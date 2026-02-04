QNA 마컴 앤 이벤트, 뭄바이 사무소 출범으로 아시아·태평양(APAC) 입지 강화

이번 발표와 함께 제공되는 미디어 스니펫은 해당 링크를 클릭하면 확인할 수 있다.

인도 뭄바이, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 전략 마케팅, B2B 콘퍼런스, 브랜드 구축 플랫폼 분야의 글로벌 선도 기업인 QNA 마컴 & 이벤트 (QNA Marcom & Events)가 아시아·태평양(APAC) 지역 본부를 인도 뭄바이에 공식 출범했다고 밝혔다. 이번 출범은 QNA의 지역 내 사업 확장을 알리는 중요한 이정표로, 회사가 설립 10주년을 맞아 지난 10년간 신뢰받는 플랫폼을 구축하고 산업 담론을 형성하며 글로벌 시장 전반에서 의미 있는 교류를 이끌어온 성과와 시점을 같이한다.

이번 사무소 개소식은 저명한 기업인이자 자선가, 전략 자문가인 바랏 메라(Bharat Mehra) 회장이 주관했다. 그는 라다 미라 트러스트(Radha Meera Trust) 이사장이며, 바라트 메라 스트래티지스(Bharat Mehra Strategies)의 설립자이자 인도와 중동 지역 주요 기업들의 신뢰받는 전략 자문으로 활동하고 있다. 또한 아난트 암바니(Anant Ambani)의 수석 자문역과 아제이 피라말(Ajay Piramal) 회장의 컨설턴트도 맡고 있다. 인도적 기여와 사상적 리더십으로 널리 알려진 그의 개소식 참석은 QNA의 인도 시장 확장이 지니는 전략적 중요성을 부각시키는 동시에, 혁신과 목적 중심의 리더십, 그리고 공동체에 대한 긍정적 영향이라는 양측의 공통된 비전을 보여준다.

아시아·태평양(APAC) 지역 본부 출범을 계기로 QNA는 인도와 아시아·태평양 전역에서 사업 기반을 본격적으로 확대하고, 다양한 산업 분야에서 변화하는 시장 수요에 부합하는 고성과 플랫폼을 구축해 나갈 계획이다. 뭄바이 사무소는 지역 혁신 허브 역할을 수행하며, QNA가 새로운 시장을 개척하고 신기술을 도입하는 한편, 정부·기업·산업 생태계를 대상으로 몰입도 높고 성과 중심의 행사를 제공하는 거점이 될 예정이다.

지난 10년간 QNA는 150회 이상의 B2B 콘퍼런스와 서밋을 성공적으로 개최했으며, 인도, 아시아·태평양, 중동, 아프리카, 유럽 등 20여 개국에서 수천 건의 맞춤형 로드쇼를 진행해 왔다. 또한 각국 정부, 규제 당국, 글로벌 기업, 산업 협회와 긴밀히 협력하며 국가 및 지역 차원의 이니셔티브를 이끄는 신뢰받는 플랫폼 구축 기업으로 자리매김했다.

QNA의 안킷 슈클라(Ankit Shukla) 대표이사는 “뭄바이는 언제나 제게 고향과 같은 곳이었으며, 이곳에 QNA의 아시아·태평양(APAC) 본부를 설립하게 된 것은 진정한 꿈의 실현이다. QNA를 글로벌 플랫폼으로 키워온 지 10주년을 맞는 시점에서 이번 출범은 제게 직업적으로도, 개인적으로도 중요한 이정표가 된다. 지난 10년간 우리는 강력한 파트너십과 목적 중심의 이니셔티브를 바탕으로 20여 개국으로 성장해 왔다. 뭄바이 사무소는 단순한 지리적 확장이 아니라, 인도를 핵심 성장 시장이자 혁신 허브로 삼겠다는 QNA의 장기적 의지를 다시 한번 분명히 보여주는 상징이다.”라고 밝혔다.

콘텐츠 중심이면서 통찰에 기반한 행사로 잘 알려진 QNA는 기업 리더, 정책 결정자, 기업가, 기술 전문가들을 한자리에 모아 협력을 촉진하고 활발한 논의를 이끌며 실질적인 변화를 만들어내고 있다. QNA는 올바른 질문을 던지고, 기존의 관행에 도전하며, 리더들이 끊임없이 변화하는 글로벌 환경을 이해하고 주도할 수 있도록 실행 가능한 인사이트를 공유한다는 분명한 사명을 바탕으로 운영되고 있다.

이번 뭄바이 사무소 개소는 지난 10년간의 성과를 토대로 QNA 여정의 새로운 장을 여는 계기가 되며, 아시아·태평양 지역은 물론 그 너머까지 아우르는 글로벌 지식 파트너이자 시장 촉진자, 그리고 지속 성장을 이끄는 신뢰받는 촉매로서 QNA의 역할을 한층 강화할 것으로 기대된다.

연락처 정보:

Ankit Shukla, MD, QNA, info@qna-events.com, +971 552572807