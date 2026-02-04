Nykredit offentliggør i dag årsrapporter for 2025 - Totalkredit A/S





Til Nasdaq Copenhagen A/S



4. februar 2026

Nykredit offentliggør i dag årsrapporter for 2025 for:



Nykredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 48

Nykredit Realkredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 80

Nykredit Bank A/S, CVR-nr. 10 51 96 08

Totalkredit A/S, CVR-nr. 21 83 22 78

Spar Nord Bank A/S, CVR-nr. 13 73 75 84

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler følgende om Nykredit-koncernens regnskab:

Vi kan i dag fremlægge Nykredit-koncernens bedste regnskab nogensinde for femte år i træk med et årsresultat på 12,4 mia. kr. efter skat. Det bekræfter os i, at Nykredit aldrig har stået stærkere. Som foreningsejet koncern kommer vores fremgang kunderne til gode, og i 2025 har Nykredit-koncernen samlet betalt 3,0 mia. kr. tilbage til kunderne. Sådan skal det være, når vores kunder er vores ejere, og vores ejere er vores kunder.



Det gode resultat afspejler en stærk udvikling i Nykredit-koncernens kerneforretning med vækst og stigende markedsandele på tværs af koncernens forretningsområder samt en fortsat høj kundetilfredshed. Den stærke udvikling gælder på tværs af koncernen i Totalkredit, Sparinvest, Nykredit Bank og Spar Nord. Det er naturligvis meget tilfredsstillende.

Sammenlægningen af Nykredit og Spar Nord holder momentum trods en ambitiøs tidsplan. Vi har i efteråret sat et stærkt lederhold i vores lokalbanker, og i sidste uge gav vi alle øvrige kollegaer i koncernen en afklaring om fremtidig rolle og arbejdssted. Vi arbejder nu frem mod en it-migrering i påsken 2026. På den anden side af it-migreringen vil kunder på tværs af Spar Nord og Nykredit have adgang til samme attraktive værditilbud, der med ForeningsFordele har stærkt konkurrencedygtige priser i markedet. Jeg glæder mig til at vise endnu flere kunder fordelene ved en foreningsejet bank, der stiller sig anderledes på markedspladsen.



Vi har i 2025 haft stigende nettorente- og gebyrindtægter som følge af en betydelig nettotilgang af både privat- og erhvervskunder samt en øget efterspørgsel fra nuværende kunder. Vores resultat for året er desuden positivt påvirket af, at Spar Nord også har haft et meget tilfredsstillende år med nettotilgang af både privat- og erhvervskunder samt vækst i såvel bankudlån som bankindlån.



Både vores nye og nuværende erhvervskunder efterspørger mere rådgivning om og finansiering af de muligheder, de ser i markedet. I en tid, hvor rammevilkårene for virksomhederne hurtigt kan ændre sig på grund af usikkerhed forbundet med told- og handelskrig samt geopolitisk uro, er det vigtigere end nogensinde før, at vi som koncern har en langsigtet tilgang. Vi skal bidrage til at sikre robusthed i dansk erhvervsliv og står selvfølgelig klar til at understøtte vores kunder med solid rådgivning samt adgang til attraktiv finansiering af forretningsmuligheder.



I Totalkredit tilbyder vi de billigste og bedste realkreditlån i tæt på alle lånesituationer, og vi har i 2025 haft kundetilgang og udlånsvækst til følge. Vi har netop sænket prisen på fastforrentede lån uden afdrag, og tidligere i år forlængede vi KundeKroner med et år for privat- og erhvervskunder. Derudover forhøjede vi KundeKroner til 0,25 % i 2025. Alle tiltag er kommet både nuværende og nye kunder til gavn. Det er fair og ordentligt.

Med resultatet for 2025 bliver vi igen bekræftet i, at vores koncernstrategi, Winning the Double 2.0, sætter den rette kurs for Nykredit. Partnerskaber er en afgørende del af koncernstrategien, og vi vil fremover fortsætte med at videreudvikle og engagere os i vores vigtige fællesskaber i Totalkredit, BEC, Sparinvest, Nærpension og Privatsikring. Fællesskaber, der sikrer, at vi sammen står stærkere i det danske finansielle marked og i mødet med kunderne.



