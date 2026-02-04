QNA Marcom and Events Perkukuh Kehadiran APAC dengan Pelancaran Pejabat Mumbai

Coretan Media yang mengiringi pengumuman ini tersedia dengan mengklik pada pautan ini.

MUMBAI, India, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- QNA Marcom & Events, peneraju global dalam pemasaran strategik, persidangan B2B dan platform pembinaan jenama, telah mengumumkan pelancaran ibu pejabat Asia-Pasifik (APAC) di Mumbai, menandakan satu pencapaian penting dalam pengembangan syarikat di rantau ini. Pelancaran ini bersempena ulang tahun ke-10 operasi QNA, meraikan sedekad membina platform yang dipercayai, membentuk wacana industri serta memacu keterlibatan bermakna di pasaran global.

Pejabat ini telah dirasmikan oleh En. Bharat Mehra, seorang ahli perniagaan, dermawan dan penasihat strategik yang disegani. Beliau ialah Pengerusi Radha Meera Trust, Pengasas Bharat Mehra Strategies, serta penasihat kepada korporat terkemuka di India dan Timur Tengah. En. Mehra juga berkhidmat sebagai Penasihat Utama kepada Anant Ambani dan Konsultan kepada En. Ajay Piramal. Terkenal dengan sumbangan kemanusiaan dan kepimpinan pemikirannya, kehadiran beliau sebagai tetamu kehormat pada majlis perasmian menekankan kepentingan strategik peluasan QNA di India serta mencerminkan komitmen bersama terhadap inovasi, kepimpinan berasaskan tujuan, dan impak komuniti.

Dengan pelancaran ibu pejabat APAC, QNA berhasrat memperluas jejaknya di India dan Asia-Pasifik, sambil mengatur platform berimpak tinggi yang selaras dengan keperluan pasaran yang sentiasa berkembang dalam pelbagai sektor industri. Pejabat Mumbai akan berfungsi sebagai hab inovasi serantau, membolehkan QNA meluaskan kehadiran ke pasaran baharu, memanfaatkan teknologi terkini, serta menganjurkan acara imersif berorientasikan hasil untuk kerajaan, perusahaan dan ekosistem industri.

Sepanjang sepuluh tahun lalu, QNA telah berjaya menganjurkan lebih daripada 150 persidangan dan sidang kemuncak B2B, serta ribuan roadshow tersusun merentasi lebih 20 negara, merangkumi India, APAC, Timur Tengah, Afrika dan Eropah. Syarikat tersebut telah bekerjasama rapat dengan kerajaan, pengawal selia, perusahaan global dan persatuan industri, menjadikannya pembina platform dipercayai bagi inisiatif nasional dan serantau.

Ankit Shukla, Pengarah Urusan QNA, berkata:

“Mumbai sentiasa dekat di hati saya dan penubuhan ibu pejabat APAC QNA di sini benar-benar impian yang menjadi kenyataan. Ketika kami melangkah ke tahun ke-10 dalam membangunkan QNA sebagai sebuah platform global, pelancaran ini menandakan pencapaian penting dari segi profesional dan peribadi. Sepanjang sedekad yang lalu, kami telah berkembang ke lebih 20 negara melalui perkongsian kukuh dan inisiatif berasaskan tujuan. Pejabat Mumbai bukan sekadar pengembangan geografi; ia mengukuhkan komitmen jangka panjang kami terhadap India sebagai pasaran teras pertumbuhan dan hab inovasi.”

Dikenali dengan acara yang kaya dengan kandungan dan dipacu oleh cerapan, QNA menghimpunkan pemimpin perniagaan, pembuat dasar, usahawan dan pakar teknologi untuk memupuk kerjasama, mencetuskan dialog serta mendorong perubahan yang bermakna. Syarikat ini dipacu oleh misi yang jelas: mengemukakan soalan tepat, mencabar status quo dan berkongsi cerapan yang boleh dilaksanakan bagi memperkasa pemimpin menavigasi serta membentuk landskap global yang sentiasa berubah.

Pejabat Mumbai menandakan babak baharu dalam perjalanan QNA—berlandaskan sedekad impak—dan mengukuhkan peranannya sebagai rakan pengetahuan global, pemangkin pasaran, serta rakan strategik yang dipercayai untuk pertumbuhan di seluruh APAC dan seterusnya.

