Crédit Agricole Assurances : Chiffre d’affaires historique porté par l’ensemble des lignes métiers - Résultat net supérieur à 2 milliards d’euros





Communiqué de presse Paris, le 4 février 2026





Chiffre d’affaires historique porté par l’ensemble des lignes métiers

Résultat net supérieur à 2 milliards d’euros

CHIFFRES CLÉS 2025 :

Chiffre d’affaires 1 total à 52,4 milliards d’euros, en progression de +20,1% 2

Collecte nette 3 record à +15,9 milliards d’euros dont la moitié sur les fonds en euros

Résultat net part du Groupe de 2 030 M€ 4 , en hausse de +7,8% 2 hors surtaxe exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés

Ratio prudentiel Solvabilité II estimé à environ 195%

« En 2025, alors que nous célébrions les 40 ans de l’Assurance du Groupe Crédit Agricole, nous avons une nouvelle fois démontré les capacités de notre modèle, en livrant une performance remarquablement solide » a déclaré Nicolas Denis, Directeur général de Crédit Agricole Assurances.

« La dynamique de croissance s’est accélérée, portée par une progression exceptionnelle de notre chiffre d’affaires, en France comme à l’international. Dans un environnement marqué par la hausse des risques, nos clients ont exprimé le besoin d’une protection accrue tout en nous marquant leur confiance.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance aux équipes de Crédit Agricole Assurances, et à celles de nos banques partenaires, pour le renouvellement de nos performances dans la durée.

En 2026, fidèles à l’esprit qui nous anime depuis quarante ans, nous poursuivrons notre développement guidé en cela par notre nouveau projet d’entreprise de long-terme, Façonner Demain, dont le premier volet s’inscrit dans la stratégie de Crédit Agricole S.A. ACT 2028 ».





APRÈS AVOIR DÉPASSÉ LES OBJECTIFS D’AMBITIONS 2025, CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES LANCE SON NOUVEAU PROJET D’ENTREPRISE DE LONG TERME

L’année 2025 marque le lancement du projet d’entreprise de long terme de Crédit Agricole Assurances, Façonner Demain, dont le premier volet s’inscrit dans ACT 2028. A ce titre, Crédit Agricole Assurances a pour intention d’accélérer sa diversification, renforcer son empreinte européenne et s’engage à :

Devenir l’assureur de référence de tous ses clients en plaçant leur intérêt au centre des priorités, notamment dans leur transmission intergénérationnelle ;

Accélérer la diversification en France pour confirmer son leadership ;

Amplifier le développement à l’international ;

Être l’acteur référent de la Prévention en concevant des solutions répondant aux besoins évolutifs des clients, et contribuer à l’ancrage au territoire ;

Se transformer pour gagner en efficacité au service des clients ;

Cultiver la confiance et l’envie d’entreprendre.

L’ambition pour 2028 est d’atteindre :

Des encours Vie 5 supérieurs à 400 milliards d’euros ;

supérieurs à 400 milliards d’euros ; 3 millions de bénéficiaires Santé 6 ;

; Un portefeuille de contrats Dommages supérieur à 20 millions ;

Un chiffre d’affaires à l’international supérieur à 9 milliards d’euros, équivalent à un taux de croissance annuel moyen entre 2024 et 2028 de +7% ;

Un Résultat Brut d’Exploitation en croissance de plus de 3% par an en moyenne entre 2024 et 2028.





UNE ACTIVITÉ DYNAMIQUE DANS TOUTES LES LIGNES MÉTIERS

Sur l’ensemble de l’année 2025, Crédit Agricole Assurances a réalisé un chiffre d’affaires1 de 52,4 milliards d’euros, au plus haut historique, en progression de +20,1%2 par rapport à fin décembre 2024. Le niveau d’activité est élevé en France (+22,1% à 44,7 milliards d’euros) et à l’international (+9,6%2 à 7,7 milliards d’euros), en ligne avec les objectifs de croissance d’ACT 2028 à l’international.

En épargne / retraite, le chiffre d’affaires1 atteint 39,7 milliards d’euros à fin décembre 2025, en progression de +23,5% sur un an dans un environnement particulièrement favorable à l’épargne. Les offres de participation aux bénéfices (PAB) préférentielles sur versements euros ainsi que l’acquisition d’un contrat de retraite collective significatif au dernier trimestre ont stimulé la collecte brute3. Elle s’élève à 26,0 milliards d’euros (+25,1%) sur les fonds en euros et à 13,8 milliards d’euros sur les unités de compte (+20,9%). En conséquence, le taux d’unités de compte dans la collecte brute ressort à 34,7%

(-0,8 point sur un an).

