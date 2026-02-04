ダヴィンチグルメが選ぶ2026年世界ベストコーヒーショップ100軒：マドリードで世界コーヒーランキングを発表

世界中の15,000軒以上のコーヒーショップを評価した結果を、2月16日にコーヒーフェスト・マドリードで発表

世界中のコーヒーコミュニティの重要な指標：800人以上の業界専門家と、35万の一般投票で最終順位を決定

米国、オーストラリア、コロンビア、ペルー、中国、フィリピン、マレーシア、メキシコ、韓国、UAE、チリ、スペインなどの国々における、高品質コーヒーの台頭を反映する結果に

マドリード発, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 「ダヴィンチグルメが選ぶ2026年世界ベストコーヒーショップ100 (The World’s 100 Best Coffee Shops with Davinci Gourmet)」の最新版が、現地時間216日午後1時に、コーヒー界の最高峰が集う国際イベント「コーヒーフェスト・マドリード (CoffeeFest Madrid)」において正式発表される。

世界中の15,000軒以上のコーヒーショップを評価し、800人以上の専門家審査員の知見と35万の一般投票を統合しているこのランキングは、スペシャルティコーヒーと高品質なコーヒー体験のグローバルガイドとなっている。

このリストは、米国、オーストラリア、コロンビア、ペルー、フィリピン、スペインなどの国々における新興および実績あるコーヒーシーンを浮き彫りにし、地域を超えて成長を続けるグローバルムーブメントの強さを披露している。

ダヴィンチグルメが選ぶ世界ベストコーヒーショップ100のCEOであるセサル・ラミレス (César Ramírez) は、次のように述べている。「このランキングは単なる抜群のコーヒーショップを掲載したリストではありません。世界中でコーヒーに起きている、文化的、創造的、そしてプロフェッショナルな瞬間を捉えたスナップショットなのです。]

「世界ベストコーヒーショップ100軒との提携は、コーヒー界における創造性、職人技、情熱を称えるものです。 カフェ文化とコーヒーコミュニティを推進するグローバル飲料ソリューションブランドであるダヴィンチグルメは、専門家による評価とコーヒー愛好家による投票で選ばれた、地球上で最大のインスピレーションを与えてくれるコーヒーショップを表彰する取り組みを支援できることを嬉しく思います。」と、ケリー・アジア太平洋・中東・アフリカ (Kerry Asia Pacific, Middle East & Africa) のフードサービスブランド担当ジェネラルマネージャであるエロイーズ・デュビュイソン (Eloise Dubuisson) は述べている。

グローバルな評価プロセス

公平で厳格かつ代表性のあるプロセスを確保するため、このランキングはコーヒーと美食分野の専門家800名以上で構成されている、世界各地の様々な地域で評価を主導する国際審査団を採用している。

選考プロセスは専門家の基準 (70%) と一般投票 (30%) を組み合わせ、同業界の包括的かつ多様で代表的な視点の確保を図っている。

世界中で統一して適用される評価基準は以下の通りである。

コーヒーの品質： 風味のプロファイル、香り、一貫性、高品質な豆の使用が評価される。

バリスタの専門技能： バリスタの技術と知識が重要である。 卓越した飲料を創り出す能力、コーヒーの産地を理解する能力、様々な抽出技術を習得する能力が評価される。

持続可能性への取り組み：倫理的に調達された豆への取り組み、環境に配慮した実践、地域コミュニティとの関わりが考慮される。

顧客サービス：卓越したサービスは思い出に残る体験につながる。 スタッフの気配り、親しみやすさ、知識が評価される。

雰囲気と空間：環境は、総合的な体験において重要である。 内装、座席配置、照明、音楽、そして空間全体の雰囲気がすべて分析される。

料理とペイストリーの品質：主役はコーヒーであるが、それを引き立てる料理やペイストリーの品質と品揃えも重要である。

革新性：創造性、革新的な抽出技法、ユニークな提供内容で印象を残すコーヒーショップが高い評価を受ける。

一貫性： 時間帯や場面に関わらず、高い品質とサービス水準を維持することが不可欠である。

コーヒーの提供だけでなく、経時的に統合的で独特かつ一貫した体験を提供できる点で際立っているコーヒーショップが高く評価される。

国際審査団は、コーヒー、美食、ホスピタリティ業界の要人で構成される。 地域別審査を主導する専門家には、キャット・メルハイム (Kat Melheim)パック・カティソムサクル (Pack Katisomsakul) (北米)、ミハリス・ディミトラコプロス (Michalis Dimitrakopoulos)ダラ・サンタナ (Dara Santana) (欧州)、ダルベリス・リバス (Darveris Rivas) (南米)、タンティ・ハルトノ (Tanty Hartono)スンヒ・ターク (Sunghee Tark)マリアム・エリン (Mariam Erin) (アジア・中東)、ジャック・シンプソン (Jack Simpson) (オセアニア)、ジョリー・マーレーン (Jolie Marlene) (アフリカ) が含まれる。 このグローバル委員会は、包括的で専門家主導の視点を保証すると同時に、世界規模でのコーヒーエコシステムの豊かさ、進化、多様性を評価に反映する。

グローバルな舞台：コーヒーフェスト・マドリード

授賞式は、2026年2月14日から16日までIFEMAマドリード (IFEMA Madrid) で開催される、ヨーロッパを代表する高品質コーヒーとホスピタリティのトレンドをリードする祭典「2026年コーヒーフェスト・マドリード」の期間中に行われる。 ネオドリンクス (Neodrinks) が主催するコーヒーフェストは、ブランド、ロースター、プロフェッショナル、そして世界のコーヒー文化の最先端を行くコーヒー愛好家が集う国際的な場である。

ネオドリンクスについて
ネオドリンクスは、ホスピタリティ、飲食料、コマース分野のトレンド活性化に特化したプラットフォームである。 ザ・ドリンク・ショー (The Drinks Show)マドリード・カクテル・ウィーク (Madrid Cocktail Week)トップ・カクテル・バー (Top Cocktail Bars)コーヒーフェストをはじめとする、業界をリードするイニシアチブを推進し、スペインにおけるスペシャルティコーヒー協会 (Specialty Coffee Association、SCA) 公式選手権を主催している。

ダヴィンチグルメについて

ダヴィンチグルメは、革新性と持続可能性を重視しながら、外食産業向け飲料ソリューションを提供するグローバル飲料ブランドである。 ダヴィンチグルメの全ての活動の中心となっているのは、コーヒーへの情熱である。 最高品質の原料から生み出される、彩り豊かで多様な本物の味わいを提供し、ドリンクアーティストに次なる傑作を創出する力を与える。

スポンサー

2026年版「ダヴィンチグルメが選ぶ2026年世界ベストコーヒーショップ100軒」は、グローバルスポンサーおよびタイトルスポンサーとしてダヴィンチグルメ、メインスポンサーとしてスレイヤー (Slayer)マルキバー (Markibar)クロップスター (Cropster)コーヒーフェスト・マドリード、そして フィダテック (Fidatec)コロンビアコーヒー生産者連盟 (クラフト・スペシャルティ・コーヒー部門) (National Federation of Coffee Growers of Colombia - Craft Specialty Coffees) によって支援されている。 これらのスポンサーの取り組みは、このイニシアチブの国際的な広がりを強化し、コーヒーが持つ文化的・美食的な価値をさらに強化している。

報道関係者からの問い合わせ先・取材依頼先：
ビー・クールチュラル (Be Cooltural)
prensa@becooltural.com


