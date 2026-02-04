Ålandsbanken Abp: Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2025

Ålandsbanken Abp
Bokslutskommuniké
4.2.2026 kl. 9.00 EET
Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2025
Rekordresultat och god tillväxt
År 2025 blev det resultatmässigt bästa verksamhetsåret i Ålandsbankens historia. Resultatet uppgick till 67,2 miljoner euro (65,0), samtidigt som vi bibehöll en god tillväxttakt.
Under året växte vår inlåning med 7 procent till 3 760 miljoner euro och vår utlåning med 5 procent till 3 762 miljoner euro. Våra aktivt förvaltade kundplaceringar steg med 14 procent, passerade för första gången 12 miljarder euro och uppgick vid årets slut till 12 119 miljoner euro. Under året hade vi ett starkt nettoinflöde av nya kundplaceringar, 708 miljoner euro.
Resultatmässigt sjönk vårt räntenetto till 95,2 miljoner euro (104,1), som förväntat med anledning av de sjunkande marknadsräntorna. Det som överraskade på den positiva sidan var att vi lyckades öka vårt provisionsnetto med 12 procent till 85,7 miljoner euro (76,4), vilket kompenserade för det sjunkande räntenettot. Provisionsnettot gynnades framför allt av ökad aktivitet på aktiemarknaderna. Kostnadsutvecklingen följde vår plan.
Ålandsbanken har en stark likviditets- och kapitalsituation och vi ser även fortsättningsvis mycket goda siffror i våra kundnöjdhetsmätningar. Sammantaget skapar detta goda förutsättningar för våra motiverade medarbetare att skapa fortsatt tillväxt.
År 2025 genererade vi en avkastning på eget kapital om 17,8 procent. Vår ambition är att även under år 2026 skapa en avkastning som överträffar vårt långsiktiga finansiella mål om 15 procent.
Peter Wiklöf, Vd och koncernchef
Januari-december 2025 jämfört med januari-december 2024
- Rörelseresultatet ökade med 3 procent och uppgick till 67,2 miljoner euro (65,0).
- Kärnintäkterna i form av räntenetto, provisionsnetto och IT-intäkter var på oförändrad nivå 214,7 miljoner euro (215,6).
- Övriga intäkter ökade till 5,6 miljoner euro (0,7).
- Kostnaderna ökade med 3 procent till 151,7 miljoner euro (147,3).
- Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) minskade till 1,4 miljoner euro (4,0) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,04 procent (0,10).
- Avkastning på eget kapital efter skatt (ROE) minskade till 17,8 procent (17,9).
- Resultatet per aktie ökade med 4 procent till 3,55 euro (3,41).
- Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 12,7 procent (14,5).
- Dividend: Styrelsen kommer att föreslå en utdelning om 2,75 euro per aktie (2,75) för räkenskapsåret 2025. Vidare avser styrelsen att föreslå en halvårsutdelning från och med räkenskapsåret 2026, som motsvarar max 50 procent av resultatet för de första sex månaderna av räkenskapsåret.
- Framtidsutsikter: Ålandsbanken förväntar att avkastningen på eget kapital fortsatt överstiger vårt långsiktiga finansiella mål om 15 procent under år 2026.
Fjärde kvartalet 2025 jämfört med fjärde kvartalet 2024
- Rörelseresultatet ökade med 6 procent och uppgick till 16,2 miljoner euro (15,3).
- Kärnintäkterna i form av räntenetto, provisionsnetto och IT-intäkter ökade med 2 procent till 55,6 miljoner euro (54,5).
- Övriga intäkter ökade till 0,8 miljoner euro (-0,4).
- Kostnaderna ökade med 5 procent till 39,4 miljoner euro (37,3).
- Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) minskade till 0,8 miljoner euro (1,5) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,08 procent (0,18).
- Avkastning på eget kapital efter skatt (ROE) minskade till 16,2 procent (16,4).
- Resultatet per aktie ökade med 5 procent till 0,84 euro (0,80).
Finansiell sammanfattning
|Koncernen
|Kv4
2025
|Kv3
2025
|%
|Kv4
2024
|%
|1.1-31.12 2025
|1.1-31.12
2024
|%
|miljoner euro
|Resultat
|Räntenetto
|23,7
|23,6
|0
|25,2
|-6
|95,2
|104,1
|-9
|Provisionsnetto
|23,0
|20,1
|14
|19,9
|16
|85,7
|76,4
|12
|IT-intäkter
|8,9
|7,4
|20
|9,4
|-5
|33,8
|35,1
|-4
|Övriga intäkter
|0,8
|0,8
|-5
|-0,4
|5,6
|0,7
|Summa intäkter
|56,4
|52,0
|9
|54,1
|4
|220,3
|216,4
|2
|Personalkostnader
|-25,1
|-22,5
|12
|-22,1
|13
|-95,7
|-87,9
|9
|Övriga kostnader
|-11,2
|-10,3
|8
|-12,4
|-10
|-43,9
|-47,1
|-7
|Avskrivningar
|-3,1
|-3,0
|3
|-2,8
|9
|-12,0
|-12,3
|-2
|Summa kostnader
|-39,4
|-35,8
|10
|-37,3
|5
|-151,7
|-147,3
|3
|Resultat före nedskrivningar
|17,0
|16,2
|5
|16,8
|1
|68,6
|69,0
|-1
|Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto
|-0,8
|0,1
|-1,5
|-46
|-1,4
|-4,0
|-64
|Rörelseresultat
|16,2
|16,3
|-1
|15,3
|6
|67,2
|65,0
|3
|Inkomstskatt
|-3,3
|-3,3
|0
|-2,9
|12
|-12,6
|-12,8
|-1
|Periodens resultat
|12,9
|13,1
|-1
|12,4
|5
|54,6
|52,3
|4
|Volymer
|Utlåning till allmänheten
|3 762
|3 637
|3
|3 576
|5
|Inlåning från allmänheten
|3 760
|3 681
|2
|3 521
|7
|Aktivt förvaltat kapital
|12 119
|11 448
|6
|10 616
|14
|Förvaltade bolån
|3 593
|3 448
|4
|3 080
|17
|Eget kapital
|386
|339
|14
|336
|15
|Balansomslutning
|5 173
|5 003
|3
|4 925
|5
|Riskexponeringsbelopp
|1 888
|1 835
|3
|1 643
|15
Ålandsbanken Abp:s bokslutskommuniké finns även tillgänglig på vår hemsida: https://assets.alandsbanken.com/pdf/result/sw_resultat_jan-dec_25.pdf
För mer information kontakta:
Vd och koncernchef Peter Wiklöf, tfn +358 40 512 7505