I 2026 forventer vi som udgangspunkt fortsat fremgang i vores kerneforretning med et årsresultat på 10,25-11,25 mia. kr. efter skat. Dertil forventer vi at udbetale 3,5 mia. kr. til kunderne i ForeningsFordele. Det er ikke et årsresultat på niveau med 2025, hvilket primært kan henføres til de positive engangseffekter i 2025 af opkøbet af Spar Nord samt udviklingen på de finansielle markeder, som samlet forventes at føre til en lavere beholdningsindtjening end i 2025. Derudover vil det endelige resultat afhænge af udviklingen i den globale økonomi, som fortsat er præget af usikkerhed – bl.a. på grund af de aktuelle geopolitiske spændinger.

Udvalgte forhold fra årsrapporten for 2025:

Netto rente- og gebyrindtægter for Nykredit-koncernen udgør samlet set 17.883 mio. kr., heraf udgør Spar Nords bidrag 2.345 mio. kr. Eksklusive Spar Nord er Nykredit-koncernens netto rente- og gebyrindtægter steget med 777 mio. kr. i 2025 i sammenligning med 2024. Det svarer til en stigning på 5,3%.

Nykredit-koncernens bankudlån udgør samlet set 177 mia. kr., heraf udgør bidraget fra Spar Nord 64,3 mia. kr. Eksklusive Spar Nord er bankudlån steget til 112,7 mia. kr. ultimo 2025 fra 103,3 mia. kr. ultimo 2024. Det svarer til en stigning på 9,1%.

Indtægter fra Wealth Management udgør samlet set 3.067 mio. kr. for 2025 for hele koncernen, heraf bidrager Spar Nord med 272 mio. kr. Eksklusive Spar Nord er indtægter fra Wealth Management steget med 117 mio. kr. i 2025 i sammenligning med 2024. Det svarer til en stigning på 4,4%.

Totalkredits realkreditudlån er steget til 964,5 mia. kr. ultimo 2025 fra 907,5 mia. kr. ultimo 2024. Det svarer til en stigning på 6,3%.

Nykredit-koncernen har eksklusive Spar Nord og ekstraordinære effekter en omkostningsprocent på 34,5%, mens den inklusive Spar Nord og ekstraordinære effekter ligger på 38,7%. Dermed har Nykredit-koncernen fortsat en lav omkostningsprocent fratrukket ekstraordinære effekter relateret til opkøbet af Spar Nord.

Nykredit har efter opkøbet en fortsat meget solid kapitalisering med en egentlig kernekapitalprocent på 17,3%.

Nykredit-koncernen Udvikling Mio. kr. 2025 2024 Netto renteindtægter 14.232 12.018 2.214 Netto gebyrindtægter 3.651 2.744 908 Wealth Management-indtægter 3.067 2.678 389 Nettorente vedrørende kapitalisering 761 2.483 -1.722 Nettoindtægter vedrørende fordelsprogrammer -589 -580 -9 Handels-, beholdnings- og øvrige indtægter 4.120 2.088 2.031 - Heraf engangsindtægt fra kursregulering af Spar Nord Bank-aktier 1.352 - 1.352 Indtægter 25.242 21.431 3.810 Omkostninger 9.764 6.964 2.800 - Heraf transaktions- og integrationsomkostninger vedr. Spar Nord Bank 1.002 - 1.002 Resultat før nedskrivninger og udgåede derivattyper 15.478 14.467 1.011 Nedskrivninger på udlån 266 -248 514 - Heraf samlet driftseffekt af indregning af Spar Nord Banks låneportefølje 84 - 84 Udgåede derivattyper 111 98 14 Periodens resultat før skat 15.323 14.813 510 Skat 2.885 3.086 -201 Periodens resultat 12.438 11.728 711

Kontakt: For spørgsmål kontakt Nykredits pressechef, Orhan Gökcen, på tlf. 31 21 06 39.

