The World’s 100 Best Coffee Shops 2026 with DaVinci Gourmet: penarafan global kopi akan diperkenalkan di Madrid

Senarai penarafan ini akan diumumkan pada 16 Februari sempena CoffeeFest Madrid, selepas menilai lebih daripada 15,000 kedai kopi dari seluruh dunia

Sebagai penanda aras utama industri kopi global: lebih daripada 800 pakar industri dan 350,000 undian awam membentuk penarafan terakhir

Senarai ini menonjolkan pertumbuhan pesat kopi berkualiti di negara-negara seperti Amerika Syarikat, Australia, Colombia, Peru, China, Filipina, Malaysia, Mexico, Korea, UAE, Chile dan Sepanyol

MADRID, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Edisi terbaharu The World's 100 Best Coffee Shops with DaVinci Gourmet akan diumumkan secara rasmi pada 16 Februari, jam 1:00 tengah hari sempena CoffeeFest Madrid, acara antarabangsa yang menghimpunkan yang terbaik dalam dunia kopi.

Berdasarkan penilaian terhadap lebih 15,000 kedai kopi di seluruh dunia serta gabungan pandangan lebih 800 hakim pakar bersama 350,000 undian awam, penarafan ini telah menjadi panduan global bagi kopi istimewa dan pengalaman menikmati kopi premium.

Senarai ini menonjolkan pembangunan ekosistem kopi yang sedang berkembang dan yang telah mapan di pasaran utama seperti Amerika Syarikat, Australia, Colombia, Peru, Filipina dan Sepanyol, sekali gus memperlihatkan kekuatan gerakan global yang terus berkembang merentasi pelbagai rantau.

“Penarafan ini bukan sekadar senarai kedai kopi cemerlang; ia adalah gambaran tentang detik budaya, kreativiti dan profesionalisme yang sedang dialami oleh industri kopi di seluruh dunia,” kata César Ramírez, Ketua Pegawai Eksekutif bagi The World’s 100 Best Coffee Shops with DaVinci Gourmet.

“Kerjasama kami dengan The World’s 100 Best Coffee Shops meraikan kreativiti, ketelitian dan semangat dalam dunia kopi. “Sebagai jenama penyelesaian minuman global yang memperjuangkan budaya kafe dan komuniti kopi, kami di DaVinci Gourmet berbangga menyokong inisiatif yang mengiktiraf kedai kopi paling menginspirasikan di dunia — dinilai oleh pakar, dipilih oleh pencinta kopi,” kata Eloise Dubuisson, Pengurus Besar, Foodservice Brands, Kerry Asia Pacific, Middle East & Africa.

Proses penilaian global

Untuk memastikan proses yang adil, teliti dan mencerminkan kepelbagaian, penarafan ini bergantung pada juri antarabangsa yang terdiri daripada lebih 800 profesional dalam sektor kopi dan gastronomi, yang mengetuai penilaian di pelbagai rantau di seluruh dunia.

Proses pemilihan ini menggabungkan kriteria pakar (70%) dan undian awam (30%), sekali gus memastikan perspektif yang menyeluruh, pelbagai dan mencerminkan sektor.

Kriteria penilaian, yang diterapkan secara seragam di seluruh dunia, adalah:

Kualiti kopi: Profil rasa, aroma, konsistensi serta penggunaan biji kopi yang berkualiti tinggi dinilai.

Kepakaran barista: Kemahiran dan pengetahuan barista menjadi faktor utama. Keupayaan mereka menghasilkan minuman luar biasa, memahami asal-usul kopi serta menguasai pelbagai teknik penyediaan diberi nilai.

Amalan kelestarian: Komitmen terhadap penggunaan biji kopi yang diperoleh secara beretika, amalan mesra alam dan penglibatan dengan komuniti setempat diambil kira.

Khidmat pelanggan: Layanan yang luar biasa diterjemahkan kepada pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Keprihatinan, keramahan dan pengetahuan kakitangan dinilai.

