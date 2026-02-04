Avis Financier du 31/12/2025

Trente ans d’actions au service du territoire de la Touraine et du Poitou

Arrêté du 31 décembre 2025 (Communiqué diffusé le 4 février 2026)

UNE ACTIVITE COMMERCIALE DYNAMIQUE POUR ACCOMPAGNER LES PROJETS DE TOUS LES CLIENTS

La Caisse régionale de la Touraine et du Poitou, née de la fusion en 1995 des Caisses de la Vienne et de l’Indre-et-Loire, a célébré ses trente ans au service de toutes les clientèles et du territoire. L’année 2025 s’est inscrite dans la continuité de son action de toujours, avec une forte mobilisation au service de l’économie locale.

L’activité de crédits a connu une inflexion positive significative sur 2025, avec 1,6 mds€ de nouveaux crédits réalisés, en évolution de +13,5% par rapport à 2024. La progression sur les financements immobiliers est la plus notable, avec près de 825 m€ (+26%) pour un encours de 7,8 mds€ au bénéfice de tous, et notamment des primo-accédants, avec des offres dédiées pour le financement du premier logement (« Booster primo-accédant », « Booster PTZ »). Par ailleurs, Square Habitat, l’agence immobilière du Crédit Agricole Touraine Poitou avec 40 agences sur le territoire, met en œuvre toute son expertise et son savoir-faire au service des clients, particulièrement dans l’activité de transactions et d’administration de biens, qui connait une forte croissance.

L’activité des professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités publiques a été fortement soutenue avec 635 m€ de réalisations (+2,3%), pour un encours global de près de 4 mds€. La Caisse régionale est mobilisée pour répondre à tous les besoins de ses clients, par exemple avec la mise en marché d’un outil tout-en-un pour simplifier les tâches administratives et financières en conformité avec les prérequis de la réglementation sur la facturation électronique (« Kolecto »), ou encore des solutions complètes d’épargne salariale.

L’accompagnement des professionnels et des agriculteurs a été particulièrement renforcé, avec près de 120 conseillers et un management dédié sur le terrain, et l’ouverture d’une agence pour les professionnels de la santé à Tours, ainsi que d’un espace dédié à la viticulture sur Chinon. La Caisse régionale soutient également l’innovation, avec l’inauguration en février du « Village by CA » à Tours, et prévoit de faire de même en 2026 à Poitiers.

(en m€) Dec. 2024 Dec. 2025 Évol. Encours de crédits (dont crédits titrisés) 12 483 12 414 -0,6% Encours de collecte globale

(bilan, assurance vie et titres)

Encours de collecte bilan (dépôts, épargne) 17 728







12 017 18 244







12 056 +2,9%







+0,3%

L’activité de financement, s’appuie en grande partie sur la collecte gérée, qui marque une progression de +2,9% sur un an glissant, tirée par une forte croissance des encours d’assurance-vie.

Enfin, près de 22 700 nouveaux clients ont rejoint la Caisse régionale cette année. La relation client, au cœur des préoccupations, s’intensifie tant en physique, avec une progression du nombre de rendez-vous en agence, qu’en digital, avec plus d’un client sur deux utilisateur de l’application « Ma Banque ». La satisfaction se renforce, avec un indice de recommandation en augmentation pour la deuxième année consécutive.

DES REVENUS EN CROISSANCE ET DES RESULTATS SOLIDES QUI RENFORCENT LA CAPACITE D’ACTION POUR LE TERRITOIRE

Comptes individuels en normes françaises (en m€) Dec. 2024 Dec. 2025 Évol. Produit Net Bancaire 283,9 303,9 +7,0% Charges Générales d’Exploitation -197,6 -202,2 +2,3% Résultat Brut d’Exploitation 86,4 101,7 +17,8% Coût du risque -10,7 -25,3 +136% Résultat Net Social 67,1 70,9 +5,7% Comptes consolidés en normes IFRS (en m€) Dec. 2024 Dec. 2025 Évol. Résultat net consolidé part du Groupe 80,5 82,2 +2,1% Capitaux propres 2 832 3 127 +10,4% Total bilan 16 774 16 957 +1,1%

Le Produit Net Bancaire s’établit à 303,9 m€, en hausse de 7%, soutenu par une croissance de l’ensemble des sources de revenus. Cette évolution est particulièrement portée par la marge d’intermédiation (+12,6%), qui bénéficie notamment d’un contexte de taux plus favorable, ainsi que par la bonne performance des revenus du portefeuille titres.

Les charges générales d’exploitation sont en hausse maitrisée (202,2m€, +2,3%), elles traduisent la politique d’investissement pour préparer l’avenir : des investissements dans l’humain, le digital et le physique, avec le programme de rénovation de l’ensemble des agences qui arrive désormais à son terme et le lancement du projet de rénovation de son site administratif de Tours, centre de décision en local et en proximité.

Le résultat brut d’exploitation est en progression de 15,3 m€, permettant d’absorber une progression du coût du risque dans les mêmes proportions. Le coût du risque ressort à 25,3 m€, concentré sur quelques dossiers de crédits entrés en défaut. Le taux de défaut demeure bas, et le ratio de couverture des crédits par les provisions reste stable.

Le résultat net sur actif immobilisé contribue positivement avec une progression de 2,3 m€ par rapport à 2024. Le résultat net social ressort à 70,9 m€, en hausse de 5,7%. Le résultat consolidé (en normes IFRS) est de 82,2 m€, en hausse de 2,1% par rapport à fin 2024.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale un dividende de 3,40€ par Certificat Coopératif d’Investissement (CCI), soit un rendement de 3,1% rapporté au cours de 111,02 € du 31 décembre 2025.

PERSPECTIVES 2026

La Caisse régionale lancera en 2026 sa nouvelle trajectoire stratégique, visant à intensifier sa position de banque de la relation durable, pleinement digitale et plus que jamais humaine, proactive, conquérante et façonneur de son territoire. Avec la création prochaine de sa fondation d’entreprise, elle renforcera son action en faveur de la cohésion sociale qui s’est matérialisée en 2025 par un soutien du tissu associatif et des partenaires à hauteur de 1,7 m€ et par une action massive de dons de matériels numériques (près de 700 ordinateurs portables) à l’occasion du renouvellement du parc informatique de la Caisse régionale.

Elle continuera à s’appuyer sur ses fondamentaux solides, sa forte présence territoriale, et plus de 1500 salariés et 730 administrateurs qui agissent chaque jour dans l’intérêt des clients, des sociétaires, de la Touraine et du Poitou.

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 2 février 2026. Comptes annuels et consolidés en cours de certification par les Commissaires aux Comptes.

Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site www.ca-tourainepoitou.fr dans l’espace « Informations réglementées ».

Chargé des relations investisseurs : Maamar Mestoura - 02 47 39 84 84.

CCI Crédit Agricole Touraine-Poitou : NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C –– ISIN FR0000045304

