Le classement mondial des coffee shops sera officiellement révélé le 16 février à l’occasion du CoffeeFest Madrid, à l’issue d’une analyse rigoureuse de plus de 15 000 coffee shops aux quatre coins du globe

Une référence mondiale incontournable : ce classement final est le fruit de l’expertise de plus de 800 professionnels du café et de 350 000 votes du public

Cette édition 2026 met en lumière l’essor spectaculaire du café de spécialité dans des pays clés tels que les États-Unis, l’Australie, la Colombie, le Pérou, la Chine, les Philippines, la Malaisie, le Mexique, la Corée, les Émirats arabes unis, le Chili et l’Espagne, illustrant une dynamique mondiale en pleine effervescence

MADRID, 04 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La toute nouvelle édition du classement « The World’s 100 Best Coffee Shops with DaVinci Gourmet » sera révélée le 16 février à 13 h lors du CoffeeFest Madrid, le rendez-vous international incontournable qui réunit les acteurs les plus influents du monde du café.

Fruit d’un processus d’évaluation d’une ampleur inédite — plus de 15 000 coffee shops analysés dans le monde, plus de 800 experts internationaux mobilisés et 350 000 votes du public — ce classement s’est imposé comme le guide mondial de référence des cafés de spécialité et des expériences café d’exception.

L’édition 2026 célèbre à la fois les scènes café établies et émergentes dans des pays tels que les États-Unis, l’Australie, la Colombie, le Pérou, les Philippines et l’Espagne, et illustre l’essor spectaculaire d’un mouvement mondial du café de spécialité en pleine expansion.

« Ce classement dépasse la simple mise en avant de coffee shops d’exception : il capture l’essence culturelle, créative et professionnelle du café à l’échelle mondiale et illustre son dynamisme unique », déclare César Ramírez, PDG de The World’s 100 Best Coffee Shops with DaVinci Gourmet.

« Notre partenariat avec The World’s 100 Best Coffee Shops met à l’honneur la créativité, l’excellence et la passion qui façonnent l’univers du café à travers le monde. En tant que marque internationale de solutions de boissons, profondément engagée dans la culture du café et la communauté des passionnés, DaVinci Gourmet est fière de soutenir une initiative qui célèbre les coffee shops les plus inspirants au monde, reconnus à la fois par des experts du secteur et plébiscités par les amateurs de café », souligne Eloise Dubuisson, directrice générale, marques de restauration, Kerry Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.

Un processus d’évaluation mondial d’exception

Pour garantir un classement juste, rigoureux et véritablement représentatif, l’évaluation repose sur un jury international de plus de 800 experts issus des univers du café et de la gastronomie, opérant à travers toutes les grandes régions du monde.

Le classement repose sur une méthodologie unique combinant l’expertise professionnelle (70 %) et le vote des passionnés (30 %), offrant ainsi une vision globale, diversifiée et véritablement représentative de la scène café internationale.

Les critères d’évaluation, appliqués de manière uniforme à l’échelle mondiale, sont les suivants :

Qualité du café : chaque tasse est jugée sur la richesse aromatique, l’intensité des arômes, la constance et la sélection de grains d’exception.

Expertise des baristas : l’excellence réside dans la maîtrise et la créativité. Les baristas sont évalués sur leur capacité à concevoir des boissons exceptionnelles, à révéler l’histoire et les origines du café, et à maîtriser avec virtuosité une variété de techniques de préparation.

Engagement en faveur du développement durable : l’évaluation valorise les cafés qui s’engagent pour des grains issus de sources éthiques, des pratiques respectueuses de l’environnement et une implication active au sein des communautés locales.

Expérience client : un accueil soigné, attentif et chaleureux transforme chaque visite en une expérience café inoubliable. L’évaluation prend en compte la bienveillance, le professionnalisme et l’expertise du personnel.

