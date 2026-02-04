QNA Marcom & Events 在孟买设立办公室，强化亚太市场布局

本公告随附的媒体资料片段可通过此链接获取。

印度孟买, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球战略营销、B2B 会议与品牌建设平台领导者 QNA Marcom & Events 宣布，其亚太 (APAC) 总部在孟买正式成立，标志着公司在亚太地区扩张进程的重要里程碑。 此次设立恰逢 QNA 成立十周年，十年来，公司始终以构建可信赖平台、引领行业对话及推动全球市场深度互动为己任。

新办事处的开业仪式由知名企业家、慈善家兼战略顾问 Bharat Mehra 先生主持。 他是 Radha Meera Trust 主席、Bharat Mehra Strategies 创始人，同时也是印度和中东多家领军企业的权威顾问。 Mehra 先生还兼任 Anant Ambani 的首席顾问及 Ajay Piramal 先生的咨询顾问。 他因其人道主义贡献与思想领导力而享有盛誉，此次作为主宾出席开业典礼，彰显了 QNA 在印度扩张的战略重要性，也体现了双方对创新、目标驱动的领导力以及社区影响力的共同承诺。

随着亚太总部的启用，QNA 旨在扩大其在印度及亚太地区的布局，针对各行业垂直领域不断变化的市场需求，打造具备高影响力的平台。 孟买办事处将作为区域创新中心，助力 QNA 开拓新市场、采用新兴技术，并为政府、企业和行业生态系统提供沉浸式和结果导向的活动体验。

过去十年间，QNA 已成功举办 150 余场 B2B 会议与峰会，并在超过 20 个国家和地区（涵盖印度、亚太、中东、非洲和欧洲）策划了数千场路演活动。 公司通过与政府、监管机构、全球企业和行业协会的密切协作，已成为国家和地区级倡议可信赖的平台建设者。

QNA 董事总经理 Ankit Shukla 表示：

“孟买一直是我心中的家乡，在这里设立 QNA 亚太总部对我来说是梦想成真。 在我们将 QNA 打造成全球平台的第十年，这一举措既是职业发展的里程碑，也是个人情怀的体现。 过去十年，通过强有力的合作伙伴关系与目标驱动的举措，我们的业务已拓展至 20 多个国家和地区。 孟买办事处不仅是地域层面的扩张，更体现了我们对印度作为核心增长市场与创新枢纽的长期承诺。”

QNA 以其富有深度与洞察力的活动而闻名，致力于汇聚商界领袖、政策制定者、企业家和技术专家，以促进合作、激发对话并推动实质性变革。 公司秉持一项清晰的使命：提出关键问题，挑战固有认知，并分享可落地的洞察，助力领导者在瞬息万变的全球格局中把握方向、塑造未来。

孟买办事处的启用开启了 QNA 的新篇章——承继十年影响力——进一步巩固其作为全球知识合作伙伴、市场赋能者及增长催化剂的地位，深耕亚太，进而造福全球。

联系人：

Ankit Shukla，QNA 董事总经理，info@qna-events.com，+971 552572807