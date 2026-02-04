Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP ab sofort auf Deutsche Börse Xetra handelbar

Investition in Bitcoin und Gold durch eine regelbasierte Indexmethodik

ETP ermöglicht Anleger, gleichzeitig vom Potenzial des Bitcoin und der Stabilität von Gold zu profitieren

Dynamisches Allokationskonzept auf Basis von Markttrends und Volatilitätsindikatoren

Produkt wurd gemeinsam mit Diaman Partners entwickelt, einem von Azimut unterstützten UCITS-Fondsmanager

4. Februar 2026. Frankfurt: Bitwise gibt heute die Aufnahme der Notierung des Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP (Ticker: BTCG; ISIN: DE000A4AKW34) an der Deutschen Börse Xetra bekannt. Das ETP wurde zuerst an der Euronext Paris und Amsterdam notiert, ist in Deutschland emittiert und dort domiziliert.

Das ETP bildet physisch den Diaman Bitcoin & Gold Index nach. Dieser verteilt das verwaltete Vermögen dynamisch und regelbasiert zwischen Bitcoin und Gold. Die Indexmethodik passt die relative Gewichtung jedes Vermögenswerts auf der Grundlage vordefinierter Risikoindikatoren an, um die sich im Laufe der Zeit verändernden Marktbedingungen widerzuspiegeln. Der Ansatz zielt darauf ab, innerhalb einer einzigen börsengehandelten Struktur ein Engagement in Vermögenswerten mit unterschiedlichen Merkmalen zu ermöglichen, sodass Anleger sowohl von den Eigenschaften von Bitcoin als auch von denen von Gold profitieren können.

Bradley Duke, Managing Director und Europa-Chef von Bitwise, kommentiert: „Wir bei Bitwise freuen uns sehr, das Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP („BTCG“) an Xetra notieren zu können und damit ein so innovatives Produkt an die größte europäische Börse für Krypto-ETPs zu bringen. Wir sind sehr stolz auf die Zusammenarbeit mit Diaman Partners, durch die wir Anlegern mit BTCG ein Engagement in Bitcoin und Gold ermöglichen, zwei Vermögenswerten mit historisch unterschiedlichen Korrelationseigenschaften.“

Das ETP gleicht die Bitcoin- und Goldallokationen monatlich auf Basis der Diaman Bitcoin & Gold Index-Methodik aus, die ULCER-Indizes verwendet, ein ursprünglich in den späten 1980er Jahren entwickeltes Volatilitätsmaß, um das Abwärtsrisiko zu bewerten und Allokationsentscheidungen zu treffen. Das ETP wird vollständig durch physisches Bitcoin und durch Pax Gold (PAXG) gedeckt, einen Token, der an physisches Gold gebunden ist, das in LBMA-akkreditierten Tresoren in London gelagert wird. Die zugrunde liegenden Vermögenswerte werden bei einer institutionellen Verwahrstelle offline in Cold Storage gehalten.

Daniele Bernardi, CEO von Diaman Partners, äußert sich wie folgt: „Der Bitcoin & Gold Index wurde entwickelt, um Anlegern ein dynamisches Engagement in zwei knappen, sich ergänzenden Vermögenswerten zu bieten, die zur Diversifizierung des Portfolios beitragen können: Bitcoin und Gold. Die Notierung an Xetra erweitert die Palette der Handelsplätze, an denen BTCG ETP verfügbar ist.“



Gold und Bitcoin in einem sich wandelnden makroökonomischen Umfeld

Gold und Bitcoin haben in der Vergangenheit in verschiedenen Marktumfeldern unterschiedliche Verhaltensweisen gezeigt. Gold hat in Zeiten von Marktstress im Vergleich zu vielen Risikoanlagen im Allgemeinen eine geringere Volatilität aufgewiesen, während Bitcoin tendenziell eine höhere Volatilität und eine größere Sensitivität gegenüber Veränderungen der Risikobereitschaft der Anleger gezeigt hat. Infolgedessen können die beiden Vermögenswerte unterschiedlich auf makroökonomische Entwicklungen und Marktzyklen reagieren.

