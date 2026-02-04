Bitwise quota il Diaman Bitcoin & Gold ETP su Deutsche Börse Xetra

Milano, 4 febbraio 2026 – Bitwise annuncia oggi la quotazione del Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP (ticker: BTCG) su Deutsche Börse Xetra.

L’ETP, inizialmente quotato su Euronext Parigi e Amsterdam ed emesso e domiciliato in Germania, replica fisicamente il Diaman Bitcoin & Gold Index, che applica un’allocazione dinamica e rule-based tra Bitcoin e oro. La metodologia dell’indice, infatti, adegua il peso relativo di ciascun asset sulla base di indicatori di rischio predefiniti, con l’obiettivo di riflettere nel tempo le mutevoli condizioni di mercato.

La strategia è concepita per fornire esposizione ad asset con caratteristiche differenti all’interno di un’unica struttura quotata, consentendo agli investitori di ottenere esposizione alle caratteristiche sia di Bitcoin che dell’oro.

Bradley Duke, Managing Director e Head of Europe di Bitwise, ha commentato: “In Bitwise siamo lieti di poter quotare il Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP (BTCG) su Xetra, portando un prodotto così innovativo sulla principale Borsa europea per i Crypto ETP. Siamo molto orgogliosi della collaborazione con Diaman Partners, che ha permesso di rendere BTCG accessibile agli investitori, offrendo così una esposizione combinata a Bitcoin e oro, due asset con caratteristiche di correlazione storicamente differenti.”

L’ETP ribilancia mensilmente le allocazioni tra Bitcoin e oro sulla base della metodologia del Diaman Bitcoin & Gold Index, che regola dinamicamente il peso relativo di ciascuno in base ai rispettivi valori dell’Ulcer Index - un indicatore di volatilità sviluppato alla fine degli anni ‘80 che misura il rischio di ribasso di un determinato asset. BTCG è inoltre interamente garantito da Bitcoin fisico e da Pax Gold (PAXG), un token digitale legato all'oro fisico conservato nei caveau della London Bullion Market Association (LBMA) a Londra.

Entrambi gli asset a garanzia dell'ETP sono custoditi in modo sicuro in modalità cold-storage da un depositario istituzionale, il che significa che non sono connessi a internet.

Daniele Bernardi, CEO di Diaman Partners, ha aggiunto: “Il Bitcoin & Gold Index è stato progettato per offrire agli investitori un’esposizione dinamica a due asset scarsi e complementari, in grado di contribuire alla diversificazione del portafoglio: Bitcoin e oro. La quotazione su Xetra amplia così la gamma di sedi di negoziazione sulle quali l’ETP BTCG è disponibile”.

Oro e Bitcoin hanno storicamente mostrato comportamenti differenti nei vari contesti di mercato. L’oro ha generalmente evidenziato una volatilità inferiore rispetto a molti asset rischiosi nei periodi di stress dei mercati, mentre Bitcoin ha tendenzialmente mostrato una volatilità più elevata e una maggiore sensibilità ai cambiamenti della propensione al rischio degli investitori. Di conseguenza, i due asset possono reagire in modo diverso agli sviluppi macroeconomici e ai cicli di mercato. I recenti sviluppi economici, monetari e geopolitici hanno rinnovato l’interesse verso asset spesso percepiti come riserve di valore. L’oro ha tradizionalmente svolto questo ruolo, sostenuto dalla sua scarsità fisica e dal suo ruolo consolidato nei mercati finanziari. Bitcoin, al contrario, si è affermato come asset digitale con caratteristiche strutturali distinte, tra cui un quadro di offerta definito e la possibilità di essere trasferito senza fare affidamento su intermediari centralizzati.

Tabella Prodotto

Nome ETP Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP Primary Ticker BTCG ISIN DE000A4AKW34 Listings Xetra, Euronext PR & AMS, NASDAQ Stockholm TER 1.49% p.a. Domiciliato Germania Sottostante Diaman Bitcoin & Gold Index Metodo di replica Replica Fisica

Maggiori informazioni sul prodotto sono disponibili nella relativa pagina dedicata:

https://bitwiseinvestments.eu/products/bitwise-diaman-bitcoin-gold-etp/.

Gli investitori devono essere consapevoli che investire in crypto asset comporta rischi significativi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

Rischio di Volatilità: Il prezzo dei crypto asset può subire oscillazioni significative.

Il prezzo dei crypto asset può subire oscillazioni significative. Rischio di Liquidità: La profondità di mercato e i volumi di scambio possono variare, influenzando l’esecuzione degli ordini.

La profondità di mercato e i volumi di scambio possono variare, influenzando l’esecuzione degli ordini. Rischio di Custodia: Nonostante soluzioni di custodia di livello istituzionale, gli asset digitali possono essere vulnerabili a minacce informatiche.

Nonostante soluzioni di custodia di livello istituzionale, gli asset digitali possono essere vulnerabili a minacce informatiche. Rischio Normativo: I crypto asset e il loro trattamento sono soggetti a normative in continua evoluzione.

I crypto asset e il loro trattamento sono soggetti a normative in continua evoluzione. Rischio di Mercato: I movimenti più ampi del mercato possono influire sul valore dell’ETP.





Investire in prodotti legati alle criptovalute comporta un rischio elevato e si potrebbe perdere parte o la totalità del capitale investito. I mercati crypto sono altamente volatili e i prezzi possono muoversi in modo brusco e imprevedibile. La liquidità può essere limitata, con un impatto sulla capacità di acquistare o vendere al prezzo desiderato. Esistono ulteriori rischi legati alla struttura del prodotto (incluso il rischio emittente/di credito), alla custodia, ai processi operativi e all’evoluzione della regolamentazione.

