‘다빈치 고메(DaVinci Gourmet)와 함께하는 세계 100대 커피숍 2026’: 글로벌 커피 랭킹, 마드리드에서 공개

전 세계 1만5,000곳 이상의 커피숍을 평가한 뒤, 리스트는 2월 16일 커피페스트 마드리드(CoffeeFest Madrid)에서 발표될 예정이다.

이번 랭킹은 글로벌 커피 커뮤니티의 핵심 지표로, 800명 이상의 업계 전문가와 35만 명의 대중 투표가 최종 순위에 반영됐다.

선정 결과는 미국, 호주, 콜롬비아, 페루, 중국, 필리핀, 말레이시아, 멕시코, 한국, 아랍에미리트(UAE), 칠레, 스페인 등에서 고품질 커피 문화가 부상하고 있음을 보여준다.

마드리드, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ‘다빈치 고메(DaVinci Gourmet)와 함께하는 세계 100대 커피숍( The World’s 100 Best Coffee Shops )’의 새로운 에디션이 전 세계 커피 업계가 한자리에 모이는 국제 행사인 커피페스트 마드리드(CoffeeFest Madrid)에서 2월 16일 오후 1시에 공식 발표될 예정이다.

전 세계 1만5,000곳 이상의 커피숍을 평가하고, 800명 이상의 전문 심사위원의 인사이트와 35만 건의 대중 투표를 종합해 선정된 이 랭킹은 스페셜티 커피와 고품질 커피 경험을 위한 글로벌 가이드로 자리매김했다.

이번 리스트는 미국, 호주, 콜롬비아, 페루, 필리핀, 스페인 등에서 새롭게 떠오르는 커피 신(Scene)과 이미 확고히 자리 잡은 커피 문화를 함께 조명하며, 지역을 넘어 계속 성장하고 있는 글로벌 커피 문화의 저력을 보여준다.

‘다빈치 고메와 함께하는 세계 100대 커피숍’ 최고경영자(CEO)인 세사르 라미레스(César Ramírez)는 “이 랭킹은 단순히 뛰어난 커피숍을 나열한 목록이 아니라, 전 세계에서 커피가 맞이하고 있는 문화적·창의적·전문적 순간을 포착한 하나의 스냅샷”이라고 말했다.

또한 케리 아시아태평양·중동·아프리카 지역 푸드서비스 브랜드 총괄 매니저인 엘로이즈 뒤뷔아송(Eloise Dubuisson)은 “다빈치 고메는 카페 문화와 커피 커뮤니티를 지지하는 글로벌 음료 솔루션 브랜드로서, 전문가 평가와 커피 애호가들의 투표를 통해 선정된 전 세계에서 가장 영감을 주는 커피숍을 조명하는 이 이니셔티브를 지원하게 돼 자랑스럽다”며 “이번 파트너십은 커피 세계의 창의성, 장인정신, 그리고 열정을 기념하는 자리”라고 밝혔다.

글로벌 평가 절차

공정하고 엄격하며 대표성 있는 평가를 보장하기 위해, 이번 랭킹은 전 세계 각 지역에서 평가를 주도하는 커피 및 미식 분야 전문가 800명 이상으로 구성된 국제 심사단을 기반으로 운영된다.

선정 과정은 전문가 평가(70%)와 대중 투표(30%)를 결합해, 업계 전반을 아우르는 종합적이고 다양하며 대표성 있는 관점을 반영한다.

전 세계에 동일하게 적용되는 평가 기준은 다음과 같다:

커피 품질: 풍미 프로파일, 향, 일관성, 고품질 원두 사용 여부를 평가한다.

바리스타 전문성: 바리스타의 기술과 지식이 핵심 요소다. 뛰어난 음료를 만들어내는 능력, 커피 산지에 대한 이해, 다양한 추출 기법에 대한 숙련도가 중요하게 고려된다.

지속가능성 실천: 윤리적으로 조달된 원두 사용, 친환경적 운영 방식, 지역사회 참여에 대한 노력 여부를 평가한다.

고객 서비스: 탁월한 서비스는 기억에 남는 경험으로 이어진다. 직원들의 세심함, 친절함, 그리고 전문성이 평가 대상이다.

