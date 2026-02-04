100 בתי הקפה הטובים בעולם 2026 עם DaVinci Gourmet: דירוג בתי הקפה העולמי ייחשף במדריד

הרשימה תוכרז ב-16 בפברואר במהלך CoffeeFest מדריד, לאחר הערכת יותר מ-15,000 בתי קפה מרחבי העולם

מדד מפתח לקהילת הקפה העולמית: למעלה מ-800 מומחים בתעשייה ו-350,000 קולות ציבור עיצבו את הדירוג הסופי.

הרשימה משקפת את עליית איכות הקפה במדינות כמו ארצות הברית, אוסטרליה, קולומביה, פרו, סין, הפיליפינים, מלזיה, מקסיקו, קוריאה, איחוד האמירויות, צ'ילה וספרד

המהדורה החדשה של 100 בתי הקפה הטובים בעולם (The World’s 100 Best Coffee Shops) עם Gourmet Davinci תוכרז רשמית ב-16 בפברואר בשעה 13:00 במהלך Madrid CoffeeFest – האירוע הבינלאומי שמאגד את מיטב עולם הקפה.

לאחר הערכת יותר מ-15,000 בתי קפה ברחבי העולם ושילוב תובנות של למעלה מ-800 שופטים מומחים עם 350,000 קולות ציבוריים, דירוג זה הפך למדריך עולמי לקפה מיוחד ולחוויות קפה איכותיות.

הרשימה מדגישה סצנות קפה מתפתחות ומאוחדות במדינות כמו ארצות הברית, אוסטרליה, קולומביה, פרו, הפיליפינים וספרד, ומדגימה את עוצמתה של תנועה גלובלית שממשיכה לגדול בין אזורים.

"דירוג זה הוא יותר מרשימה של בתי קפה יוצאי דופן; ​​זוהי תמונת מצב של הרגע התרבותי, היצירתי והמקצועי שחווה הקפה ברחבי העולם", אומר סזאר רמירז (César Ramírez), מנכ"ל 100 בתי הקפה הטובים בעולם (World’s 100 Best Coffee Shops) עם DaVinci Gourmet.

"השותפות שלנו עם 100 בתי הקפה הטובים בעולם חוגגת יצירתיות, אומנות ותשוקה בעולם הקפה. כמותג פתרונות משקאות עולמי הדוגל בתרבות בתי הקפה ובקהילת הקפה, אנו ב-DaVinci Gourmet גאים לתמוך ביוזמה המכירה בבתי הקפה מעוררי ההשראה ביותר על פני כדור הארץ - מוערכים על ידי מומחים, נבחרים על ידי חובבי קפה", אומרת אלויז דובויסון (Eloise Dubuisson), מנכ"לית, מותגי שירותי מזון, Kerry אסיה פסיפיק, המזרח התיכון ואפריקה.

תהליך הערכה גלובלי

כדי להבטיח תהליך הוגן, קפדני ומייצג, הדירוג מתבסס על חבר שופטים בינלאומי המורכב מיותר מ-800 אנשי מקצוע מתחומי הקפה והגסטרונומיה, שמובילים את ההערכה באזורים שונים ברחבי העולם.

תהליך הבחירה משלב קריטריונים של מומחים (70%) והצבעה ציבורית (30%), ומבטיח פרספקטיבה מקיפה, מגוונת ומייצגת של המגזר.

קריטריוני ההערכה, המיושמים באופן אחיד ברחבי העולם, הם:

איכות הקפה: פרופיל הטעם, הארומה, המרקם והשימוש בפולים איכותיים מוערכים.

מומחיות בבריסטה: הכישרון והידע של הבריסטות הם המפתח. היכולת שלהם ליצור משקאות יוצאי דופן, להבין את מקורות הקפה ולשלוט בטכניקות הכנה שונות מוערכת.

פרקטיקות קיימות: נלקחים בחשבון מחויבות לפולים שמקורם אתי, שיטות ידידותיות לסביבה ומעורבות קהילתית מקומית.