Un Key Information Document (KID) è disponibile e dovrebbe essere letto prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento. Il prospetto, il KID e i final terms sono disponibili su:

https://bitwiseinvestments.eu/resources/#Documents e contengono ulteriori informazioni sui rischi e sulle caratteristiche del prodotto.

About Bitwise

Bitwise è uno dei principali asset manager specializzati in criptovalute al mondo. Migliaia di consulenti finanziari, family office e investitori istituzionali collaborano con Bitwise per comprendere e accedere alle opportunità offerte dalle criptovalute. Dal 2017, Bitwise ha stabilito un track record di eccellenza nella gestione di un'ampia gamma di soluzioni indicizzate e attive attraverso ETP, gestioni personalizzate, fondi privati e strategie di hedge fund, sia negli Stati Uniti che in Europa. In Europa, negli ultimi cinque anni Bitwise (ex ETC Group) ha sviluppato un'ampia e innovativa gamma di ETP su criptovalute, tra cui l'ETP sul bitcoin più liquido d'Europa e il primo ETP diversificato Crypto Basket che replica un indice MSCI di asset digitali. Questa famiglia di ETP cripto è domiciliata in Germania e approvata dalla BaFin. Bitwise collabora esclusivamente con istituzioni che operano nel settore finanziario tradizionale, assicurando che il 100% degli asset sia conservato in modo sicuro offline (cold storage) attraverso depositari regolamentati. I prodotti europei di Bitwise comprendono una gamma di strumenti finanziari accuratamente progettati che si integrano perfettamente in qualsiasi portafoglio professionale, fornendo un'esposizione completa alle criptovalute come classe di attivi. L'accesso è immediato attraverso le principali borse europee, con quotazioni primarie su Xetra, la borsa più liquida per la negoziazione di ETF in Europa. Gli investitori al dettaglio beneficiano di un facile accesso attraverso numerosi broker fai-da-te/online, unitamente alla nostra struttura ETP fisica solida e sicura, che include una funzione di rimborso. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bitwiseinvestments.com/eu



About Diaman Partners

Diaman Partners è una Società di Gestione di Fondi di Investimento Alternativi (AIFM) e UCITS autorizzata e regolamentata dalla Malta Financial Services Authority, che combina algoritmi avanzati ed esperienza umana. Fondata 25 anni fa, i modelli quantitativi e i processi rigorosi di Diaman hanno costantemente fornito risultati tangibili. Diaman Partners è supportata da Azimut, uno dei principali gestori patrimoniali indipendenti in Europa.



Informazioni importanti

Questa comunicazione ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti; le opinioni espresse riflettono il punto di vista di Bitwise e non rappresentano un’offerta né una sollecitazione all’acquisto di prodotti finanziari o criptovalute. Il presente comunicato stampa è emesso da Bitwise Europe GmbH (“BEU”), società a responsabilità limitata con sede in Germania, unicamente a scopo informativo e in conformità a tutte le leggi e normative applicabili.

BEU non fornisce alcuna garanzia, né esplicita né implicita, circa la correttezza, accuratezza, completezza o adeguatezza delle informazioni o delle opinioni contenute nel presente documento. Si raccomanda di non fare affidamento sulla correttezza, accuratezza, completezza o adeguatezza delle informazioni qui riportate.

Si segnala inoltre che alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni o potrebbero essere offerti esclusivamente a investitori professionali o qualificati, come definiti dalle normative applicabili, tra cui la MiFID II (UE), il Financial Services and Markets Act (Regno Unito) e la Swiss Financial Services Act (FinSA). Gli investitori sono invitati a consultare i propri consulenti legali o finanziari prima di assumere qualsiasi decisione di investimento.

I riferimenti all’ISK riguardano esclusivamente la disponibilità del wrapper fiscale e non costituiscono in alcun modo consulenza fiscale. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale dell’investitore e può essere soggetto a modifiche. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il nostro sito web o contattarci direttamente all’indirizzo europe@bitwiseinvestments.com.

Le opinioni espresse rappresentano il punto di vista di Bitwise alla data di pubblicazione. Esse possono cambiare nel tempo e non vi è alcuna garanzia che si realizzino.

Prima di investire in Exchange Traded Products (“ETP”) su criptovalute, gli investitori potenziali dovrebbero considerare quanto segue:

Gli investitori dovrebbero richiedere una consulenza indipendente e fare riferimento alle informazioni contenute nel prospetto di base e nei final terms relativi agli ETP, con particolare attenzione ai fattori di rischio. La diversificazione non garantisce profitti né protegge dalle perdite. Gli ETP emessi da BEU sono destinati unicamente a soggetti con esperienza negli investimenti in criptovalute; i rischi connessi a tali investimenti sono illustrati nel prospetto e nei final terms disponibili su www.bitwiseinvestments.eu. Il capitale investito è a rischio e sono possibili perdite fino all’intero importo investito. Gli ETP garantiti da criptovalute sono strumenti altamente volatili e la loro performance non è prevedibile. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Il prezzo di mercato degli ETP può variare e tali strumenti non offrono reddito fisso né replicano con precisione la performance delle criptovalute sottostanti.

Investire negli ETP comporta numerosi rischi, tra cui rischi generali di mercato relativi all’asset sottostante, movimenti avversi dei prezzi, rischi di cambio, rischi di liquidità, rischi operativi, legali e normativi.