Offentliggørelse af prospekt, Investeringsforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres et ajourført prospekt for Linde & Partners-afdelingerne i Investeringsforeningen Wealth Invest.

Prospektet er ajourført med opdaterede løbende omkostningssatser for de af prospektet omfattede afdelinger.

Prospektet er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via foreningens hjemmeside.

For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.


Med venlig hilsen 

Investeringsforeningen Wealth Invest