Die jüngsten wirtschaftlichen, monetären und geopolitischen Entwicklungen haben das Interesse an Vermögenswerten, die oft als Wertspeicher angesehen werden, wiederbelebt. Gold hat diese Rolle traditionell erfüllt, unterstützt durch seine physische Knappheit und seine langjährige Bedeutung auf den Finanzmärkten. Bitcoin hingegen hat sich zu einem digitalen Vermögenswert mit besonderen strukturellen Merkmalen entwickelt, darunter ein definierter Angebotsrahmen und die Möglichkeit, ohne zentralisierte Zwischenhändler übertragen zu werden.

Wichtige Produktdaten

ETP Name Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP Kürzel BTCG ISIN DE000A4AKW34 Primärnotierung Xetra, Euronext PR & AMS, NASDAQ Stockholm TER 1,49% p.a. Domizil Deutschland Basiswert Diaman Bitcoin & Gold Index Replikationsmethode Vollständig hinterlegt (100%)



Anleger sollten beachten, dass Investitionen in Kryptowerten mit erheblichen Risiken verbunden sind, unter anderem:

Volatilitätsrisiko: Die Preise von Krypto-Assets und von börsengehandelten Krypto-Produkten (ETPs) können erheblichen Schwankungen unterliegen.

Liquiditätsrisiko: Markttiefe und Handelsvolumina können variieren und die Ausführung von Transaktionen beeinflussen.

Verwahrungsrisiko: Trotz Verwahrung auf institutionellem Niveau können digitale Vermögenswerte gegenüber Cyberangriffen und technischen Störungen anfällig bleiben.

Regulatorisches Risiko: Die Behandlung von Krypto-Assets unterliegt weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen.

Marktrisiko: Übergeordnete Marktbewegungen können den Wert des ETP maßgeblich beeinflussen.





Investitionen in kryptogebundene Produkte sind mit hohen Risiken verbunden und können zum teilweisen oder vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Kryptomärkte sind hoch volatil, und Preise können stark und unvorhersehbar schwanken. Die Liquidität kann eingeschränkt sein, was Ihre Fähigkeit beeinträchtigen kann, zu dem von Ihnen erwarteten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Darüber hinaus bestehen zusätzliche Risiken im Zusammenhang mit der Produktstruktur (einschließlich Emittenten- und Kreditrisiken), der Verwahrung und operativen Abläufen sowie mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen. Es besteht das Risiko, dass Sie einen Teil oder den gesamten investierten Kapitalbetrag verlieren. Anleger sollten die vollständigen Informationen den jeweiligen Anleihebedingungen, dem jeweiligen Basisinformationsblatt (BIB oder “KIID”) sowie dem dazugehörigen Basisprospekt entnehmen, einsehbar auf https://bitwiseinvestments.eu/de/resources/



Sie laufen Gefahr, einen Teil oder Ihr gesamtes investiertes Kapital zu verlieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.bitwiseinvestments.eu/de/



Über Diaman Partners

Diaman Partners ist eine auf UCITS und alternative Fonds spezialisierte Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Malta. Sie unterliegt der Aufsicht der MFSA (Malta Financial Services Authority). Das Unternehmen setzt fortschrittliche Algorithmen und die Erfahrung seines Teams ein, um alle Investitionsprozesse effektiv zu steuern. Diaman Partners begann seine Reise vor 20 Jahren in Norditalien. Seitdem stellt das Unternehmen auf Basis quantitativer Modelle und strikter Prozesse durchweg greifbare Ergebnisse sowie Know-how, Expertise und Professionalität unter Beweis. Im Juli 2022 erwarb der an der Mailänder Börse notierte globale Asset und Wealth Manager Azimu eine Beteiligung an Diaman Partners. Diaman Partners fungiert seitdem als Azimuts Geschäftszweig für digitale Vermögenswerte.

Über Bitwise

Bitwise ist einer der weltweit führenden, auf Kryptowährungen spezialisierten Vermögensverwalter mit mehr als 15 Milliarden US-Dollar an verwalteten Kundengeldern. Seit 2017 hat Bitwise eine Erfolgsbilanz bei der Verwaltung einer breiten Palette von Index- und aktiven Lösungen über ETPs, separat verwaltete Konten, Privatfonds und Hedge-Fonds-Strategien aufgestellt – sowohl in den USA als auch in Europa.

