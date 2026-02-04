由 DaVinci Gourmet 鼎力贊助的 The World’s 100 Best Coffee Shops 2026 全球百大咖啡室排名將於馬德里揭盅

對來自全球各地超過 15,000 間咖啡室作出評點後，該名單將於 2 月 16 日在 CoffeeFest Madrid（馬德里咖啡節）期間公佈

馬德里, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由 DaVinci Gourmet 傾力贊助，新一屆的 The World’s 100 Best Coffee Shops（2026 年全球百大咖啡室）名單將於 2 月 16 日下午 1:00 在 CoffeeFest Madrid（馬德里咖啡節）期間正式公佈。該咖啡節是匯聚全球咖啡精英的國際盛會。

對來自全球各地超過 15,000 間咖啡室作出評點後，再結合 800 多位專業評審的見解及 350,000 張公眾投票，該排行榜儼然成為全球精品咖啡和優質咖啡體驗的權威指南。

名單重點關注在美國、澳洲、哥倫比亞、秘魯、菲律賓及西班牙等國家新興與成熟的咖啡風貌，展現各個地區咖啡產業持續發展的強大趨勢。

由 DaVinci Gourmet 贊助的 The World’s 100 Best Coffee Shops 行政總裁 César Ramírez 透露：「這項排名不單是一份優秀咖啡室的名單，亦是咖啡在世界各地文化、創意及專業發展現狀的寫照。」

Kerry 亞太區、中東及非洲餐飲服務品牌總經理 Eloise Dubuisson 說道：「我們與 The World's 100 Best Coffee Shops 攜手合作，致力讚揚咖啡行業帶來的創意、精湛工藝和滿腔熱誠。 DaVinci Gourmet 作為積極推廣咖啡文化及咖啡社群的全球飲品服務品牌，對於能夠支持這項透過專家評點，並由咖啡愛好者投票選出，向全球最激勵人心咖啡室作出表彰的活動，我們感到相當驕傲。」

全球評選過程

為確保過程公正、嚴謹且具有代表性，該排行榜由一個 800 多位來自咖啡業界及美食界專業人士所組成的國際評審團負責，於全球不同地區帶領評估工作。

甄選過程糅合專家意見 (70%) 和公眾投票 (30%)，確保評選結果全面、多元化並具有代表性，反映業界觀點。

評估標準在全球範圍內一致適用，詳列如下：

咖啡質素：評估咖啡的風味、芳香程度、穩定性，以及對優質咖啡豆的使用。

咖啡師的專業技藝：咖啡師的技能和知識為關鍵所在。 評估咖啡師製作優秀飲品的能力、對咖啡產地來源的認識，以及對各種沖調技巧的精心掌握。

對可持續發展的實踐：考量咖啡室對符合道德規範的咖啡豆採購、環保的實踐，以及在當地社群的參與。

客戶服務：卓越服務可帶來令人難忘的體驗。 評估員工的細心程度、友善程度及知識。

環境氣氛：環境對於整體體驗而言，極為重要。 對咖啡室的裝修及裝飾、座位分佈、燈光、音樂及整體氣氛作全面分析。

食物與糕點質素：咖啡固然是核心所在，但配餐食物與糕點的質素及種類同樣重要。

創新：以極具創意、創新風格的沖泡技藝及獨特產品脫穎而出的咖啡室，將會獲得嘉許。

穩定性：不論任何時間或場合，維持高水平的質素及服務極為重要。

入選的咖啡室不單以咖啡出品而為人樂道，亦能持之以恒，時刻提供完整、獨特和始終如一的體驗。

國際評審團由來自咖啡、美食和款待業界的領袖人物所組成。 帶領地區評估工作的專業人員包括：Kat Melheim 和 Pack Katisomsakul（北美洲）、Michalis Dimitrakopoulos 和 Dara Santana（歐洲）、Darveris Rivas（南美洲）、Tanty Hartono、Sunghee Tark 和 Mariam Erin（亞洲及中東）、Jack Simpson（大洋洲）及 Jolie Marlene（非洲）。 此全球性的委員會，確保評審多元包容並以專家的視角觀點為導向，足以反映全球咖啡生態系統的豐富程度、發展演變及多樣性。

全球舞台：CoffeeFest Madrid（馬德里咖啡節）

頒獎典禮將於 CoffeeFest Madrid 2026（2026 年馬德里咖啡節）期間舉行。CoffeeFest Madrid 是歐洲頂尖的優質咖啡及引領潮流的餐飲節慶盛會，2 月 14 日至 16 日將於馬德里國際會展中心 (IFEMA Madrid) 舉行。 由 Neodrinks 舉辦的 CoffeeFest，是一項引領全球咖啡文化潮流的國際盛會，讓一眾品牌、烘焙商、專業人士和咖啡愛好者聚首一堂。

關於 Neodrinks

Neodrinks 是一個專注於推動款待業、餐飲業及商業領域潮流的平台。 它是眾多頂尖行業倡議活動，例如 The Drinks Show（飲品展）、Madrid Cocktail Week（馬德里雞尾酒週）、Top Cocktail Bars（頂尖雞尾酒吧） 及 CoffeeFest（咖啡節）等，並負責籌辦在西班牙舉行的Specialty Coffee Association (SCA，精品咖啡協會)的官方錦標賽。

關於 DaVinci Gourmet

DaVinci Gourmet 為全球的飲品品牌，專注於創新及可持續發展，同時為餐飲服務渠道提供飲品解決方案。 對咖啡的熱誠，是 DaVinci Gourmet 一切業務的核心所在。 我們嚴選最優質的材料精心調製，提供豐富多元化的純正風味，讓調飲大師級人馬能成就下一個經典傑作。

贊助商

2026 年度 DaVinci Gourmet The World’s 100 Best Coffee Shops（DaVinci Gourmet 全球百大咖啡室），由 DaVinci Gourmet 傾力支持，擔任全球及冠名贊助商；由 Slayer、Markibar、Cropster 及 CoffeeFest Madrid（馬德里咖啡節）擔當主要贊助商；而 Fidatec 及 National Federation of Coffee Growers of Colombia（哥倫比亞國家咖啡生產者協會，手工精品咖啡）則擔任贊助商。 上述各方所作出的承諾，有助加強這項活動在國際間的影響力，並且鞏固咖啡推動文化及美食發展的重要價值。