Ambiance et décor : un cadre soigné transforme chaque tasse en un moment unique et sensoriel. La décoration, la disposition des sièges, l’éclairage, la musique et l’ambiance générale sont passés au crible.

Qualité de l’offre alimentaire : la sélection raffinée de mets et pâtisseries vient sublimer et enrichir l’expérience café, transformant chaque visite en un moment gourmand et mémorable.

Innovation : les coffee shops qui se distinguent par leur créativité, leurs techniques de préparation avant-gardistes et leurs offres uniques sont mis à l’honneur et récompensés.

Cohérence : chaque coffee shop est jugé sur sa capacité à maintenir un niveau d’excellence constant, tant en qualité de café qu’en service, quelle que soit l’occasion ou le moment de la journée.

Les coffee shops distingués se démarquent non seulement par l’excellence de leur café, mais aussi par leur capacité à offrir une expérience globale, unique et cohérente, toujours au plus haut niveau, visite après visite.

Le jury international réunit des figures emblématiques des univers du café, de la gastronomie et de l’hôtellerie. Les évaluations régionales sont pilotées par des leaders de référence à travers le monde, parmi lesquels Kat Melheim et Pack Katisomsakul (Amérique du Nord), Michalis Dimitrakopoulos et Dara Santana (Europe), Darveris Rivas (Amérique du Sud), Tanty Hartono, Sunghee Tark et Mariam Erin (Asie et Moyen-Orient), Jack Simpson (Océanie) et Jolie Marlene (Afrique). Ce comité international assure une vision à la fois inclusive et experte, reflétant fidèlement la richesse, la diversité et l’évolution dynamique de l’écosystème café à travers le monde.

CoffeeFest Madrid : la scène mondiale du café

La cérémonie de remise des prix se déroulera lors du CoffeeFest Madrid 2026, le plus grand rendez-vous européen dédié au café de spécialité et à l’hôtellerie d’avant-garde, qui se tiendra du 14 au 16 février à l’IFEMA Madrid. Organisé par Neodrinks, le CoffeeFest est un rendez-vous international incontournable qui réunit marques, torréfacteurs, professionnels et passionnés de café, tous désireux d’anticiper les tendances et de façonner l’avenir de la culture mondiale du café.

À propos de Neodrinks

Neodrinks est une plateforme de référence dédiée à la mise en lumière des tendances dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du commerce spécialisé. Neodrinks est à l’origine de rendez-vous emblématiques tels que The Drinks Show, Madrid Cocktail Week, Top Cocktail Bars et CoffeeFest, et joue un rôle central dans le développement de la filière café en organisant les championnats officiels de la Specialty Coffee Association (SCA) en Espagne.

À propos de DaVinci Gourmet

DaVinci Gourmet est une marque mondiale de solutions de boissons, reconnue pour son engagement en faveur de l’innovation et de la durabilité, et dédiée à fournir des solutions créatives et de haute qualité pour les professionnels de la restauration. Chez DaVinci Gourmet, la passion pour le café guide chacune de nos créations et inspire chaque solution que nous proposons aux professionnels du secteur. Nous proposons une palette vibrante de saveurs authentiques, élaborées à partir des ingrédients les plus nobles, pour permettre aux artistes du café et du cocktail de donner vie à leurs créations les plus inspirantes.

Sponsors

L’édition 2026 du classement The World’s 100 Best Coffee Shops with DaVinci Gourmet bénéficie du soutien de leaders internationaux de l’industrie du café. DaVinci Gourmet, en tant que sponsor mondial et sponsor principal, est accompagné par Slayer, Markibar, Cropster et CoffeeFest Madrid en qualité de sponsors principaux, ainsi que par Fidatec et la Fédération nationale des producteurs de café de Colombie (Craft Specialty Coffees) en tant que sponsors. Leur engagement amplifie la portée mondiale de cette initiative et souligne le rôle du café comme véritable moteur culturel et gastronomique à l’échelle internationale.

