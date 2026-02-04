チップモス (ChipMOS)、2025年第4四半期決算説明会開催のお知らせ

台湾、新竹, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 半導体組み立て・テスト受託サービス (「OSAT」) 分野における業界リーダーであるチップモス・テクノロジーズ (ChipMOS TECHNOLOGIES INC.) (「チップモス」または「当社」) (Taiwan Stock Exchange: 8150, Nasdaq: IMOS) は本日、2026年2月24日 (火)、2025年第4四半期決算説明会をおよび通期の業績をカンファレンスコールにて開催いたします。

投資家および参加ご希望の方はは、下記に記載のダイヤルイン電話番号を利用くださいませ。当日は説明会の模様を、本ホームページにおいてWebライブ中継する予定もございます。中継に関する情報が閲覧できない場合は、ホームページの「更新」ボタンをクリックして、最新の情報を表示してください。

日付：2026年2月24日 (火)

時刻：台湾時間午後3時 (ニューヨーク時間午前2時)

ダイヤルイン番号：+886-2-3396 1191

パスワード：1048024 #

ウェブキャスト、録画版：https://www.chipmos.com/chinese/ir/info2.aspx

録画版：ライブ通話終了後、約2時間後

言語：中国語

注：当社の決算実績と経営状況を良く理解していただくために、ホームページには英語版の文字書き起こし記録も掲載されます

