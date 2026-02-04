QNA Marcom and Events Memperkuat Kehadiran di APAC dengan Peluncuran Kantor di Mumbai

Cuplikan Media yang menyertai pengumuman ini tersedia dengan mengklik tautan ini.

MUMBAI, India, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- QNA Marcom & Events, pemimpin global dalam pemasaran strategis, konferensi B2B, dan platform pembangunan merek, telah mengumumkan peluncuran kantor pusat Asia-Pasifik (APAC) di Mumbai, yang menandai tonggak pencapaian penting dalam ekspansi perusahaan di kawasan ini. Peluncuran itu bertepatan dengan genap satu dekade pengoperasian QNA, merayakan sepuluh tahun membangun platform tepercaya, membentuk percakapan industri, dan memungkinkan keterlibatan yang bermakna di pasar global.

Kantor tersebut diresmikan oleh Tn. Bharat Mehra, pengusaha, filantropis, dan penasihat strategis terkemuka. Beliau merupakan Ketua Radha Meera Trust, Pendiri Bharat Mehra Strategies, dan penasihat tepercaya bagi berbagai perusahaan terkemuka di India dan Timur Tengah. Tn. Mehra juga menjabat sebagai Kepala Penasihat untuk Anant Ambani dan Konsultan untuk Tn. Ajay Piramal. Dikenal luas atas kontribusi kemanusiaan dan kepemimpinan pemikirannya, kehadirannya sebagai tamu kehormatan pada peresmian itu menekankan arti penting strategis dari ekspansi QNA di India dan mencerminkan komitmen bersama terhadap inovasi, kepemimpinan yang berorientasi pada tujuan, dan dampak bagi masyarakat.

Dengan peluncuran kantor pusatnya di APAC, QNA ingin memperluas jejaknya di India dan Asia-Pasifik, menciptakan platform berdampak tinggi yang selaras dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang di berbagai kategori industri. Kantor di Mumbai tersebut akan berfungsi sebagai pusat inovasi regional, yang memungkinkan QNA untuk menjelajahi wilayah geografis baru, mengadopsi teknologi yang sedang berkembang, serta menyelenggarakan acara yang imersif dan berorientasi pada hasil bagi pemerintah, perusahaan, dan ekosistem industri.

Selama sepuluh tahun terakhir ini, QNA telah berhasil menyelenggarakan 150+ konferensi dan KTT B2B, bersama dengan ribuan roadshow yang dikurasi di 20+ negara, meliputi India, APAC, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Perusahaan ini telah menjalin kerja sama yang erat dengan pemerintah, regulator, perusahaan global, dan asosiasi industri, yang memosisikan dirinya sebagai pengembang platform tepercaya untuk inisiatif nasional dan regional.

Ankit Shukla, Direktur Pelaksana QNA, mengatakan:

“Mumbai selalu menjadi rumah bagi saya, dan mendirikan kantor pusat APAC QNA di sini benar-benar merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Seiring dengan genapnya sepuluh tahun kami membangun QNA menjadi platform global, peluncuran ini merupakan tonggak pencapaian penting baik secara profesional maupun pribadi. Selama satu dekade terakhir ini, kami telah berkembang di lebih dari 20 negara melalui kemitraan yang kuat dan inisiatif yang berfokus pada tujuan. Kantor di Mumbai ini bukan sekadar perluasan geografis; ini memperkuat komitmen jangka panjang kami terhadap India sebagai pasar pertumbuhan inti dan pusat inovasi.”

Dikenal karena acaranya yang kaya konten dan berbasis wawasan, QNA menyatukan pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, pengusaha, dan pakar teknologi untuk mendorong kolaborasi, memicu dialog, dan menggerakkan perubahan bermakna. Perusahaan ini didorong oleh misi yang jelas: mengajukan pertanyaan yang tepat, menantang status quo, dan berbagi wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang memberdayakan para pemimpin untuk menghadapi dan membentuk lanskap global yang terus berkembang.

Kantor di Mumbai ini menandai babak baru dalam perjalanan QNA—mengembangkan dampak yang telah terwujud selama satu dekade—dan memperkuat perannya sebagai mitra pengetahuan global, penggerak pasar, dan katalis tepercaya bagi pertumbuhan di APAC dan sekitarnya.

Ankit Shukla, MD, QNA, info@qna-events.com, +971 552572807