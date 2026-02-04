QNA Marcom and Events 孟買辦事處正式啟用，進一步鞏固亞太地區業務

點按此連結，即可查閱本公告隨附的媒體片段。

印度孟買, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的策略營銷、B2B 會議及品牌構建平台 QNA Marcom & Events 宣佈該公司的亞太區 (APAC) 總部在孟買正式啟用，標誌著公司為區內業務擴展邁出了重要的一步。 新總部的啟用適逢 QNA 成立十週年，表揚公司在過去十載致力於構建深受信賴的平台、引領行業對話，以及促進環球市場之間具有意義的互動。

著名商界人士、慈善家及策略顧問 Bharat Mehra 先生為新辦事處舉行揭幕儀式。 他身兼 Radha Meera Trust 基金會主席及 Bharat Mehra Strategies 創辦人，是深受印度及中東地區多間頂尖企業信賴的顧問。 Mehra 先生亦同時擔任 Anant Ambani 首席顧問及 Ajay Piramal 先生的顧問。 他以在人道主義範疇作出的貢獻及卓越的思維領導力而聞名，這次作為開幕儀式的主禮嘉賓，突顯了 QNA 於印度擴展業務的策略重要性，亦體現了雙方於創新、目標驅動型領導力及社區影響力各方面的共同承諾。

隨著亞太區總部的啟用，QNA 致力於擴大在印度及亞太區的業務版圖，策展與各行業垂直領域不斷演變市場需求相符合的高影響力平台。 孟買辦事處將擔當區域創新中心的角色，協助 QNA 開拓新市場，採用新興技術，並為政府、企業和行業生態系統提供身歷其境、以成果為導向的活動。

過去十年來，QNA 已成功舉辦超過 150 場 B2B 會議及峰會，並且在印度、亞太區、中東、非洲及歐洲等 20 多個國家或地區，舉辦了數以千場精心策劃的路演活動。 公司與政府、監管機構、全球企業和行業協會緊密合作，並已在國家及區域計倡議劃中，建立起廣受信賴平台構建者的聲譽。

QNA 董事總經理 Ankit Shukla 表示：

「孟買一直是我的家園，能在這裡設立 QNA 亞太區總部，令我夢想成真。 QNA 發展成為全球平台，如今已走過十個寒暑，這次新總部的成立，標誌著職業生涯與個人發展中的一個重要里程碑。 在過去十年裡，透過強大的合作夥伴關係及以目標為導向的倡議計劃，我們已將業務拓展至 20 多個國家或地區。 孟買辦事處的成立，並非單純是地理位置上的擴張；此舉鞏固了我們對印度作為核心增長市場及創新樞紐的長期承諾。」

QNA 以內容豐富、洞察驅動的活動見稱，匯聚商業領袖、政策制定者、企業家及科技專才，促進合作、激發對話並推動有意義的變革。 公司秉持著清晰的使命：提出正確的問題，挑戰現狀，並分享可付諸實行的洞見，讓領導者有能力駕馭不斷演變的全球格局及塑造未來。

孟買辦事處的成立，為 QNA 發展歷程揭開了新的篇章——在十年卓越成就的基礎上，進一步鞏固了該公司在亞太及其他地區作為全球知識合作夥伴、市場推動者及值得信賴的增長促進者之地位。

聯絡人：

Ankit Shukla，QNA 董事總經理，info@qna-events.com，+971 552572807