Suasana dan persekitaran: Suasana menjadi elemen penting yang membentuk pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Dekorasi, susun atur tempat duduk, pencahayaan, muzik serta suasana keseluruhan kedai dianalisis.

Kualiti makanan dan pastri: Walaupun kopi menjadi fokus utama, kualiti dan kepelbagaian makanan serta pastri yang ditawarkan turut penting.

Inovasi: Kedai kopi yang menonjol kerana kreativiti, teknik bancuhan yang inovatif, serta penawaran unik, diiktiraf.

Konsistensi: Mengekalkan standard tinggi dari segi kualiti dan khidmat, tanpa mengira masa atau keadaan, adalah penting.

Kedai kopi yang terpilih menonjol bukan sahaja kerana tawaran kopi mereka, tetapi juga kerana keupayaan untuk menyampaikan pengalaman yang menyeluruh, unik, dan konsisten dari masa ke semasa.

Juri antarabangsa terdiri daripada tokoh terkemuka dalam industri kopi, gastronomi dan hospitaliti. Antara profesional yang mengetuai penilaian di peringkat serantau ialah Kat Melheim dan Pack Katisomsakul (Amerika Utara), Michalis Dimitrakopoulos dan Dara Santana (Eropah), Darveris Rivas (Amerika Selatan), Tanty Hartono, Sunghee Tark, dan Mariam Erin (Asia dan Timur Tengah), Jack Simpson (Oceania), serta Jolie Marlene (Afrika). Jawatankuasa global ini memastikan perspektif yang inklusif dan dipacu oleh kepakaran, mampu mencerminkan kekayaan, evolusi serta kepelbagaian ekosistem kopi pada skala antarabangsa.

Pentas global: CoffeeFest Madrid

Majlis penganugerahan akan berlangsung semasa CoffeeFest Madrid 2026, festival terkemuka Eropah untuk kopi berkualiti dan hospitaliti berwawasan, dari 14 hingga 16 Februari di IFEMA Madrid. Dianjurkan oleh Neodrinks, CoffeeFest ialah perhimpunan antarabangsa untuk jenama, pemanggang kopi, profesional dan pencinta kopi yang ingin terus memacu budaya kopi global.

Perihal Neodrinks

Neodrinks ialah sebuah platform yang memberi tumpuan kepada memacukan trend dalam hospitaliti, makanan & minuman serta perdagangan. Neodrinks merupakan pemacu di sebalik inisiatif industri terkemuka seperti The Drinks Show, Madrid Cocktail Week, Top Cocktail Bars dan CoffeeFest, serta bertanggungjawab menganjurkan kejohanan rasmi Specialty Coffee Association (SCA) di Sepanyol.



Perihal DaVinci Gourmet

DaVinci Gourmet ialah jenama minuman global yang menekankan inovasi dan kelestarian, sambil menawarkan penyelesaian minuman untuk saluran Foodservice. Di DaVinci Gourmet, semangat mendalam kami terhadap kopi adalah teras kepada setiap usaha kami. Kami menyediakan palet dinamik dengan rasa autentik yang dihasilkan daripada bahan berkualiti tinggi, sekali gus memperkasa pencipta minuman untuk menghasilkan karya agung mereka yang seterusnya.

Penaja

Edisi 2026 bagi The World’s 100 Best with DaVinci Gourmet Coffee Shops disokong oleh DaVinci Gourmet sebagai Penaja Global dan Utama; Slayer, Markibar, Cropster dan CoffeeFest Madrid sebagai Penaja Utama; serta Fidatec dan Persekutuan Kebangsaan Penanam Kopi Colombia (Craft Specialty Coffees) sebagai Penaja. Komitmen mereka mengukuhkan jangkauan antarabangsa inisiatif ini dan memperteguh nilai kopi sebagai kuasa budaya dan gastronomi.

