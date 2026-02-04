NEXANS REMPORTE UN CONTRAT STRATÉGIQUE DE 7 ANS AVEC ENEDIS POUR ACCOMPAGNER LA MODERNISATION ET L’EXTENSION DU RÉSEAU MOYENNE TENSION EN FRANCE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nexans s’est distingué par une offre pensée et alignée avec les priorités d’Enedis : performance économique, sécurisation des approvisionnements et engagement RSE (impact environnemental)

Les câbles seront principalement fabriqués en France sur le site de Bourg-en-Bresse, avec une capacité de production sécurisée grâce à un second site en Italie

Ces capacités s’appuient sur des investissements industriels majeurs pour renforcer la production de câbles moyenne tension bas carbone.

Paris, le 4 février 2026 – Nexans annonce la signature d’un contrat-cadre avec Enedis, d’un montant de 600 M€, portant sur la fourniture de câbles moyenne tension (HTA) destinés à accompagner la modernisation et le renforcement du réseau, le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques, l’enterrement des lignes et la connexion des parcs d’énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire français.

D’une durée totale de 7 ans (2026-2032) dont 3 ans optionnels, ce contrat prévoit des livraisons dès le 1er trimestre 2026, avec un volume moyen annuel doublé par rapport au précédent contrat.

Une offre pensée et alignée avec les priorités d’Enedis : performance économique, augmentation et sécurisation de la capacité industrielle, amélioration de l’empreinte environnementale.

Dans le cadre de cet appel d’offres, Nexans s’est distingué par une proposition répondant aux principaux axes d’évaluation d’Enedis combinant compétitivité économique, sécurisation des approvisionnements et performance RSE (stratégie globale, réduction de l’impact carbone, circularité).

Les câbles seront principalement fabriqués en France sur le site de Bourg-en-Bresse, avec une capacité de production sécurisée grâce à un second site en Italie (Battipaglia), renforçant la résilience industrielle et la souveraineté européenne de la chaîne d’approvisionnement.

Une base industrielle renforcée pour accompagner l’évolution du mix produit

Le contrat porte sur l’ensemble des câbles HTA1 utilisés sur le réseau enterré

20 kV et s’inscrit dans l’évolution du mix demandé par Enedis avec une montée en puissance notamment des sections 400 mm² et des câbles à enterrabilité directe renforcée (EDR).

L’augmentation de capacité proposée à Enedis s’appuie sur des investissements industriels majeurs réalisés sur le site de Bourg-en-Bresse, avec un investissement de 15 M€ permettant d’augmenter la production pour des sections aluminium et des épaisseurs de gaine plus importantes (400 mm² et EDR).





Circularité et empreinte carbone : des engagements concrets

Nexans met en avant la faible émission de gaz à effet de serre, en particulier le CO₂, de ses câbles –

comme l’attestent les déclarations PEP ecopassport®. Le Groupe renforce également sa démarche de circularité, notamment grâce à l’intégration d’aluminium recyclé et à ses engagements pour renforcer l'utilisation de polyéthylène (PE) recyclé

Cette dynamique s’inscrit dans la continuité des annonces du Groupe sur l’extension de son offre bas carbone : en 2025, Nexans avait déjà annoncé que ses câbles basse-tension aluminium produits en France intégreraient un taux de 10% de recyclé, illustrant l’accélération de sa stratégie de circularité.

Une relation de long terme avec Enedis

Ce nouveau succès s’inscrit dans la continuité d’un partenariat historique qui se poursuit après un contrat majeur signé en octobre 2024 portant sur des câbles basse tension souterrains.

Marco Spinelli, Directeur général PWR Grid Europe centrale chez Nexans, commente : « Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat de long terme avec Enedis à un moment clé pour l’électrification des usages en France. Ce contrat illustre la capacité de Nexans à conjuguer performance économique, sécurisation des approvisionnements et exigences environnementales, grâce à une base industrielle principalement située à Bourg-en-Bresse et adossée à des capacités européennes. En doublant les volumes livrés, nous contribuerons concrètement à la modernisation du réseau et à l’accélération de la transition énergétique. »

À propos de Nexans

Nexans, pure player de l’électrification durable, est un acteur mondial de référence dans la conception de systèmes essentiels à la transition vers un avenir connecté, résilient et bas carbone.

Des énergies renouvelables terrestres et offshore aux villes et logements intelligents, Nexans conçoit et déploie des solutions de câblage avancées, des accessoires et des services qui électrifient le progrès de manière sûre, efficace et durable.

Fort de plus de 140 ans d’histoire, Nexans s’appuie sur trois activités principales — PWR Transmission, PWR Grid et PWR Connect — pour allier une expertise industrielle approfondie à une innovation de pointe, accélérant ainsi la transition énergétique tout en répondant aux besoins de ses clients. Son modèle unique E3, fondé sur l’Environnement, l’Économie et l’Engagement, guide chacune de ses actions, en alignant la performance sur la raison d’être.

Présent dans 41 pays, Nexans compte 28 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires standard de 7,1 milliards d’euros en 2024. Reconnu comme un leader en matière d’action climatique, Nexans s’est engagé à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, en ligne avec l’initiative Science Based Targets (SBTi), tout en œuvrant pour un meilleur accès à l’énergie à travers la Fondation Nexans.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

www.nexans.com | #ElectrifyTheFuture

Contacts :

Communication







Mael Evin (Havas Paris)

Tél. : +33 (0)6 44 12 14 91

nexans_h@havas.com







Maellys Leostic

maellys.leostic @nexans.com







Olivier Daban

olivier.daban@nexans.com









Relations investisseurs







Audrey Bourgeois

Tél. : +33 (0)1 78 15 00 43

audrey.bourgeois@nexans.com









1 La Haute Tension A ou HTA (ou Moyenne Tension) peut être comprise entre 1 000 volts (1 kV) et 50 000 volts (50 kV)







Pièce jointe