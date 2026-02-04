Inbjudan till webbsänd presentation vid kapitalmarknadsdagen den 18 februari 2026

Orrön Energy AB (”Orrön Energy”) kommer att publicera den finansiella rapporten för det fjärde kvartalet och bokslutsrapporten för 2025 på onsdagen den 18 februari 2026 klockan 07.30, vilket följs av en presentation från kapitalmarknadsdagen klockan 14.00.

Lyssna till Daniel Fitzgerald, vd och Espen Hennie, CFO som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Orrön Energy och presenterar den framtida tillväxtstrategin med medlemmar från bolagsledningen, vid en webbpresentation den 18 februari 2026 klockan 14.00. Presentationen kommer att åtföljas av möjlighet att ställa frågor.

Registrering för presentationen sker genom nedan länk:

https://orron-energy.events.inderes.com/cmd-2026

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson

Corporate Affairs and Investor Relations

Tel: +46 701 11 26 15

robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström

Communications Lead

Tel: +41 79 431 63 68

jenny.sandstrom@orron.com

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.

Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Bilaga