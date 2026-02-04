Årsrapport 2025 for Djurslands Bank

Fondsbørsmeddelelse 8/2026

Rekordresultat for 2025

2025 er gået betydeligt bedre end forventet ved årets begyndelse. Flere kunder, stigende volumen og høj aktivitet har medført en stigning i de samlede indtægter, ligesom bankens kunder fortsat har en god bonitet.

Resultat før skat udgør 329,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 2 mio. kr. i forhold til rekordåret 2024.

Resultatopgørelsesposter

(mio. kr.) 2025 2024 2023 2022 2021 Netto rente- og gebyrindtægter 676,7 632,8 616,7 497,2 403,5 Driftsudgifter 375,4 349,9 324,4 295,8 275,5 Nedskrivninger -16,8 -4,9 18,8 1,2 -14,6 Kursreguleringer 9,1 37,9 39,4 -41,8 -0,8 Resultat før skat 329,2 327,3 314,5 160,8 143,4 Resultat 249,8 247,2 239,4 129,9 116,1





Nettokundetilgang på 2.786 privat- og erhvervskunder de seneste 12 måneder og vækst i udlån og indlån på 6,7% og 14,4%.

Vækst i netto rente- og gebyrindtægter på 6,9% til 676,7 mio. kr. sammenlignet med 2024.

Stigning i driftsudgifter på 7,3% sammenlignet med 2024 eller 3,7% når der korrigeres for ny afdeling i Højbjerg og engangsomkostninger.

Kursreguleringer på 9,1 mio. kr. mod 38,0 mio. kr. i 2024, hvilket primært skyldes større udbytte fra sektoraktier. Bankens obligationsbeholdning bidrager fortsat positivt.

Nedskrivninger og hensættelser udgør en indtægt på 16,8 mio. kr., hvilket skyldes en stigende kreditkvalitet i vores kundeportefølje. I 2024 udgjorde det en indtægt på 4,9 mio. kr.

Den gennemsnitlige egenkapitalforrentning udgør 17,9% p.a. før skat.

NEP-kapitalprocent er på 24,8% mod et kapitalkrav på 19,9% svarende til en overdækning på 5,0%.

Forslag om udbytte på 20 kr. pr. aktie samt annullering af aktier for 34,4 mio. kr. svarende til 12,7 kr. pr. aktie.

Forventningen til resultat før skat er i niveauet 240-280 mio. kr., hvilket blev offentliggjort i fondsbørsmeddelelsen 2/2026 af 12. januar 2026.





For uddybende kommentarer henvises til bankens årsrapport for 2025.



Eventuelle spørgsmål kan rettes til Adm. direktør Sigurd Bohlbro Simmelsgaard på telefon 8630 3148.

Venlig hilsen

Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard

Adm. direktør, CEO

Vedhæftede filer