In Europa hat Bitwise (ehemals ETC Group) in den vergangenen fünf Jahren eine umfangreiche und innovative Reihe von Krypto-ETPs entwickelt, beispielsweise Europas größtes und liquidestes Bitcoin-ETP oder das erste diversifizierte Krypto-Basket-ETP, das einen MSCI Digital Assets-Index nachbildet.

Diese Familie von Krypto-ETPs ist in Deutschland domiziliert und von der BaFin zugelassen. Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Unternehmen aus der traditionellen Finanzbranche zusammen und stellen sicher, dass 100 % der Vermögenswerte sicher und offline (Cold Storage) bei regulierten Verwahrern gelagert werden.

Die europäischen Produkte von Bitwise umfassen ein Portfolio von sorgfältig entwickelten Finanzinstrumenten, die sich nahtlos in jedes professionelle Portfolio integrieren lassen und ein umfassendes Engagement in Kryptowährungen als Anlageklasse bieten. Der Zugang erfolgt unkompliziert über die großen europäischen Börsen, mit primären Notierungen auf Xetra, der liquidesten Börse für den ETF-Handel in Europa. Privatanleger profitieren vom einfachen Zugang über zahlreiche DIY-/Online-Broker in Verbindung mit der robusten und sicheren physischen ETP-Struktur von Bitwise, die eine Rücknahmefunktion beinhaltet. Weitere Informationen finden Sie unter www.bitwiseinvestments.eu/de/



WICHTIGER HINWEIS:

Dieser Artikel stellt weder eine Anlageberatung dar, noch bildet er ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten. Dieser Artikel dient ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken, und es erfolgt weder ausdrücklich noch implizit eine Zusicherung oder Garantie bezüglich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin enthaltenen Meinungen. Es wird davon abgeraten, Vertrauen in die Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin enthaltenen Meinungen zu setzen. Beachten Sie bitte, dass es sich bei diesem Artikel weder um eine Anlageberatung handelt noch um ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb von Finanzprodukten oder Kryptowerten.

Diversifikation garantiert weder Gewinne noch einen Schutz vor Verlusten.

KEINE ANLAGEBERATUNG. KAPITALVERLUSTRISIKO.

Bevor Sie in Krypto-Exchange Traded Products („ETPs“) investieren, sollten potenzielle Anleger Folgendes berücksichtigen:

Potenzielle Anleger sollten unabhängigen Rat einholen und die relevanten Informationen im Basisprospekt sowie in den endgültigen Bedingungen der ETPs sorgfältig prüfen, insbesondere die Risikofaktoren. Die von der Bitwise Europe GmbH emittierten ETPs sind ausschließlich für Personen geeignet, die über Erfahrung mit Investitionen in Kryptowährungen verfügen. Bei ETPs handelt es sich um Produkte, die schwer zu verstehen sein können. Die Risiken einer Investition sind im Basisprospekt und in den endgültigen Bedingungen beschrieben, die unter www.bitwiseinvestments.eu verfügbar sind. Der Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Eine solche Billigung sollte nicht als Bestätigung der Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Basisprospekts sind, erachtet werden. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die von Bitwise Europe GmbH emittierten ETPs zu investieren, vollends zu verstehen. Das investierte Kapital ist gefährdet, und Verluste bis zur Höhe des investierten Betrags sind möglich. Durch Kryptowährungen besicherte ETPs sind äußerst volatile Anlagen, deren Wertentwicklung unvorhersehbar ist. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Marktpreis von ETPs kann schwanken, sie bieten kein festes Einkommen und entsprechen nicht genau der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Kryptowährung. Investitionen in ETPs sind mit zahlreichen Risiken verbunden, darunter allgemeine Marktrisiken in Bezug auf den Basiswert, ungünstige Preisbewegungen, Währungs-, Liquiditäts-, operationelle, rechtliche und regulatorische Risiken.