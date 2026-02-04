QNA Marcom and Events מחזקת את הנוכחות שלה באסיה פסיפיק עם השקת משרד במומבאי

תמונות עבור המדיה המצורפות להודעה זו זמינות על ידי לחיצה על קישור זה.

מומבאי, הודו, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

QNA Marcom & Events, מובילה עולמית בשיווק אסטרטגי, כנסי B2B ופלטפורמות לבניית מותגים, הודיעה על השקת המטה שלה באסיה-פסיפיק (APAC) במומבאי, מה שמסמן ציון דרך משמעותי בהתרחבות החברה באזור. ההשקה מתרחשת במקביל לסיום עשור של פעילות על ידי QNA, שחוגגת עשר שנים של בניית פלטפורמות אמינות, עיצוב שיח בתעשייה ואפשרות מעורבות משמעותית בשווקים גלובליים.

המשרד נחנך על ידי בהארט מהרה (Bharat Mehra), איש עסקים, פילנתרופ ויועץ אסטרטגי ידוע. הוא יו"ר קרן ראדה מירה (Radha Meera Trust), מייסד Bharat Mehra Strategies, ויועץ מהימן לתאגידים מובילים ברחבי הודו והמזרח התיכון. מהרה משמש גם כיועץ ראשי של אנאנט אמבאני ויועץ של אג'אי פירמאל. ידוע בזכות תרומותיו ההומניטריות ומנהיגותו המחשבתית, נוכחותו כאורח ראשי בטקס הפתיחה מדגישה את החשיבות האסטרטגית של התרחבותה של QNA בהודו ומשקפת מחויבות משותפת לחדשנות, מנהיגות מוכוונת מטרה והשפעה קהילתית.

עם השקת המטה שלה באזור אסיה-פסיפיק, QNA שואפת להרחיב את נוכחותה ברחבי הודו ואסיה-פסיפיק, תוך יצירת פלטפורמות בעלות השפעה גבוהה, התואמות לצרכים המתפתחים של השוק בתחומים שונים בתעשייה. משרד מומבאי ישמש כמרכז חדשנות אזורי, שיאפשר ל-QNA לחקור אזורים גיאוגרפיים חדשים, לאמץ טכנולוגיות מתפתחות ולקיים אירועים סוחפים וממוקדי תוצאות עבור ממשלות, ארגונים ואקוסיסטם בתעשייה.

במהלך עשר השנים האחרונות, QNA העבירה בהצלחה למעלה מ-150 כנסים ופסגות B2B, יחד עם אלפי כנסים שיווקיים שנבחרו ביותר מ-20 מדינות, בהודו, אסיה פסיפיק, המזרח התיכון, אפריקה ואירופה. החברה שיתפה פעולה בשיתוף פעולה הדוק עם ממשלות, רגולטורים, ארגונים בינלאומיים ואיגודי תעשייה, ובכך ביססה את עצמה כבונה פלטפורמות מהימנה ליוזמות לאומיות ואזוריות.

אנקיט שוקלה (Ankit Shukla), מנכ"ל QNA, אמר: "מומבאי תמיד הייתה בית עבורי, והקמת המטה של ​​QNA באזור אסיה-פסיפיק כאן היא באמת חלום שהתגשם. עם השלמת עשר שנים של בניית QNA לפלטפורמה עולמית, השקה זו מייצגת ציון דרך מקצועי ואישי כאחד. בעשור האחרון, צמחנו ביותר מ-20 מדינות באמצעות שותפויות חזקות ויוזמות מוכוונות מטרה. המשרד במומבאי אינו רק התרחבות גיאוגרפית; הוא מחזק את המחויבות ארוכת הטווח שלנו להודו כשוק צמיחה מרכזי ומרכז חדשנות."

QNA, הידועה באירועים עשירים בתוכן ובתובנות, מפגישה מנהיגים עסקיים, קובעי מדיניות, יזמים ומומחי טכנולוגיה כדי לטפח שיתוף פעולה, לעורר דיאלוג ולקדם שינוי משמעותי. החברה מונעת על ידי משימה ברורה: לשאול את השאלות הנכונות, לאתגר את הסטטוס קוו ולשתף תובנות מעשיות המעצימות מנהיגים לנווט ולעצב נוף עולמי מתפתח ללא הרף.

משרד מומבאי מסמן פרק חדש במסע של QNA - בהתבסס על עשור של השפעה - ומחזק את תפקידה כשותפה ידע עולמית, מאפשרת שוק וזרז אמין לצמיחה ברחבי אסיה פסיפיק ומחוצה לה.

למידע נוסף וליצירת קשר:

Ankit Shukla, MD, QNA, info@qna-events.com, +971 552572807