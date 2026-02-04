2026 年 DaVinci Gourmet World’s 100 Best Coffee Shops 榜单：全球咖啡排名将在马德里揭晓

在对世界各地 15,000 多家咖啡馆进行评选后，该榜单将于 2 月 16 日在马德里 CoffeeFest 举办期间公布

全球咖啡界的权威榜单：由 800 余名行业专家和 35 万张公众选票共同决定最终排名

该榜单反映出精品咖啡在多个国家蓬勃兴起，其中包括美国、澳大利亚、哥伦比亚、秘鲁、中国、菲律宾、马来西亚、墨西哥、韩国、阿联酋、智利和西班牙

马德里, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 新一届 DaVinci Gourmet World’s 100 Best Coffee Shops 将于 2 月 16 日下午 1:00 在汇聚全球咖啡界精英的国际盛会马德里 CoffeeFest 举办期间正式公布。

在综合评估全球 15,000 多家咖啡馆、听取 800 余位专家评委意见，并汇集 350,000 张公众选票的基础上，该排名已成为全球精品咖啡与高品质咖啡体验的权威参考指南。

该榜单着重展示了美国、澳大利亚、哥伦比亚、秘鲁、菲律宾和西班牙等国的新兴和成熟咖啡市场，彰显了咖啡文化这一全球性潮流在世界各地持续发展的强劲势头。

DaVinci Gourmet World’s 100 Best Coffee Shops 首席执行官 César Ramírez 表示：“这份排名不仅仅是一份列举杰出咖啡馆的榜单；更是全球咖啡所处的文化、创意和专业发展时刻的缩影。”

“我们与世界百佳咖啡馆榜单的合作，旨在表彰咖啡界对创意、精湛技艺和满腔热忱的尊崇。 作为一家致力于推广咖啡馆文化、凝聚全球咖啡社群的饮品解决方案品牌，DaVinci Gourmet 非常荣幸能够支持此项榜单的发布。该榜单经专业评审审议，并由咖啡爱好者投票产生，旨在发掘全球最具吸引力的咖啡馆，我们为此深感自豪。”Kerry 集团亚太、中东及非洲地区餐饮服务品牌总经理 Eloise Dubuisson 说道。

全球评选过程

为确保评选过程兼具公平性、严谨性与代表性，本榜单邀请了 800 余位咖啡与美食界的国际专业人士组成评审团，在全球各大区域经精心评选而成。

评选过程综合了专家评审 (占 70%) 和公众投票 (占 30%)，以确保该榜单汇聚专业深度与大众视角，形成兼具全面性、多元性和代表性的评审结果。

全球统一评审标准如下：

咖啡品质：对高品质咖啡豆的风味特征、香气、一致性和使用效果进行评估。

咖啡师技艺：咖啡师的技能和知识至关重要。 榜单看重咖啡师的核心能力，包括其调制卓越饮品的技术、对咖啡产地的深刻理解，以及对多种萃取方式的熟练掌握。

可持续发展实践：该榜单考量了提名店铺是否选用符合道德采购标准的咖啡豆、落实环保举措，以及是否积极参与本地社区活动。

顾客服务：卓越的服务造就难忘的体验。 员工的专注度、友好度和知识水平均在评估范畴内。

氛围与环境：咖啡馆的环境对整体体验至关重要。 评审团对装修、座位布局、灯光、音乐以及场所的总体氛围都进行了分析。

食物及糕点品质：虽然咖啡是主角，但搭配的食物和糕点的质量与种类也同样重要。

创新性：该榜单表彰那些在创意呈现、冲煮技艺革新以及提供独特产品或服务方面表现卓越的咖啡馆。

一致性：无论何时何地，始终保持产品与服务的高标准是关键所在。

入选的咖啡馆不仅在咖啡品质上表现卓越，更能持续提供连贯完整、特色鲜明且始终如一的整体体验，因而备受认可。

国际评审团由来自咖啡、美食和酒店行业的领军人物组成。 负责大区评估的专业人员有：Kat Melheim 及 Pack Katisomsakul（北美洲），Michalis Dimitrakopoulos 及 Dara Santana（欧洲），Darveris Rivas（南美洲），Tanty Hartono、Sunghee Tark、Mariam Erin（亚洲及中东），Jack Simpson（大洋洲），以及 Jolie Marlene（非洲）。 这一全球评选团队确保了专家主导的包容性视角，能够在全球范围内反映咖啡生态体系的丰富性、演变性和多样性。

全球舞台：马德里 CoffeeFest

颁奖典礼将于 2026 年马德里 CoffeeFest 举办期间进行。CoffeeFest 是欧洲首屈一指的优质咖啡与趋势引领酒店业盛会，将于 2 月 14 日至 16 日在马德里国际展览中心 (IFEMA) 举行。 CoffeeFest 由 Neodrinks 主办，是一场面向各大品牌、烘焙商、专业人士以及咖啡爱好者的国际盛会，持续引领参与者掌握全球咖啡文化的前沿动态。

关于 Neodrinks

Neodrinks 是一家专注于引领酒店业、餐饮业和商业领域潮流趋势的平台。 多项重要行业活动背后都有它的身影，例如 The Drinks Show、Madrid Cocktail Week、Top Cocktail Bars 和 CoffeeFest。此外，Neodrinks 还组织了西班牙精品咖啡协会 (SCA) 官方锦标赛。

关于 DaVinci Gourmet

DaVinci Gourmet 是一家注重创新和可持续发展的全球饮料品牌，同时为餐饮服务渠道打造饮品解决方案。 在 DaVinci Gourmet，对咖啡的热爱是我们做好一切事情的核心。 我们精选顶级原料，调配出丰富而纯正的风味组合，助力每一位饮品艺术家成就独特杰作。

赞助商

2026 年 DaVinci Gourmet World’s 100 Best Coffee Shops 榜单由全球及冠名赞助商 DaVinci Gourmet、主要赞助商 Slayer、Markibar、Cropster、马德里 CoffeeFest，以及赞助商 Fidatec、哥伦比亚全国咖啡种植者联合会 (Craft Specialty Coffees) 提供支持。 以上机构的支持进一步扩大了本活动的国际影响，也凸显了咖啡所蕴含的文化魅力与美食价值。

媒体垂询或采访：

Be Cooltural

prensa@becooltural.com