaq Copenhagen
Dato: 4. februar 2026
Udlodningspolitik for Ringkjøbing Landbobank
Bankens bestyrelse har i dag vedtaget følgende opdaterede udlodningspolitik:
Bankens udlodningspolitik baseres fra og med regnskabsåret 2026 på følgende principper:
- Bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank tilstræber en årlig basisudlodning på 40% af årets resultat. Udlodningen kan ske som en kombination af udbytte og aktietilbagekøb. Der tilstræbes et stabilt udbytte over tid.
- Herudover kan banken foretage ekstraordinære udlodninger i form af aktietilbagekøb. Udlodning kan finde sted, når bestyrelsen har foretaget en samlet vurdering af bankens kapitalposition og kapitalmålsætninger samt ledelsens vækstforventninger.
