QNAマーコム＆イベンツ、ムンバイオフィス開設でアジア太平洋地域でのプレゼンスを強化

インド・ムンバイ発, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 戦略的マーケティング、B2Bカンファレンス、ブランド構築プラットフォームの世界的リーダーとして知られるQNAマーコム＆イベンツ (QNA Marcom & Events) は、ムンバイにアジア太平洋 (APAC) 本部を開設したことを発表した。これは、同社の地域全体への事業拡大における重要な節目となる。 この設立は、QNAが事業開始から10年を迎える節目と重なり、信頼性の高いプラットフォームの構築、業界における対話の創出、そして世界市場での有意義なエンゲージメントを実現してきた10年間を記念するものである。

この本部は、著名な実業家であり、慈善家、そして戦略顧問としても知られるバラト・メーラ氏 (Mr. Bharat Mehra)により開所が宣言された。 同氏は、ラダ・ミーラ・トラスト (Radha Meera Trust) の会長、バラット・メーラ・ストラテジーズ (Bharat Mehra Strategies) 創設者であり、インドおよび中東地域の大手企業に対する信頼性の高いアドバイザーとしても活躍している。 また、アナント・アンバニ氏 (Anant Ambani) の最高顧問、アジェイ・ピラマル氏 (Mr. Ajay Piramal) のコンサルタントも務めている。 人道的貢献とソートリーダーシップで広く知られる同氏が、QNAの開設式に主賓として出席したことは、同社のインド展開が持つ戦略的重要性を強調するとともに、イノベーション、目的主導のリーダーシップ、そしてコミュニティへの貢献に対する共通の取り組みを示している。

APAC本部の開設により、QNAはインドおよびアジア太平洋地域全体でのプレゼンス拡大を図るとともに、さまざまな業界分野における進化する市場ニーズに対応した高い影響力を持つプラットフォームの創出を目指している。 このムンバイ本部は地域のイノベーションハブとして機能し、QNAが新たな地域市場を開拓し、新興テクノロジーを採用するとともに、政府、企業、そして業界エコシステム向けに没入型で成果重視のイベントを提供することを可能にする。

QNAは過去10年間で、インド、アジア太平洋、中東、アフリカ、ヨーロッパを含む20カ国以上において、150件を超えるB2Bカンファレンスおよびサミットを成功裏に実施し、さらに数千件のキュレーションされたロードショーを開催してきた。 同社は政府、規制当局、グローバル企業、業界団体と緊密に連携し、国家および地域の各種イニシアチブにおいて信頼されるプラットフォーム構築企業としての地位を確立している。

QNAのマネージングディレクター、アンキット・シュクラ (Ankit Shukla) は次のように述べている。

「ムンバイは常に私にとっての故郷であり、この地にQNAのAPAC本部を設立できたことは、まさに夢が実現したものと言えます。 QNAをグローバルなプラットフォームへと築き上げてきて10年を迎える今、今回の開設は、ビジネス面でも個人としても大きな節目となるものです。 当社は過去10年間、強固なパートナーシップと目的主導の各種イニシアチブを通じて、20カ国以上へと事業を拡大してきました。 ムンバイ本部は単なる地理的な拡大にとどまらず、インドを中核的な成長市場およびイノベーションハブと位置付ける当社の長期的なコミットメントをさらに強化するものです。」

充実したコンテンツと洞察に基づくイベントで知られるQNAは、ビジネスリーダー、政策立案者、起業家、テクノロジー専門家を結集し、コラボレーションを促進するとともに、対話を喚起し、有意義な変革を推進している。 同社は明確な使命を掲げている。それは、適切な問いを立て、現状に挑戦し、リーダーが絶えず変化するグローバルな環境を舵取りし、形作る力となる実行可能な洞察を共有することである。

ムンバイ本部は、QNAの歩みにおける新たな章を切り開くものであり、過去10年間の成果を礎に、グローバルな知見パートナー、市場成長のドライバー、そしてアジア太平洋およびそれ以外の地域における成長を支える信頼される触媒としての役割をさらに強化する。

問い合わせ先:

QNA マネージングディレクター、アンキット・シュクラ、Eメール: info@qna-events.com、電話: +971 552572807