La collecte nette3 atteint un record à +15,9 milliards d’euros, en croissance de +9,3 milliards d’euros sur un an. Par support, la collecte nette3 atteint +8,0 milliards d’euros sur les unités de compte (+3,5 milliards d’euros sur un an) et +7,9 milliards d’euros sur les fonds en euros (+5,7 milliards d’euros sur un an).

Les encours d’assurance vie5 continuent de progresser à 373,0 milliards d’euros à fin décembre 2025 (+7,4% sur un an), en ligne avec les objectifs d’ACT 2028, grâce à la très forte collecte nette3 et un effet marché positif. Ils sont composés de 256,9 milliards d’euros de fonds en euros (+5,6% sur un an) et de 116,1 milliards d’euros en unités de compte (+11,5% sur un an). Les encours en unités de compte représentent 31,1% de l’encours global à fin décembre 2025, en hausse de +1,2 point depuis le 31 décembre 2024.

Par ailleurs, dans un environnement concurrentiel dynamique, Crédit Agricole Assurances confirme sa solidité et poursuit son engagement de proposer à ses clients des solutions d’épargne performantes, protectrices et adaptées à leurs projets de long terme. Ainsi, Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, propose un taux de rémunération des supports en euros des contrats d’assurance vie pouvant atteindre 4,60%. La Provision pour Participation aux Bénéfices (PPB) s’élève à 6,3 milliards d’euros à fin 2025.

En dommages7, l’activité poursuit sa progression avec un chiffre d’affaires1 en hausse de +12,0% par rapport à fin décembre 2024 pour atteindre 6,9 milliards d’euros, incluant la première consolidation d'Abanca Seguros Generales (ASG) au 3ème trimestre et de PiùVera Assicurazioni au 4ème trimestre. A périmètre constant, la hausse serait de +8,4%. Le portefeuille s’élève à 17,9 millions de contrats, en croissance de +7,3% sur un an (+2,3% à périmètre constant). La prime moyenne bénéficie des majorations tarifaires induites par le changement climatique et l’inflation des coûts de réparation, ainsi que de l’évolution du mix produits.

L’équipement des clients particuliers dans les banques du groupe Crédit Agricole continue de progresser sur un an, à la fois dans les Caisses régionales (44,7%8, soit +0,8 point), chez LCL (28,5%8, soit +0,6 point), et chez CA Italia (20,3%9, soit +0,3 point).

En protection des personnes (prévoyance / emprunteur / assurances collectives10), le chiffre d’affaires1 s’élève à 5,8 milliards d’euros, en hausse de +8,6% sur un an, incluant la première consolidation d’Abanca Seguros Generales (ASG) au 3ème trimestre et de PiùVera Assicurazioni et PiùVera Protezione au 4ème trimestre. A périmètre constant, la progression du chiffre d’affaires en protection des personnes est de +4,0%. Les assurances collectives enregistrent une croissance de +23,4%, avec notamment l’entrée en vigueur du contrat conclu avec les Industries Electriques et Gazières (IEG) au 1er juillet. La prévoyance individuelle croît de +8,2% (+6,4% à périmètre constant) et l’activité d’assurance emprunteur de +6,1% (-0,6% à périmètre constant, en lien avec le crédit à la consommation à l’international).

En santé11, le chiffre d’affaires progresse de +21,2%. Le nombre de bénéficiaires est également à la hausse à plus de 2,5 millions.





UNE PROGRESSION DU RÉSULTAT REFLÉTANT CELLE DE L’ACTIVITÉ

Le résultat net part du Groupe de Crédit Agricole Assurances s’élève à 2 030 millions d’euros, en hausse de +3,6%2 sur un an. Hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, il croît de +7,8%2, reflétant l’évolution des revenus sur l’ensemble des lignes métiers.

Le ratio combiné12 augmente de +0,2 point sur un an pour s’établir à 94,6%. Le ratio de sinistres actualisés tous exercices net de réassurance s’élève à 69,4%, en amélioration de -0,7 point sur un an. Il comprend 1,5% de catastrophes naturelles13, en hausse de +0,4 point par rapport à 2024.

L’impact de l’actualisation étant également stable, le ratio combiné net non actualisé augmente de +0,3 point pour s’établir à 96,7%.

