Las 100 Mejores Cafeterías del Mundo 2026 con DaVinci Gourmet: el ranking global de café se revelará en Madrid

La lista será anunciada el 16 de febrero durante CoffeeFest Madrid, tras evaluar más de 15,000 cafeterías de todo el mundo

Un referente clave para la comunidad global del café: más de 800 expertos de la industria y 350,000 votos del público definieron el ranking final

La lista refleja el auge del café de calidad en países como Estados Unidos, Australia, Colombia, Perú, China, Filipinas, Malasia, México, Corea, Emiratos Árabes Unidos, Chile y España

MADRID, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La nueva edición de The World's 100 Best Coffee Shops (Las 100 Mejores Cafeterías del Mundo) con DaVinci Gourmet se anunciará oficialmente el 16 de febrero a las 13:00 h, durante CoffeeFest Madrid, el evento internacional que reúne lo mejor del mundo del café.

Después de evaluar más de 15,000 cafeterías en todo el mundo y combinar las perspectivas de más de 800 jueces expertos con 350,000 votos del público, este ranking se ha consolidado como una guía global de cafés de especialidad y experiencias de café de alta calidad.

La lista destaca las escenas de café tanto emergentes como consolidadas en países como Estados Unidos, Australia, Colombia, Perú, Filipinas y España, mostrando la fuerza de un movimiento global que continúa creciendo en todas las regiones.

“Este ranking es más que una lista de cafeterías excepcionales; es un reflejo del momento cultural, creativo y profesional que experimenta el café en todo el mundo”, afirma César Ramírez, director ejecutivo de The World's 100 Best Coffee Shops con DaVinci Gourmet.

“Nuestra colaboración con The World's 100 Best Coffee Shops celebra la creatividad, la artesanía y la pasión en el mundo del café. Como marca global de soluciones de bebidas que promueve la cultura cafetera y la comunidad del café, en DaVinci Gourmet nos enorgullece apoyar una iniciativa que reconoce las cafeterías más inspiradoras del planeta, evaluadas por expertos y votadas por los amantes del café”, afirma Eloise Dubuisson, gerente general de Foodservice Brands, Kerry Asia Pacífico, Medio Oriente y África.

Un proceso de evaluación global

Para garantizar un proceso justo, riguroso y representativo, el ranking se basa en un jurado internacional compuesto por más de 800 profesionales de los sectores del café y la gastronomía, que lideran la evaluación en distintas regiones del mundo.

El proceso de selección combina criterios de expertos (70%) y votación pública (30%), lo que garantiza una perspectiva integral, diversa y representativa del sector.

Los criterios de evaluación, aplicados de manera uniforme en todo el mundo, son:

Calidad del café: Se evalúa el perfil de sabor, aroma, consistencia y uso de granos de alta calidad.

Experiencia del barista: La habilidad y el conocimiento de los baristas son clave. Se valora su habilidad para elaborar bebidas excepcionales, conocer los orígenes del café y dominar distintas técnicas de preparación.

Prácticas de sostenibilidad: Se consideran el compromiso con granos de origen ético, las prácticas respetuosas con el medio ambiente y la participación de la comunidad local.

Atención al cliente: Un servicio excepcional se traduce en una experiencia memorable. Se evalúan la atención, la amabilidad y el conocimiento del personal.

Ambiente y atmósfera: El ambiente es fundamental para la experiencia del cliente. Se evalúan la decoración, la disposición del mobiliario, la iluminación, la música y la atmósfera general del lugar.

Calidad de alimentos y repostería: Si bien el café es el foco principal, la calidad y variedad de los alimentos y pastelería que lo acompañan también son importantes.

Innovación: Las cafeterías que destacan por su creatividad, técnicas de elaboración innovadoras y ofertas únicas son reconocidas.

Consistencia: Mantener altos estándares de calidad y servicio, independientemente del momento u ocasión, es esencial.

Las cafeterías seleccionadas se destacan no solo por su oferta de café, sino también por su capacidad de brindar una experiencia integral, distintiva y consistente a lo largo del tiempo.

El jurado internacional está formado por figuras líderes de los sectores de café, gastronomía y hospitalidad. Entre los profesionales que lideran las evaluaciones regionales se encuentran Kat Melheim y Pack Katisomsakul (Norteamérica), Michalis Dimitrakopoulos y Dara Santana (Europa), Darveris Rivas (Sudamérica), Tanty Hartono, Sunghee Tark y Mariam Erin (Asia y Medio Oriente), Jack Simpson (Oceanía) y Jolie Marlene (África). Este comité global asegura una perspectiva inclusiva e impulsada por expertos, capaz de reflejar la riqueza, evolución y diversidad del ecosistema cafetero a escala global.

Un escenario global: CoffeeFest Madrid

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar durante CoffeeFest Madrid 2026, el festival líder en Europa de café de calidad y hospitalidad que marca tendencias, y se celebrará del 14 al 16 de febrero en IFEMA Madrid. Organizado por Neodrinks, CoffeeFest es un encuentro internacional para marcas, tostadores, profesionales y amantes del café que desean mantenerse a la vanguardia de la cultura cafetera global.

Acerca de Neodrinks

Neodrinks es una plataforma enfocada en impulsar tendencias en hospitalidad, alimentos y bebidas y comercio. Está detrás de iniciativas líderes de la industria como The Drinks Show, Madrid Cocktail Week, Top Cocktail Bars y CoffeeFest, y organiza los campeonatos oficiales de la Specialty Coffee Association (SCA) en España.

Acerca de DaVinci Gourmet

DaVinci Gourmet es una marca global de bebidas que enfatiza la innovación y la sostenibilidad, al mismo tiempo que ofrece soluciones de bebidas para los canales de Foodservice. En DaVinci Gourmet, nuestra pasión por el café está en el corazón de todo lo que hacemos. Ofrecemos una vibrante paleta de sabores auténticos elaborados con ingredientes de la más alta calidad, que empoderan a los artistas del café para crear sus próximas obras maestras. ​

Patrocinadores

La edición 2026 de The World's 100 Best with DaVinci Gourmet Coffee Shops cuenta con el apoyo de DaVinci Gourmet como patrocinador global y principal; Slayer, Markibar, Cropster y CoffeeFest Madrid como patrocinadores principales; y Fidatec y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Craft Specialty Coffees) como patrocinadores. Su compromiso fortalece el alcance internacional de esta iniciativa y refuerza el valor del café como fuerza cultural y gastronómica.

Preguntas de los medios o entrevistas:

Be Cooltural

prensa@becooltural.com