שירות לקוחות: שירות יוצא דופן מתורגם לחוויה בלתי נשכחת. מוערכים תשומת לב, ידידותיות וידע של הצוות.

אווירה ותפאורה: הסביבה חיונית לחוויה הכוללת. עיצוב, סידור הישיבה, התאורה, המוזיקה והאווירה הכללית של המקום כולם נותחו.

איכות האוכל והמאפים: למרות שקפה הוא המוקד העיקרי, האיכות והמגוון של האוכל והמאפים המלווים חשובים גם כן.

חדשנות: בתי קפה שבולטים ביצירתיות, טכניקות בישול חדשניות והצעות ייחודיות מוכרים.

עקביות: שמירה על סטנדרטים גבוהים של איכות ושירות, ללא קשר לזמן או לאירוע, היא חיונית.

בתי הקפה שנבחרו בולטים לא רק בזכות היצע הקפה שלהם, אלא גם בזכות יכולתם לספק חוויה אינטגרלית, ייחודית ועקבית לאורך זמן.

חבר השופטים הבינלאומי מורכב מדמויות מובילות מתעשיות הקפה, הגסטרונומיה והאירוח. בין אנשי המקצוע שמובילים את ההערכות האזוריות נמנים קט מלהיים ופאק קטיסומסאקול (צפון אמריקה), מיכאליס דימיטרקופולוס ודארה סנטנה (אירופה), דרווריס ריבאס (דרום אמריקה), טנטי הרטונו, סונגהי טארק, ומרים ארין (אסיה והמזרח התיכון), ג'ק סימפסון (אוקיאניה), וג'ולי מרלן (אפריקה). הוועדה הגלובלית הזו מבטיחה פרספקטיבה מכילה ומונחית מומחים, המסוגלת לשקף את העושר, ההתפתחות והמגוון של מערכת הקפה בקנה מידה עולמי.

במה עולמית: CoffeeFest Madrid

טקס הענקת הפרסים יתקיים במהלך CoffeeFest Madrid 2026, הפסטיבל המוביל באירופה לקפה איכותי ואירוח טרנדי, שיתקיים בין ה-14 ל-16 בפברואר ב-IFEMA מדריד. CoffeeFest, שמאורגן על ידי Neodrinks, הוא מפגש בינלאומי למותגים, קולי קפה, אנשי מקצוע ואוהבי קפה שרוצים להישאר בחזית תרבות הקפה העולמית.

אודות Neodrinks

Neodrinks היא פלטפורמה המתמקדת בהפעלת טרנדים בתחומי האירוח, המזון והמשקאות והמסחר. היא עומדת מאחורי יוזמות מובילות בתעשייה כמו תוכנית המשקאות - The Drinks Show, שבוע הקוקטיילים במדריד, ברי הקוקטיילים המובילים ו- CoffeeFest, והיא מארגנת את האליפויות הרשמיות של Specialty Coffee Association (SCA) בספרד.

אודות דה וינצ'י גורמה - DaVinci Gourmet

DaVinci Gourmet הוא מותג משקאות עולמי המדגיש חדשנות וקיימות, תוך שהוא מציע פתרונות משקאות לערוצי שירותי המזון. ב-DaVinci Gourmet, התשוקה שלנו לקפה היא בלב כל מה שאנחנו עושים. אנו מספקים פלטת טעמים תוססת אותנטית העשויה ממרכיבים באיכות הגבוהה ביותר, המאפשרת לאמני משקאות ליצור את יצירות המופת הבאות שלהם.

נותני חסות

מהדורת 2026 של רשימת 100 בתי הקפה הטובים בעולם עם DaVinci Gourmet נתמכת על ידי DaVinci Gourmet כנותן החסות הגלובלי והראשי; Slayer, Markibar, Cropster ו-CoffeeFest Madrid כנותני החסות העיקריים; ו-Fidatec והפדרציה הלאומית של מגדלי הקפה של קולומביה (Craft Specialty Coffees) כנותני חסות. מחויבותם מחזקת את ההישג הבינלאומי של יוזמה זו ומחזקת את ערכו של הקפה ככוח תרבותי וגסטרונומי.

