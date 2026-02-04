Ålandsbanken Abp: Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2025

Ålandsbanken Abp

Bokslutskommuniké

4.2.2026 kl. 9.00 EET

Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2025

Rekordresultat och god tillväxt

År 2025 blev det resultatmässigt bästa verksamhetsåret i Ålandsbankens historia. Resultatet uppgick till 67,2 miljoner euro (65,0), samtidigt som vi bibehöll en god tillväxttakt.

Under året växte vår inlåning med 7 procent till 3 760 miljoner euro och vår utlåning med 5 procent till 3 762 miljoner euro. Våra aktivt förvaltade kundplaceringar steg med 14 procent, passerade för första gången 12 miljarder euro och uppgick vid årets slut till 12 119 miljoner euro. Under året hade vi ett starkt nettoinflöde av nya kundplaceringar, 708 miljoner euro.

Resultatmässigt sjönk vårt räntenetto till 95,2 miljoner euro (104,1), som förväntat med anledning av de sjunkande marknadsräntorna. Det som överraskade på den positiva sidan var att vi lyckades öka vårt provisionsnetto med 12 procent till 85,7 miljoner euro (76,4), vilket kompenserade för det sjunkande räntenettot. Provisionsnettot gynnades framför allt av ökad aktivitet på aktiemarknaderna. Kostnadsutvecklingen följde vår plan.

Ålandsbanken har en stark likviditets- och kapitalsituation och vi ser även fortsättningsvis mycket goda siffror i våra kundnöjdhetsmätningar. Sammantaget skapar detta goda förutsättningar för våra motiverade medarbetare att skapa fortsatt tillväxt.

År 2025 genererade vi en avkastning på eget kapital om 17,8 procent. Vår ambition är att även under år 2026 skapa en avkastning som överträffar vårt långsiktiga finansiella mål om 15 procent.

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef

Januari-december 2025 jämfört med januari-december 2024

Rörelseresultatet ökade med 3 procent och uppgick till 67,2 miljoner euro (65,0).

Kärnintäkterna i form av räntenetto, provisionsnetto och IT-intäkter var på oförändrad nivå 214,7 miljoner euro (215,6).

Övriga intäkter ökade till 5,6 miljoner euro (0,7).

Kostnaderna ökade med 3 procent till 151,7 miljoner euro (147,3).

Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) minskade till 1,4 miljoner euro (4,0) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,04 procent (0,10).

Avkastning på eget kapital efter skatt (ROE) minskade till 17,8 procent (17,9).

Resultatet per aktie ökade med 4 procent till 3,55 euro (3,41).

Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 12,7 procent (14,5).

Dividend: Styrelsen kommer att föreslå en utdelning om 2,75 euro per aktie (2,75) för räkenskapsåret 2025. Vidare avser styrelsen att föreslå en halvårsutdelning från och med räkenskapsåret 2026, som motsvarar max 50 procent av resultatet för de första sex månaderna av räkenskapsåret.

Framtidsutsikter: Ålandsbanken förväntar att avkastningen på eget kapital fortsatt överstiger vårt långsiktiga finansiella mål om 15 procent under år 2026.

Fjärde kvartalet 2025 jämfört med fjärde kvartalet 2024

Rörelseresultatet ökade med 6 procent och uppgick till 16,2 miljoner euro (15,3).

Kärnintäkterna i form av räntenetto, provisionsnetto och IT-intäkter ökade med 2 procent till 55,6 miljoner euro (54,5).

Övriga intäkter ökade till 0,8 miljoner euro (-0,4).

Kostnaderna ökade med 5 procent till 39,4 miljoner euro (37,3).

Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) minskade till 0,8 miljoner euro (1,5) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,08 procent (0,18).

Avkastning på eget kapital efter skatt (ROE) minskade till 16,2 procent (16,4).

Resultatet per aktie ökade med 5 procent till 0,84 euro (0,80).





Finansiell sammanfattning

Koncernen



Kv4

2025 Kv3

2025 %



Kv4

2024 %



1.1-31.12 2025 1.1-31.12

2024 %



miljoner euro Resultat Räntenetto 23,7 23,6 0 25,2 -6 95,2 104,1 -9 Provisionsnetto 23,0 20,1 14 19,9 16 85,7 76,4 12 IT-intäkter 8,9 7,4 20 9,4 -5 33,8 35,1 -4 Övriga intäkter 0,8 0,8 -5 -0,4 5,6 0,7 Summa intäkter 56,4 52,0 9 54,1 4 220,3 216,4 2 Personalkostnader -25,1 -22,5 12 -22,1 13 -95,7 -87,9 9 Övriga kostnader -11,2 -10,3 8 -12,4 -10 -43,9 -47,1 -7 Avskrivningar -3,1 -3,0 3 -2,8 9 -12,0 -12,3 -2 Summa kostnader -39,4 -35,8 10 -37,3 5 -151,7 -147,3 3 Resultat före nedskrivningar 17,0 16,2 5 16,8 1 68,6 69,0 -1 Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto -0,8 0,1 -1,5 -46 -1,4 -4,0 -64 Rörelseresultat 16,2 16,3 -1 15,3 6 67,2 65,0 3 Inkomstskatt -3,3 -3,3 0 -2,9 12 -12,6 -12,8 -1 Periodens resultat 12,9 13,1 -1 12,4 5 54,6 52,3 4 Volymer Utlåning till allmänheten 3 762 3 637 3 3 576 5 Inlåning från allmänheten 3 760 3 681 2 3 521 7 Aktivt förvaltat kapital 12 119 11 448 6 10 616 14 Förvaltade bolån 3 593 3 448 4 3 080 17 Eget kapital 386 339 14 336 15 Balansomslutning 5 173 5 003 3 4 925 5 Riskexponeringsbelopp 1 888 1 835 3 1 643 15



Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande bokslutskommuniké för perioden januari – december 2025.

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Peter Wiklöf, tfn +358 40 512 7505