La marge sur services contractuels14 atteint 27,5 milliards d’euros à fin décembre 2025, en hausse de +9,1% sur un an. Elle intègre une forte contribution des affaires nouvelles de 2,6 milliards d’euros, portée par la croissance du chiffre d’affaires et supérieure à l’allocation en résultat (-2,2 milliards d’euros). L’effet de la réévaluation du stock ressort à +1,8 milliard d’euros en lien avec un effet marché positif.

Le facteur d’allocation de la marge sur services contractuels est de 7,5%15 au titre de 2025.





SOLVABILITE

A fin décembre 2025, Crédit Agricole Assurances affiche de nouveau sa solidité avec un ratio prudentiel Solvabilité II estimé à environ 195%.





NOTATION

Agence de notation



Date de dernière revue



Principales filiales opérationnelles



Crédit Agricole Assurances S.A.



Perspective



Dettes subordonnées Tier 2 Restricted Tier 1 S&P Global Ratings 10 octobre 2025 A+ A Stable BBB+ BBB





FAITS MARQUANTS DEPUIS LA DERNIERE PUBLICATION





A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, est l’entreprise du groupe Crédit Agricole qui rassemble tous les métiers de l’assurance de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole Assurances propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, et s’adressent aux clients particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. A fin 2025, Crédit Agricole Assurances compte plus de 7 100 collaborateurs. En 2025, son chiffre d’affaires (« non GAAP ») s’est élevé à 52,4 milliards d’euros.

www.ca-assurances.com

Annexe – Analyse de l’activité par zone géographique

Zone géographique Chiffre d'affaires1 2025

En milliards d'euros Chiffre d'affaires1 2024

En milliards d'euros Variation sur 1 an

A périmètre constant France 44,7 36,6 +22,1% Italie 5,2 4,8 +1,0% Reste du monde 2,5 2,3 +6,8%





1 Chiffre d’affaires « non GAAP »

2 A périmètre constant, i.e. hors consolidation d’Abanca Seguros Generales (« ASG », filiale espagnole d’assurance de protection de biens et de personnes détenue à 50%) intervenue au 30 septembre 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 et hors consolidation de PiùVera Assicurazioni et PiùVera Protezione (filiales italiennes d’assurance, respectivement de protection des biens et des personnes et de protection des personnes détenues à 65%) intervenue au 31 décembre 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, la croissance du chiffre d’affaires total serait de +19,0%, la croissance du chiffre d’affaires à l’international serait de +2,9%, les variations du résultat net part du Groupe seraient de +3,5% et de +7,7% hors surtaxe d’impôt sur les sociétés.

3 En normes locales

4 La contribution au résultat net part du Groupe de Crédit Agricole S.A. s’élève à 1 992 millions d’euros. L’écart avec le résultat net part du Groupe de Crédit Agricole Assurances provient essentiellement de retraitements analytiques.

5 Epargne, retraite et prévoyance (obsèques)

6 Individuelle et collective

7 Au 31 décembre 2025, le portefeuille dommages d’ASG s’élève à 197 255 contrats, avec un apport net de +46 059 contrats sur un an. Le portefeuille dommages de PiùVera Assicurazioni s’élève à 631 409 contrats, avec un apport net de +12 959 contrats sur un an.

8 Part des clients des Caisses régionales et LCL ayant au moins un contrat en assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV commercialisé par Pacifica, filiale en France d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances

9 Part des clients du réseau CA Italia ayant au moins un contrat commercialisé par CA Assicurazioni, filiale en Italie d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances

10 Hors épargne / retraite

11 Individuelle et collective

12 Ratio combiné dommages en France (Pacifica) y compris actualisation et hors désactualisation, net de réassurance : (sinistralité + frais généraux + commissions) / primes brutes acquises

13 Impact des sinistres en France (Pacifica) non actualisés issus du régime Cat Nat, tous exercices, nets de réassurance, rapportés aux primes brutes acquises

14 CSM ou Contractual Service Margin : correspond aux profits attendus par l’assureur sur l’activité d’assurance sur la durée des contrats, pour les contrats profitables, pour les produits Epargne, Retraite, Prévoyance et Emprunteur

15 Facteur annualisé d’allocation de CSM = Allocation de CSM en résultat / (stock de CSM à l’ouverture + réévaluation du stock + contribution des affaires nouvelles)

