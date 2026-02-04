Virtune AB (Publ) (“Virtune”) har genomfört den månatliga rebalanseringen för januari 2026 av Virtune Crypto Top 10 Index ETP, Nordens första kryptoindex-ETP

Stockholm, 4 februari 2026 - Virtune meddelar idag att man har slutfört den månatliga rebalanseringen för Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEK / EUR som är noterad på Nasdaq Stockholm för både SEK-varianten (ISIN-kod SE0020052207, tickernamn VIR10SEK) och EUR-varianten (ISIN-kod SE0020052215, tickernamn VIR10EUR).



Utöver Virtune Crypto Top 10 Index ETP så innefattar Virtunes produktportfölj:



Virtune Bitcoin ETP

Virtune Stellar ETP

Virtune Staked Ethereum ETP

Virtune Staked Solana ETP

Virtune Staked Polkadot ETP

Virtune Litecoin ETP

Virtune XRP ETP

Virtune Avalanche ETP

Virtune Chainlink ETP

Virtune Arbitrum ETP

Virtune Staked Polygon ETP

Virtune Staked Cardano ETP

Virtune Crypto Altcoin Index ETP

Virtune Bitcoin Prime ETP

Virtune Coinbase 50 Index ETP

Virtune Staked Near ETP

Virtune Sui ETP

Virtune Stablecoin ETP

Virtune Bittensor ETP

Virtune BNB ETP

Indexallokering per den 30 januari (före rebalansering):

Bitcoin: 40,45%

Ethereum: 36,05%

XRP: 11,53%

Solana: 7,00%

Cardano: 1,29%

Bitcoin Cash: 1,17%

Chainlink: 0,81%

Stellar: 0,68%

Litecoin: 0,53%

Avalanche: 0,50%

Indexallokering per den 30 januari (efter rebalansering):