QNA Marcom & Events fortalece su presencia en APAC con el lanzamiento de su oficina en Mumbai

MUMBAI, India, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- QNA Marcom & Events, líder global en marketing estratégico, conferencias B2B y plataformas de desarrollo de marca, anunció el lanzamiento de su sede en Asia-Pacífico (APAC) en Mumbai, marcando un hito significativo en la expansión de la compañía en la región. El lanzamiento coincide con la celebración del décimo aniversario de QNA, conmemorando una década de construcción de plataformas confiables, dinamización de conversaciones de la industria y generación de compromiso significativo en mercados globales.

La oficina fue inaugurada por el Sr. Bharat Mehra, un reconocido empresario, filántropo y asesor estratégico. Es presidente del Radha Meera Trust, fundador de Bharat Mehra Strategies y asesor de confianza de importantes corporativos en India y Medio Oriente. El Sr. Mehra también se desempeña como asesor principal de Anant Ambani y consultor del Sr. Ajay Piramal. Ampliamente reconocido por sus contribuciones humanitarias y liderazgo visionario, su presencia como invitado principal en la inauguración subraya la importancia estratégica de la expansión india de QNA y refleja un compromiso compartido con la innovación, el liderazgo con propósito y el impacto en la comunidad.

Con el lanzamiento de su sede APAC, QNA busca expandir su presencia en India y Asia-Pacífico, creando plataformas de alto impacto alineadas con las necesidades cambiantes del mercado en diversos sectores industriales. La oficina de Mumbai servirá como centro regional de innovación, permitiendo a QNA explorar nuevas geografías, adoptar tecnologías emergentes y ofrecer eventos inmersivos y orientados a resultados para gobiernos, empresas y ecosistemas industriales.

Durante los últimos diez años, QNA ha organizado con éxito más de 150 conferencias y cumbres B2B junto con miles de roadshows curados en más de 20 países, abarcando India, APAC, Medio Oriente, África y Europa. La compañía ha colaborado estrechamente con gobiernos, reguladores, empresas globales y asociaciones industriales, consolidándose como una plataforma confiable para iniciativas nacionales y regionales.

Ankit Shukla, director administrativo de QNA, dijo:

“Mumbai siempre ha sido mi hogar, y establecer la sede APAC de QNA aquí es realmente un sueño hecho realidad. Al cumplir diez años construyendo QNA como plataforma global, este lanzamiento representa un logro tanto profesional como personal. Durante la última década, hemos crecido en más de 20 países a través de alianzas sólidas e iniciativas con propósito. La oficina de Mumbai no es solo una expansión geográfica; refuerza nuestro compromiso a largo plazo con India como mercado clave de crecimiento y centro de innovación".

Conocida por sus eventos ricos en contenido y basados en insights, QNA reúne a líderes empresariales, responsables de políticas, emprendedores y expertos en tecnología para fomentar la colaboración, generar diálogo y promover cambios significativos. La compañía se guía por una misión clara: hacer las preguntas correctas, desafiar el statu quo y compartir insights accionables que empoderen a los líderes a navegar y dar forma a un panorama global en constante evolución.

La oficina de Mumbai marca un nuevo capítulo en la trayectoria de QNA, construida sobre una década de impacto, y refuerza su papel como socio global de conocimiento, facilitador de mercados y catalizador confiable del crecimiento en APAC y más allá.

