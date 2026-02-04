WENDEL : Wendel a signé un accord de cession de Stahl, le leader mondial des revêtements de spécialité pour matériaux flexibles, à Henkel.



COMMUNIQUE – 4 février 2026

Wendel a signé un accord de cession de Stahl, le leader mondial des revêtements de spécialité pour matériaux flexibles, à Henkel.

Le produit net de cession estimé pour Wendel s'élèverait à 1,2 milliard d'euros, soit un TRI annualisé de plus de 15 % depuis 2006

Wendel (Euronext : MF.FP) annonce avoir signé un accord en vue de céder sa participation dans Stahl (hors Muno) pour une valeur d'entreprise de 2,1 milliards d'euros à Henkel, un leader mondial allemand des revêtements et adhésifs, présent sur un large éventail de marchés industriels et grand public. Henkel bénéficie d’un leadership technologique et d'une solide expérience en matière d'innovation et de développement durable.

Stahl serait cédée, dans le cadre de la transaction envisagée, pour une valeur qui générerait pour Wendel un produit net de cession (après dette et frais de transaction) d’environ 1,2 Mds€. Il représenterait 6,6 fois l’investissement total de Wendel dans la société depuis 2006, y compris 427 millions d'euros de liquidités versées dans le passé, grâce à la très forte génération de trésorerie de Stahl. Cela représente un TRI annualisé de plus de 15 % pour Wendel sur 20 ans. Ce produit net de cession est à comparer avec 960 millions d'euros, correspondant à la dernière valorisation de Stahl dans l’actif net réévalué (« ANR ») de Wendel publié avant l'annonce de la transaction, le 30 septembre 2025.

En plus de Wendel (68,5% du capital), BASF (16,1%), Clariant (14,6%) et les autres actionnaires minoritaires de Stahl céderont également leurs parts dans Stahl à Henkel.

La clôture de la transaction est sous réserve des consultations obligatoires et du respect des conditions habituelles, y compris les autorisations réglementaires.

Wendel a accompagné Stahl pendant 20 ans de transformation et de développements couronnés de succès

Stahl est le leader mondial des revêtements de spécialité́ pour les matériaux flexibles. Le groupe bénéficie d’une dynamique favorable de ses marchés finals (en particulier dans les segments haut de gamme), par une forte exposition aux régions à forte croissance (notamment l'Asie) et un portefeuille de produits orienté sur les solutions durables, en particulier les technologies à base d'eau. En outre, Stahl a réussi à se créer un positionnement attractif sur des niches à forte croissance dans le domaine des revêtements de spécialité. L'identification précoce des opportunités de consolidation dans le secteur, combinée à une discipline financière rigoureuse tout au long de la période de détention par Wendel, a permis à Stahl d’élargir sa plateforme et de renforcer encore son leadership sur le marché.

Entre 2006 et 2024, pendant la période de détention par Wendel, le chiffre d'affaires mondial de Stahl a presque triplé, passant de 316 millions d'euros à 930 millions d'euros (y compris les activités wet-end, qui opèrent désormais sous le nom de Muno et qui sont exclues de cette transaction). Cette croissance remarquable est le résultat d’une combinaison de croissance organique et externe, avec des acquisitions ciblées : acquisition de l'activité Leather Services de Clariant en 2013, d’Eagle Performance en 2016, de l'activité Leather Chemicals de BASF en 2017, d’ICP Industrial Solutions Group en 2023 et de Weilburger Graphics en 2024.

La rentabilité de Stahl s'est significativement renforcée au cours de la même période, avec un résultat d'exploitation ajusté qui a quadruplé, passant de 44 millions d'euros en 2006 à 181 millions d'euros en 2024, et une marge d'exploitation ajustée qui a augmenté de 550 points de base pour atteindre 19,5 % en 2024.

En parallèle, Stahl s'est imposé comme un leader reconnu en matière d'ESG dans son secteur. Le groupe présente un bilan exemplaire en matière de développement durable, comme en témoignent ses quatre notes Ecovadis Platinum consécutives depuis 2021, ses objectifs ambitieux de réduction SBTi validés et l'importance accordée à l'innovation durable. Avec un portefeuille de produits de plus en plus adapté aux attentes des clients en matière de développement durable et au renforcement des exigences réglementaires, Stahl est bien placé pour accompagner la transition ESG de ses clients tout en assurant une croissance responsable à long terme.

Début 2026, Stahl a annoncé la conclusion de sa transformation stratégique, marquant son évolution vers un modèle de pure-player dans le domaine revêtements de spécialité́ pour les matériaux flexibles, en se séparant de ses activités de produits chimiques pour le traitement du cuir. Cette activité de produits chimiques pour le traitement du cuir poursuit son activité comme une société totalement indépendante de Stahl, baptisée Muno, et détenue majoritairement par Wendel, aux côtés des actionnaires minoritaires BASF et Clariant.

Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, a déclaré : « Au cours des 20 dernières années, Wendel a travaillé aux côtés des équipes de direction talentueuses et engagées de Stahl pour transformer cette entreprise en leader mondial incontesté dans son secteur. Après deux décennies de soutien actif, nous sommes fiers de voir Stahl poursuivre son développement industriel et commercial au sein d’un groupe industriel de la qualité d’Henkel.

La transaction annoncée aujourd'hui s'inscrit pleinement dans notre stratégie d'allocation de capital annoncée lors de notre journée investisseurs, en décembre 2025 et illustre parfaitement la qualité des actifs de Wendel Principal Investments (WPI) et la prudence de leur valorisation dans notre Actif Net Réévalué, extériorisant une prime de plus de 20% par rapport à l’ANR.

Cela constitue également une première illustration de l’efficacité du mandat de conseil confié à IK Partners.

Cette cession de Stahl est une étape clé de l’exécution de la feuille de route présentée début décembre 2025. Elle permettra à Wendel d'atteindre ses objectifs de création de valeur à long terme grâce à ses investissements dans des actifs privés, de poursuivre le développement de Wendel Investment Managers (WIM) en tant que plateforme de gestion d'actifs privés de premier ordre, et d’offrir un retour aux actionnaires supérieur. Plus spécifiquement, elle nous permet de lancer de manière effective le programme de rachat d’action après la publication de nos résultats annuels 2025. »

Maarten Heijbroek, CEO of Stahl: “Nous sommes extrêmement reconnaissants vis-à-vis de Wendel pour son partenariat et son soutien de long terme, qui ont façonné la trajectoire de Stahl au cours des deux dernières décennies. Sous l’égide de Wendel, Stahl a réalisé une profonde transformation, devenant un pure-player dans le domaine des revêtements de spécialité́ pour les matériaux flexibles, avec une portée mondiale, des technologies renforcées et une position de marché résiliente. Cette transformation nous permet d’être désormais bien positionnés pour la croissance future.

Alors que nous entamons un nouveau chapitre sous l'égide d'Henkel, nous sommes convaincus que cette transaction renforcera encore notre position de leader dans le domaine des revêtements spéciaux pour matériaux flexibles. Les fortes capacités d'innovation d'Henkel permettront d'accroître encore la valeur ajoutée pour nos clients, et nos valeurs communes font de cette opération une nouvelle étape naturelle et passionnante pour Stahl.”

