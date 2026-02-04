LITIGE SOUDAN :

BNP PARIBAS DÉPOSERA LA REQUÊTE EN APPEL

D'ICI LE 9 FÉVRIER 2026

Paris, le 4 février 2026

Dans sa décision rendue publique le 8 janvier 2026, la Cour a permis à la Banque de faire appel. Cette décision a été accueillie favorablement par la Banque.

La procédure se poursuit donc comme anticipé.

BNP Paribas annonce qu’il déposera la requête en appel d'ici le 9 février et qu’il est pleinement préparé et confiant dans la solidité de ses arguments.

BNP Paribas publiera ses résultats du 4ème trimestre 2025 et présentera sa trajectoire à l’horizon 2028 le jeudi 5 février 2026.