분위기와 공간: 매장의 환경은 전반적인 경험에 있어 매우 중요한 요소다. 인테리어, 좌석 배치, 조명, 음악, 그리고 공간이 주는 전체적인 분위기 등이 모두 평가된다.

음식 및 페이스트리 품질: 커피가 핵심이지만, 함께 제공되는 음식과 페이스트리의 품질과 다양성 역시 중요한 평가 기준이다.

혁신성: 창의성, 혁신적인 추출 기법, 독창적인 메뉴로 두각을 나타내는 커피숍이 주목받는다.

일관성: 시간이나 상황에 관계없이 높은 품질과 서비스를 유지하는 능력은 필수적이다.

선정된 커피숍들은 커피 자체의 우수성뿐 아니라, 시간이 지나도 변함없이 완성도 높고 차별화된 경험을 일관되게 제공하는 역량으로 두각을 나타내고 있다.

국제 심사단은 커피, 미식, 호스피탈리티 산업을 대표하는 주요 인사들로 구성돼 있다. 지역별 평가를 이끄는 전문가로는 북미의 캣 멜하임(Kat Melheim)과 팩 카티솜사쿨(Pack Katisomsakul), 유럽의 미할리스 디미트라코풀로스(Michalis Dimitrakopoulos)와 다라 산타나(Dara Santana), 남미의 다르베리스 리바스(Darveris Rivas), 아시아 및 중동의 탄티 하르토노(Tanty Hartono), 성희 타크(Sunghee Tark), 마리암 에린(Mariam Erin), 오세아니아의 잭 심프슨(Jack Simpson), 아프리카의 졸리 말린(Jolie Marlene) 등이 참여하고 있다. 이 글로벌 위원회는 포용적이면서도 전문성에 기반한 관점을 통해, 전 세계 커피 생태계의 풍부함과 진화, 다양성을 폭넓게 반영한다.

글로벌 무대: 커피페스트 마드리드 (CoffeeFest Madrid)

시상식은 유럽을 대표하는 고품질 커피 및 트렌드 선도 호스피탈리티 축제인 커피페스트 마드리드 2026( CoffeeFest Madrid 2026) 기간 중 진행된다. 행사는 2월 14일부터 16일까지 마드리드 IFEMA에서 열린다. 네오드링크스(Neodrinks)가 주최하는 커피페스트는 글로벌 커피 문화의 최전선에 서고자 하는 브랜드, 로스터, 업계 전문가, 커피 애호가들이 한자리에 모이는 국제 행사다.

Neodrinks 소개

네오드링크스(Neodrinks)는 호스피탈리티, 식음료, 커머스 분야의 트렌드를 활성화하는 데 주력하는 플랫폼이다. The Drinks Show, Madrid Cocktail Week, Top Cocktail Bars, CoffeeFest 등 주요 업계 이니셔티브를 이끌고 있으며, 스페인에서 스페셜티 커피 협회(SCA)의 공식 챔피언십을 주관하고 있다.

DaVinci Gourmet 소개

다빈치 고메(DaVinci Gourmet)는 혁신과 지속가능성을 중시하며 푸드서비스 채널을 위한 음료 솔루션을 제공하는 글로벌 음료 브랜드다. 다빈치 고메에게 커피에 대한 열정은 모든 활동의 중심에 있다. 최고 품질의 원료로 만든 진정성 있는 풍부한 풍미의 팔레트를 제공해, 음료 아티스트들이 다음 걸작을 창조할 수 있도록 돕는다. ​

후원사

2026년 ‘다빈치 고메와 함께하는 세계 100대 커피숍(The World’s 100 Best Coffee Shops with DaVinci Gourmet)’은 다빈치 고메가 글로벌 및 타이틀 스폰서로 참여하며, 슬레이어(Slayer), 마르키바(Markibar), 크롭스터(Cropster), 커피페스트 마드리드(CoffeeFest Madrid)가 메인 스폰서로 함께한다. 또한 피다텍(Fidatec)과 콜롬비아 커피 재배자 연맹(크래프트 스페셜티 커피, National Federation of Coffee Growers of Colombia)이 스폰서로 참여한다. 이들의 후원은 본 이니셔티브의 국제적 영향력을 강화하고, 커피가 지닌 문화적·미식적 가치의 중요성을 한층 더 부각시키고 있다.

언론 문의나 인터뷰 요청 관련:

Be Cooltural

prensa@becooltural.com